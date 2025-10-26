október 26., vasárnap

Az egerszegiek elkerültek a kieső helyről is

1 órája

A ZTE FC megcsinálta: hatalmas bravúrral legyőzte a Ferencvárost!

A ZTE FC mérkőzésével zárult a labdarúgó NB I. 11. fordulója, egyben a bajnokság első köre. Az egerszegiek nem más, mint a bajnok és címvédő Ferencváros vendégei voltak vasárnap este a Groupama Arénában és a ZTE FC igyekezett meglepetést okozni. És sikerült is neki!

Kerkai Attila
A ZTE FC megcsinálta: hatalmas bravúrral legyőzte a Ferencvárost!

Gundel-Takács Bence, a ZTE FC kapusa itt is a labdán van az FTC elleni találkozón.

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Nem várt valami hálás feladat a ZTE FC labdarúgóira, noha a Ferencváros otthonában vendégeskedni az egerszegiek számára mindig különleges élmény. A két klub remek kapcsolata mellett a két tábor is kifejezetten baráti viszonyt ápol, csakhogy most nehéz helyzetben van a ZTE FC, míg az FTC egy remek nemzetközi siker után igyekszik ledolgozni a hátrányát a bajnokságban. És ilyenkor nem számít a barátság. 

ZTE FC Ferencváros NB I:
A ZTE FC játékosai, Fabrizio Amato és Várkonyi Bence között az FTC vezető góljának szerzője, a válogatott Varga Barnabás.  Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Ferencváros - ZTE FC 1-2  (1-1) 

Groupama Aréna, 8697 néző. Jv.: Antal P. (Aradi, Nagy V.). 

Ferencváros: Dibusz - Ötvös, Cissé, Szalai - Cadu, Abu Fani (Kanichowsky, 46.), Gruber (Pesic, 67.), Keita (Levi, 46.), O'Dowda (Nagy B., 63.) - Varga, Yusuf (Arzani, 46.). Vezetőedző: Robbie Keane. 

ZTE FC: Gundel-Takács - Bodnár (Nyíri, 90+3.), Várkonyi, Borges (Peraza, 90+2.), Calderón - Kiss B., Amato, Szendrei, Skribek (D. Lopez, 80.) - Joao Victor (Lima, 84.), Maxsuell (Bakti, 90+2.). Vezetőedző: Nuno Campos.  

Gólszerző: Varga (34.), illetve Skribek (41.),  Calderón (54.)

Sárga lap: Keita (45+2.), illetve Szendrei (60.), Bodnár (69.)

Eljött tehát a labdarúgó NB I. 11. fordulója is, ami a bajnokság első körének a zárását jelenti. A ZTE FC számára az nézett ki leginkább, hogy ezt a szakaszt az utolsó helyen zárja, hiszen így várta ezt a fordulót és ahhoz, hogy elkerüljön innen, pontot vagy pontokat kellett volna szereznie a Ferencváros otthonában. A Fradi erejével mindenki tisztában van, láttuk csütörtökön az Európa-ligában, azonban Robbie Keane nem ragaszkodott az akkori győztes csapathoz. Több helyen is változtatott a vasárnapi mérkőzésre, a másik oldalon Nuno Camposnak, a ZTE FC vezetőedzőjének azért nem volt ekkora mozgástere, de visszatért a kezdőbe Skribek Alen. Nem telt el két perc és két nagy helyzet adódott mindkét oldalon. Előbb Varga Barnabás csípett el egy rossz hazaadást, a másik oldalon Skribek lövését védte bravúrral Dibusz.  A Ferencváros nyomás alá helyezte a zalaiakat, ez egyértelmű volt, dominált a házigazda, de ez a nyomás egy idő után kezdett enyhülni. A ZTE-nek is volt alkalma járatni a labdát,  és akadt is néhány szép támadásszövése a végén lövésekkel.  Már-már azt lehetett hinni, hogy megússza kapott gól nélkül a ZTE FC, de a 34. percben Varga csapott le egy labdára és a léc alá lőtt. Az esetet   vizsgálta a VAR, hiszen előtte Yusuf és Várkonyi találkozása nem volt egyértelmű, de gól lett a vége, 1-0. És ha gól, legyen akkor zalai találat is! A 41. percben megint egy szépen végig  vitt akció végén Skribek 12 méterről külsővel helyezett a kapuba, 1-1. Ez bizony egy szép akció volt szép megoldásokkal, de kellett még Gundel-Takács harmadik bravúrja, hogy ez maradjon a félidő végeredménye, amikor Gruber lövését hatástalanította.  

Az FTC hármat cserélt a szünetben, a ZTE FC pedig továbbra is bátran játszott. Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője a mérkőzés előtt elmondta, nekik semmi veszítenivalójuk nincs és így is játszottak. Az 54. percben a védő  Manuel Calderón cikázott végig a pályán, a 16-oson belül egy higgadt csellel tiszta helyzetet teremtett magának és 7 méterről bevette Dibusz kapuját, 1-2. Vezetett a ZTE FC a Groupama Arénában! Nem állt be továbbra sem "bekkelni", valószínűleg tudták, hogy az a haláluk lenne, jöttek a kontrák és az FTC játékosai is egyre idegesebbek lettek. Meglesz-e az egerszegi csoda? Ami egy pontszerzéssel az lett volna a zalaiak pillanatnyi helyzetében, de sok idő volt még a találkozó végéig. A ZTE FC remek kontrákat vezetett, ezekben benne volt a veszély, csakhogy ki kellett volna húzni újabb kapott gól nélkül. Ahogy haladt a mérkőzés a végéhez, érett az egerszegi csoda, de ki kellett még húzni a hátralévő perceket.  Gundel-Takács Bence  újabb, sokadik fontos védése következett. 
Ez lett a vége, a ZTE FC legyőzte a Ferencvárost! Az egerszegiek ezzel nem csak elkerültek az utolsó helyről, de a 10. pozícióig jutottak!

 

 

