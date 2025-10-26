A ZTE FC megcsinálta: hatalmas bravúrral legyőzte a Ferencvárost!

Nem várt valami hálás feladat a ZTE FC labdarúgóira, noha a Ferencváros otthonában vendégeskedni az egerszegiek számára mindig különleges élmény. A két klub remek kapcsolata mellett a két tábor is kifejezetten baráti viszonyt ápol, csakhogy most nehéz helyzetben van a ZTE FC, míg az FTC egy remek nemzetközi siker után igyekszik ledolgozni a hátrányát a bajnokságban. És ilyenkor nem számít a barátság.

A ZTE FC játékosai, Fabrizio Amato és Várkonyi Bence között az FTC vezető góljának szerzője, a válogatott Varga Barnabás. Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Ferencváros - ZTE FC 1-2 (1-1)

Groupama Aréna, 8697 néző. Jv.: Antal P. (Aradi, Nagy V.).

Ferencváros: Dibusz - Ötvös, Cissé, Szalai - Cadu, Abu Fani (Kanichowsky, 46.), Gruber (Pesic, 67.), Keita (Levi, 46.), O'Dowda (Nagy B., 63.) - Varga, Yusuf (Arzani, 46.). Vezetőedző: Robbie Keane.

ZTE FC: Gundel-Takács - Bodnár (Nyíri, 90+3.), Várkonyi, Borges (Peraza, 90+2.), Calderón - Kiss B., Amato, Szendrei, Skribek (D. Lopez, 80.) - Joao Victor (Lima, 84.), Maxsuell (Bakti, 90+2.). Vezetőedző: Nuno Campos.

Gólszerző: Varga (34.), illetve Skribek (41.), Calderón (54.)

Sárga lap: Keita (45+2.), illetve Szendrei (60.), Bodnár (69.)

Eljött tehát a labdarúgó NB I. 11. fordulója is, ami a bajnokság első körének a zárását jelenti. A ZTE FC számára az nézett ki leginkább, hogy ezt a szakaszt az utolsó helyen zárja, hiszen így várta ezt a fordulót és ahhoz, hogy elkerüljön innen, pontot vagy pontokat kellett volna szereznie a Ferencváros otthonában. A Fradi erejével mindenki tisztában van, láttuk csütörtökön az Európa-ligában, azonban Robbie Keane nem ragaszkodott az akkori győztes csapathoz. Több helyen is változtatott a vasárnapi mérkőzésre, a másik oldalon Nuno Camposnak, a ZTE FC vezetőedzőjének azért nem volt ekkora mozgástere, de visszatért a kezdőbe Skribek Alen. Nem telt el két perc és két nagy helyzet adódott mindkét oldalon. Előbb Varga Barnabás csípett el egy rossz hazaadást, a másik oldalon Skribek lövését védte bravúrral Dibusz. A Ferencváros nyomás alá helyezte a zalaiakat, ez egyértelmű volt, dominált a házigazda, de ez a nyomás egy idő után kezdett enyhülni. A ZTE-nek is volt alkalma járatni a labdát, és akadt is néhány szép támadásszövése a végén lövésekkel. Már-már azt lehetett hinni, hogy megússza kapott gól nélkül a ZTE FC, de a 34. percben Varga csapott le egy labdára és a léc alá lőtt. Az esetet vizsgálta a VAR, hiszen előtte Yusuf és Várkonyi találkozása nem volt egyértelmű, de gól lett a vége, 1-0. És ha gól, legyen akkor zalai találat is! A 41. percben megint egy szépen végig vitt akció végén Skribek 12 méterről külsővel helyezett a kapuba, 1-1. Ez bizony egy szép akció volt szép megoldásokkal, de kellett még Gundel-Takács harmadik bravúrja, hogy ez maradjon a félidő végeredménye, amikor Gruber lövését hatástalanította.