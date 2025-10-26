Bravúr után: Nuno Campos büszke, Robbie Keane dühös

A ZTE FC a labdarúgó NB I. 11. fordulójának zárómérkőzésén hatalmas bravúrt vitt véghez azzal, hogy a ZTE FC legyőzte a Ferencvárost 2-1-re. Edzői értékelések.

Csoda, hogy Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője maximálisan elégedett volt csapatával?

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Robbie Keane nagyon dühös volt

- A legnagyobb probléma a mai mérkőzésen minden játékosom volt - kezdte ezzel mérkőzés utáni értékelését Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. - Ez elfogadhatatlan! Az, hogy Európában űzzük, hajtjuk az ellenfelet és erre nem vagyunk képesek a hazai bajnokságban. Az első öt perc után vezethettünk volna akár 2-0-ra is, ehelyett kikaptunk. A második félidőben az ellenfél bátran játszott, mi viszont nem voltunk elég agresszívek. A második góljuknál simán kipasszoltak minket, ez elfogadhatatlan - mondta a Ferencváros szakvezetője az M4 Sport kamerái előtt.

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője megérdemelt sikerről beszélt

- Nagyon megérdemeltük ezt a győzelmet, nagyszerű játékot nyújtottunk ma - válaszolta a ZTE FC vezetőedzője a sportcsatornának. - Korábban is hasonlóan jól játszottunk, de akkor nem sikerült nyernünk. Sokat számított a kapusteljesítmény is, mert nem volt egyszerű a helyzetünk egy ilyen erős együttes ellen. Ha ezt a játékot folytatjuk, még sok sikerben lesz részünk. Megérdemeltük ezt a három pontot, ami csak három pont, de nagyon fontos pont volt a mostani helyzetünkben.