Micsoda este volt!

1 órája

Bravúr után: Nuno Campos büszke, Robbie Keane dühös

A ZTE FC hatalmas bravúrt vitt véghez vasárnap este a Groupama Arénában. A zalaiak legyőzték a Ferencvárost és a ZTE FC elkerült nem csak az utolsó helyről, de a kieső pozícióból is. Edzői értékelések.

Kerkai Attila

A ZTE FC a labdarúgó NB I. 11. fordulójának zárómérkőzésén hatalmas bravúrt vitt véghez azzal, hogy a ZTE FC legyőzte a Ferencvárost 2-1-re. Edzői értékelések. 

ZTE FC Ferencváros
Csoda, hogy Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője maximálisan elégedett volt csapatával? 
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Robbie Keane nagyon dühös volt

- A legnagyobb probléma a mai mérkőzésen minden játékosom volt - kezdte ezzel mérkőzés utáni értékelését Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője. - Ez elfogadhatatlan! Az, hogy  Európában űzzük, hajtjuk az ellenfelet és erre nem vagyunk képesek a hazai bajnokságban. Az első öt perc után vezethettünk volna akár 2-0-ra is, ehelyett kikaptunk. A második félidőben az ellenfél bátran játszott, mi viszont nem voltunk elég agresszívek. A második góljuknál simán kipasszoltak minket, ez elfogadhatatlan - mondta a Ferencváros szakvezetője az M4 Sport kamerái előtt. 

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője megérdemelt sikerről beszélt

- Nagyon megérdemeltük ezt a győzelmet, nagyszerű játékot nyújtottunk ma - válaszolta a ZTE FC vezetőedzője a sportcsatornának. - Korábban is hasonlóan jól játszottunk, de akkor nem sikerült nyernünk. Sokat számított a kapusteljesítmény is, mert nem volt egyszerű a helyzetünk egy ilyen erős együttes ellen. Ha ezt a játékot folytatjuk, még sok sikerben lesz részünk. Megérdemeltük ezt a három pontot, ami csak három pont, de nagyon fontos pont volt a mostani  helyzetünkben.

 

 

