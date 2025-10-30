1 órája
A ZTE FC nem hibázott! Legyőzte a Budafokot, ott van a legjobb 16 között (képgaléria)
Hétközi kupamérkőzés várt csütörtökön a ZTE FC együttesére. A labdarúgó MOL Magyar Kupa 32 csapata között az a Budafoki MTE volt az ellenfél a ZTE Arénában, amely ellen 2023-ban a kupadöntőt vívta a ZTE FC, és története első MK-győzelmét aratta.
Ha úgy vesszük, csütörtökön este jött el az akkori mérkőzés visszavágója, csak nem a Puskás Arénában, hanem Zalaegerszegen, a ZTE Arénában. A ZTE FC és a Budafok újabb csatája természetesen még nem a sorozat végén érkezett el, hanem a legjobb 32 között, mindenesetre ez a tény, hogy 2023-ban ők játszották a finálét, külön pikantériát adott a Magyar Kupa összecsapásnak.
ZTE FC - Budafoki MTE 3-1 (1-0)
Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1497 néző. Jv.: Sipos (Szalai, Király).
ZTE FC: Maurizio – Bodnár (Nyíri, 65.), Peraza (Nagy Zs., 73.), Várkonyi, Calderón – Szendrei, Csonka (Amato, 65.)– Kiss B. (Bitca, 58.), Bakti, Krajcsovics – Lima (Klausz, 58.). Vezetőedző: Nuno Campos.
Budafok: Hársfalvi – Fekete, Horgosi, Nándori – Bukta (Rehó, 63.), Némeh M. (Gyurkó, 63.), Kovács D., Posztobányi (Stumpf, 46.), Lapu – Vasvári (szőke, 73.), Hajdú (Varga, 46.). Vezetőedző: Mészöly Géza.
Gólszerzők: Szendrei (13. - 11-esből), Bakti (53.), Krajcsovics (54.), illetve Horgosi (47.)
Sárga lap: Posztobányi (37.), Varga (88.).
Érdekességet is hordozott az összeállítás, hiszen az akkori budafokiak közül ma már Gundel-Takács Bence, Bakti Balázs és Csonka András is a ZTE FC futballistája, de a két jelenlegi keretben is maradtak még játékosok a kupadöntőn is szerepeltek közül. Ahogy pedig azt várni lehetett, Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője a bravúros FTC elleni sikert követően és a fontos DVSC-meccset megelőzően a köztes kupamérkőzésre frissítette együttesét. A múlt vasárnap remekül védő Gundel-Takács például nem volt a kezdőben.
Megvolt a hazai vezetés
Mészöly Géza csapatában pedig a volt egerszegi nevelés, Hársfalvi András kezdett a kapuban. A ZTE FC összeállítása noha változott a legutóbbi bajnokihoz képest, de azért nem lehetett azt mondani, hogy felforgatott összetételben küldte volna pályára övéit Nuno Campos. A zalaiak pedig azonnal kezdeményezőbben léptek fel, és a 13. percben egy kezezés után megítélt büntetőből Szendrei vezetéshez juttatta a Zetét, 1-0. Rögtön ezután viszont a zalai kapusnak kellett szögletre mentenie. Noha a Budafok az NB II.-ben az utolsó helyen szerénykedik, bátran futballozott, hiszen nem volt veszítenivalója. Az egerszegiek tették a dolgukat, de helyzeteket nem tudtak kialakítani, így az első félidő egy gólt hozott, s a ZTE még egyáltalán nem lehetett nyugodt.
A ZTE FC a kapott gólra gyorsan válaszolt
Sőt, vendéggóllal indult a második félidő, amikor a 47. percben egy szabadrúgás után Horgosi az ötösről fejelt a ZTE kapujába, 1-1. Így pedig még kevésbé lehetett nyugodt a hazai csapat, de gyorsan jött a válasz. Az 53. percben Bakti kapott labdát, aki nem sokat teketóriázott és 18 méterről laposan kilőtte a jobb alsó sarkot, 2-1. Egy percre rá pedig Bakti játszotta meg Krajcsovicsot, aki 10 méterről lőtt a kapuba, 3-1. Ez az eredmény már jobban nézett ki, Nuno Campos elkezdte a cseréket, hiszen a mérkőzés eldőlni látszott. Az egerszegiek egyre felszabadultabban játszottak, a Budafok pedig már nem ment annyira előre azzal a meggyőződéssel, mint az első félidőben.
A legjobb 16 között az egerszegi együttes
A ZTE FC bejutott a legjobb 16 közé a kupában. És csak a tények kedvéért: 2023 után 2025-ben is legyőzte kupamérkőzésen a zalai csapat a budafokiakat.
Nézze meg képeinket a mérkőzésről:
ZTE FC - Budafoki MTE labdarúgó mérkőzésFotók: Pezzetta Umberto