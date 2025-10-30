A ZTE FC nem hibázott! Legyőzte a Budafokot, ott van a legjobb 16 között (képgaléria)

Ha úgy vesszük, csütörtökön este jött el az akkori mérkőzés visszavágója, csak nem a Puskás Arénában, hanem Zalaegerszegen, a ZTE Arénában. A ZTE FC és a Budafok újabb csatája természetesen még nem a sorozat végén érkezett el, hanem a legjobb 32 között, mindenesetre ez a tény, hogy 2023-ban ők játszották a finálét, külön pikantériát adott a Magyar Kupa összecsapásnak.

A ZTE FC két játékosa, Bakti Balázs (67) és Krajcsovics Ábel a második félidőben komoly érdemeket szerzett a továbbjutás kiharcolásában.

Fotó: Pezzetta Umberto

ZTE FC - Budafoki MTE 3-1 (1-0)

Zalaegerszeg, ZTE Aréna, 1497 néző. Jv.: Sipos (Szalai, Király).

ZTE FC: Maurizio – Bodnár (Nyíri, 65.), Peraza (Nagy Zs., 73.), Várkonyi, Calderón – Szendrei, Csonka (Amato, 65.)– Kiss B. (Bitca, 58.), Bakti, Krajcsovics – Lima (Klausz, 58.). Vezetőedző: Nuno Campos.

Budafok: Hársfalvi – Fekete, Horgosi, Nándori – Bukta (Rehó, 63.), Némeh M. (Gyurkó, 63.), Kovács D., Posztobányi (Stumpf, 46.), Lapu – Vasvári (szőke, 73.), Hajdú (Varga, 46.). Vezetőedző: Mészöly Géza.

Gólszerzők: Szendrei (13. - 11-esből), Bakti (53.), Krajcsovics (54.), illetve Horgosi (47.)

Sárga lap: Posztobányi (37.), Varga (88.).

Érdekességet is hordozott az összeállítás, hiszen az akkori budafokiak közül ma már Gundel-Takács Bence, Bakti Balázs és Csonka András is a ZTE FC futballistája, de a két jelenlegi keretben is maradtak még játékosok a kupadöntőn is szerepeltek közül. Ahogy pedig azt várni lehetett, Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője a bravúros FTC elleni sikert követően és a fontos DVSC-meccset megelőzően a köztes kupamérkőzésre frissítette együttesét. A múlt vasárnap remekül védő Gundel-Takács például nem volt a kezdőben.

Megvolt a hazai vezetés

Mészöly Géza csapatában pedig a volt egerszegi nevelés, Hársfalvi András kezdett a kapuban. A ZTE FC összeállítása noha változott a legutóbbi bajnokihoz képest, de azért nem lehetett azt mondani, hogy felforgatott összetételben küldte volna pályára övéit Nuno Campos. A zalaiak pedig azonnal kezdeményezőbben léptek fel, és a 13. percben egy kezezés után megítélt büntetőből Szendrei vezetéshez juttatta a Zetét, 1-0. Rögtön ezután viszont a zalai kapusnak kellett szögletre mentenie. Noha a Budafok az NB II.-ben az utolsó helyen szerénykedik, bátran futballozott, hiszen nem volt veszítenivalója. Az egerszegiek tették a dolgukat, de helyzeteket nem tudtak kialakítani, így az első félidő egy gólt hozott, s a ZTE még egyáltalán nem lehetett nyugodt.