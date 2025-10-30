Mészöly Gézának ezért tetszett Bakti gólja - edzői éltékelések a ZTE FC és a Budafok mérkőzés után

A ZTE FC labdarúgó csapata 3-1-re győzte le a Budafokot a MOL Magyar Kupa legjobb 32 együttese között. Edzői értékelések.

Bakti Balázs lő és gól. A ZTE FC továbbjutott, de a Budafok vezetőedzőjének is tetszett ez a találat.

Fotó: Pezzetta Umberto

Nuno Campos, a ZTE FC vezetőedzője

- Azt hiszem, ez egy jó mérkőzés volt, örülök hogy a pályára lépett minden játékos komolyan vette a találkozót - hangzott Nuno Campos, a ZTE FC szakvezetőjének értékelése. - Megvalósítottuk mindazt, ahogy a héten készültünk és amit elterveztünk.

A ZTE FC szakvezetőjétől azt kérdeztük, volt-e bármi, amivel mégsem volt elégedett.

- Egyik edző sem szereti, ha a csapat gólt kap, de nagyon fontos volt, ahogy erre reagált a társaság. Sikerült nagyon gyorsan két szép gólt lőnünk, ami rendkívül fontos volt.

Mészöly Géza Bakti gólját kiemelte

Mészöly Géza, a Budafok vezetőedzője szintén értékelte a látottakat.

- Sajnálom, az első félidő elején kapott büntetőt - kezdte evvel. - Addig alárendelt szerepben voltunk, de ezt követően elkezdtünk futballozni, többször is eljutottunk a zalai kapuig. A második félidőre úgy mentünk ki a pályára, hogy gólt akarunk lőni, ami végül sikerült, de a ZTE FC gyorsan válaszolt és ez a villanása megmutatta, miért NB I.-es csapat. Mindent megtettek játékosaim a mai mérkőzésen a 3-1-es vereség ellenére is.

Mészöly Géza aztán elárulta, miért is tetszett neki Bakti Balázs, a ZTE FC játékosának gólja.

- Bakti jó alapokat kapott a Mészöly focisuliban, ahova nagyon fiatalon került, és ha jól emlékszem, négy évet töltött el nálunk - árulta el Mészöly Géza. - Aztán a Puskás Akadémiára került, majd a Budafok csapatához, onnan a ZTE-hez. A Budafoktól két-három játékos is van, aki itt futballozott, majd a zalaiakhoz került, úgyhogy jó motivációt jelentett a mostani játékosainknak, hátha a ZTE FC vezetőinek a figyelmét ők is felhívják magukra. Nekünk ma fontos volt, hogy mindent tegyünk bele ebbe a mérkőzésbe és a fair play szellemében zajlott le ez a találkozó.