Micsoda este volt Pesten!

47 perce

Bátraké a szerencse – avagy a ZTE-bravúr titkai

Címkék#ZTE FC#Nuno Campos#bravúrgyőzelem#foci#FTC#Skribek Alen

Igen, bátraké a szerencse. A ZTE FC ragaszkodott ehhez a közmondáshoz, bár nem biztos, hogy Nuno Campos éppen az idézettel hangolta csapatát az FTC elleni mérkőzésre. Ami viszont most már tény: bejött a ZTE FC bátor játéka és hatalmas bravúrral legyőzte vasárnap este a Ferencvárost.

Kerkai Attila
Bátraké a szerencse – avagy a ZTE-bravúr titkai

A ZTE FC a bravúr után: csoda, hogy majd szétfeszítette az öröm az öltözőt?

Forrás: Facebook/ZTE FC

Nagyot szólt az egerszegi futballisták győzelme! Naná, hiszen ebben a találkozóban az is benne volt, hogy egy nagy zakó lesz a vége, de szerencsére a ZTE FC öltözőjében mindezt másként gondolták. Bravúr lett a vége! A kulcs szerintünk is az volt, hogy mert futballozni Nuno Campos együttese. Ahogy a 2-1-es zalai sikerrel véget ért mérkőzésről szóló tudósításunkban is írtuk, ha beállt volna bekkelni a csapat, az lett volna valószínűleg a halála, mert "szétszedte" volna a lényegesen jobb erőkből álló Ferencváros. Ha folyamatosan ott a labda a tizenhatos előterében, vagy azon belül, szinte biztos, hogy dobta volna a gép a hibát... Így viszont nem és a labdarúgó NB I. 11. fordulójának legnagyobb meglepetését a ZTE FC szolgáltatta. 

ZTE FC Ferencváros bravúr
Egymást ünneplik a ZTE FC játékosai, van aki (David Lopez) az égieknek ad hálát. Micsoda est volt Pesten. 
Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

Skribek Alen: nem volt mit veszítenünk

Ám mertek futballozni az egerszegiek. Az első találatot jegyző Skribek Alen pazar mozdulattal, külsővel helyezett az FTC kapujába. 

– Vesztenivalónk nem volt, teher nélkül tudtunk focizni, és ezt talán mindenki átérezte a csapatban – értékelt a klub honlapján Skribek Alen. – Igyekeztünk a héten gyakoroltakat végrehajtani, felszabadultan, jól játszottunk, és ez hozta meg a győzelmet. A két gólon felül is sok lehetőségünk volt, nyilván a Fradinak is, de a szerencse is mellettünk volt ma. Én pedig nagyon örülök végre a győzelemnek. Sokat jelenthet mentálisan a megszerzett három pont.

José Calderón bátran vállalkozott

A második egerszegi gólt egy védő szerezte, José Calderón, akiről eddig nem derült ki, hogy képes hasonlókra, de most megmutatta. Szerinte ez benne van az ő játékában.

– Nagyon örülök a győzelemnek, a gólnak és annak, hogy hazavisszük a három pontot, ami mindannyiunk számára fontos volt – nyilatkozta a spanyol játékos. – Egész héten az edző elképzeléseit gyakoroltuk, és ma ez tökéletesen működött. A gólomnál... Nos, általában sokat próbálok beletenni a játékba, és ezúttal jól vettem észre a helyzetet, sikerült betörni a védők mögé, a higgadtságom pedig úgy gondolom, az erényeim közé tartozik.

A ZTE FC a vonal felett – kellettek a jó egyéni teljesítmények is

Legyen így a későbbiekben is, hogy a higgadtság is a ZTE FC egyik erénye lesz, mert szükség van rá. És a jó teljesítményekre, amiből jó pár akadt vasárnap este a ZTE FC együttesében. Kezdjük mindjárt Gundel-Takács Bencével a kapuban, hiszen ha nem véd ennyire jól és fontos momentumokban, minden másként alakulhatott volna. A védelem pedig biztos volt, enélkül nincs jó támadás sem. Azt nem tudjuk, hogy Nuno Campos most találta-e meg a csapatát, de mi innentől kezdve biztosan játszatnánk Skribek Alent, aki tud gólt lőni. Az egerszegiek szakvezetője egyébként most is elmondta: ők hittek eddig is abban a munkában, amit elkezdtek, de fiatal a csapat és kell neki még idő, hogy összeálljon. Ezzel a sikerrel most a vonal fölé került a ZTE FC, igaz, továbbra is ott van a veszélyes zónában, de lélektanilag ez is fontos momentum. 

Hagyjuk már azt a bundát...

Az pedig, hogy bunda volt-e a mérkőzés... Kéretik nem komolyan venni ezt a mondatot, de a közösségi térben ilyen véleményeket is lehetett olvasni. Nos, aki látta Robbie Keane, az FTC vezetőedzőjének mérkőzés utáni reakcióját és gesztusait, csak mosolyogni tud az ilyen feltételezéseken. 

A ZTE FC-re nehéz hét vár, de jobb így, egy ilyen sikert követően nekivágni. Csütörtökön a Magyar Kupában fogadják a kék-fehérek a Budafokot, egyben ez lesz a 2023-as MK-döntő "visszavágója" is. Aztán irány Debrecen, hiszen vasárnap ott folytatja a bajnokságot a ZTE FC.

Folytassa is, csak így tovább!

 

