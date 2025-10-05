32 perce
Nyíregyházán Evangelou vette zokon leginkább a ZTE FC braziljainak gólörömét
A magyarnemzet.hu további részleteket közölt a "téves gólörömről", ami feszültséget okozott a labdarúgó NB I-ben szombaton Nyíregyházán. Tudósításunkban mi is jeleztük, hogy a ZTE FC játékosai valószínűleg eltévesztették a házszámot, amikor góljukat ünnepelték.
Történt, hogy az első félidő hajrájához érve a ZTE FC megszerezte a vezetést a meccsen a brazil Lima révén, majd éppen a hazai tábor előtt kezdtek szambázva ünnepelni. Mindezt zokon vették a drukkerek, majd a hazaiak tavaly még Zalaegerszegen szerepelt védője, Sztefanosz Evengelou is. A vendégek kapitánya, a nyíregyházi születésű Szendrei Norbert igyekezett azonnal csillapítani a kedélyeket, majd a játék folytatódott, Evangelou-t azonban a magyarnemzet.hu szerint nem hagyták nyugodni a történtek. A szünetben megpróbált bemenni a ZTE öltözőjébe, hogy nagyobb tiszteletre szólítsa fel korábbi csapata játékosait. Végül a balhé elült, a Nyíregyháza pedig a második félidőben nemes bosszút állt, hiszen fordítot és 3-1-re nyert, a tabella utolsó helyére taszítva a ZTE-t.
Lesz-e folytatása a ZTE FC meccsén történteknek?
Hogy az ügynek lesz-e folytatása, annak megítéléséhez tudni kellene pontosan, mi történt az öltözőfolyosón, illetve hogy a történtekről a játévezető megemlékezett-e a hivatalos jelentésében.