A ZSKE karatésai érmekkel tértek haza a világbajnokságról

A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület, vagyis a ZSKE tanulói a hétvégén Lengyelországban szerepeltek, méghozzá Bedzin városában. A Katowice melletti településen a 32. SKDUN világbajnokságot és a 17. Világkupát rendezték meg.

A vb-n járt ZSKE különítménye. Balról Móricz Martin, Molnár Tamás edző, Ujj Rebeka és Nagy Kata.

Forrás: ZSKE

A ZKSE versenyzői közül elsőként Ujj Rebeka lépett tatamira a világkupán, aki Ippon Shobu és Sanbon Shobu kumite (küzdelem) kategóriában az első helyen végzett. A világbajnokság programjában Móricz Martin formagyakorlatban (kata) a legjobb négy közé került, aki végül a döntőben a harmadik helyen végzett. Nagy Kata pedig kumitében, azaz küzdelemben indult a fizikailag és technikailag is erős mezőnyben Nagy Kata sanbon shobu kategóriában a harmadik helyen végzett. A versenyen Tóth Jázmin és Veilinger Ádám kapott lehetőséget bíráskodni.