A 32. SKDUN vb-n jártak

1 órája

A ZSKE karatésai érmekkel tértek haza a világbajnokságról

Címkék#SKUN#Lengyelország#Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület#világbajnokság

Egerszegi karatésok is részt vettek a Bedzinben rendezett SKUN világbajnokságon. Minderről a ZSKE számolt be és érmekről is hírt kaptunk.

Kerkai Attila

A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület, vagyis a ZSKE tanulói a hétvégén Lengyelországban szerepeltek, méghozzá Bedzin városában. A Katowice melletti településen  a 32. SKDUN világbajnokságot és a 17. Világkupát rendezték meg. 

ZSKE karate
A vb-n járt ZSKE különítménye. Balról Móricz Martin, Molnár Tamás edző, Ujj Rebeka és Nagy Kata. 
Forrás: ZSKE

A ZKSE versenyzői közül elsőként Ujj Rebeka lépett tatamira a világkupán,  aki Ippon Shobu és Sanbon Shobu kumite (küzdelem) kategóriában az első helyen végzett. A világbajnokság programjában Móricz Martin formagyakorlatban (kata) a legjobb négy közé került, aki végül a döntőben a harmadik helyen végzett. Nagy Kata  pedig kumitében, azaz küzdelemben indult a  fizikailag és technikailag is erős mezőnyben Nagy Kata sanbon shobu kategóriában a harmadik helyen végzett. A versenyen Tóth Jázmin és Veilinger Ádám kapott lehetőséget bíráskodni. 

 

 

