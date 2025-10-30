2 órája
A ZSKE karatésai érmekkel tértek haza a világbajnokságról
Egerszegi karatésok is részt vettek a Bedzinben rendezett SKUN világbajnokságon. Minderről a ZSKE számolt be és érmekről is hírt kaptunk.
A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület, vagyis a ZSKE tanulói a hétvégén Lengyelországban szerepeltek, méghozzá Bedzin városában. A Katowice melletti településen a 32. SKDUN világbajnokságot és a 17. Világkupát rendezték meg.
A ZKSE versenyzői közül elsőként Ujj Rebeka lépett tatamira a világkupán, aki Ippon Shobu és Sanbon Shobu kumite (küzdelem) kategóriában az első helyen végzett. A világbajnokság programjában Móricz Martin formagyakorlatban (kata) a legjobb négy közé került, aki végül a döntőben a harmadik helyen végzett. Nagy Kata pedig kumitében, azaz küzdelemben indult a fizikailag és technikailag is erős mezőnyben Nagy Kata sanbon shobu kategóriában a harmadik helyen végzett. A versenyen Tóth Jázmin és Veilinger Ádám kapott lehetőséget bíráskodni.