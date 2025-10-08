1 órája
A Zalaszentmihály SE-nél nem állnának meg itt: újabb nagy terveik vannak
Kis egyesület 121 fővel. Alighanem a Zalaszentmihály SE taglétszámát jó néhány nagyobb település sportegyesülete is megirigyelné. A szentmihályiak büszkék erre és arra, ahonnan hat éve indultak és ahova mára eljutottak. Most már egy műfüves pálya az, amire vágynak és tavaszra talán el is készülhet.
Hat esztendővel ezelőtt nem volt valami fényes a helyzet a Zalaszentmihály SE életében. A felnőtt labdarúgó csapatot kizárták a bajnokságból, az utánpótlásban csak lézengtek a játékosok, olyan kevesen voltak. Ekkor lépett színre Sebestyén László elnök és csapata, és a romokban heverő egyesületbe kezdett életet lehelni. rövid időn belül 2021-ben megnyerték a megyei II. osztályt, egy szezont eltöltöttek az I. osztályban is.
A Zalaszentmihály SE ismét erős
Azonban nem (csak) ezt tarják fontosnak Zalaszentmihályon. Az egyesület ismét erős, életképes közösségként működik, amely természetesen több ember háttérmunkája és mindennapi segítsége áll, nem egyedüli sikerként könyvelhető el. 2019 óta két arany-, egy ezüst és egy bronzérmet szereztek a megyei II. osztályban az említett 2021-es feljutással pedig 23 év után játszott a csapat a megyei egyben.
Folyamatosan bővült az utánpótlás létszáma
- Az évek alatt folyamatosan bővítettük utánpótlás csapatinkat, jelenleg az U7-estől korosztálytól a felnőtt csapatunkkal együtt összesen 121 igazolt játékossal büszkélkedhetünk, amely egy ilyen kicsi egyesületnél óriási dolog - említette Sebestyén László elnök. - Figyelünk az utánpótlások feláramoltatására is, ennek köszönhetően már több U19-es játékosunk játszik a felnőtt csapatban: Szabó Bálint,Horváth Marcell, Horváth Norbert, Szabó Máté, Gaál Zalán, Gaál Botond, Végh Roland, Bíró Attila, akikre szintén nagyon büszkék vagyunk. U14-es csapatunk a megyei serdülőbajnokságban szerepel, ahol a tavalyi évben a 4. helyezést érte el. A kisebb korosztályos csapataink a Bozsik tornákon mérettetik meg magukat hétről-hétre a Hévízen, ahol szintén szép sikereket érünk el. Őszintén büszkék vagyunk mindenkire egytől-egyig.
Csapatmunka minden szinten
Azonban ez mögött is csapatmunka áll. Sebestyén László amellett, hogy irányítja az egyesületet, maga is részt vesz a napi munkában, hiszen Balogh Zoltánnal közösen edzi a felnőtt csapatot, emellett az U21-es gárda trénere. És ott vannak az edzők, Nyári Roland, Horváth Eliot, Kovács Balázs, Sebestyén Balázs, Kemecsei Roland, és Soós Márk. Meg kell még említeni Mészáros János fáradhatatlan munkáját, aki szintén több évtizede az egyesületet segíti a mindennapi tennivalók körül, illetve Mészáros Erik és Mészáros Márk, akik szintén az egyesület gördülékeny működésében és mindennapi teendőiben vesznek részt.
Az infrastruktúra terén is fejlődési pályán
- Sportsikereinken kívül az elmúlt években az infrastrukturális fejlődésre is folyamatos figyelmet szenteltünk - folytatta Sebestyén László elnök. - Az önkormányzat támogatást nyújt részünkre, akiknek szintén köszönjük az közös együttműködést, hiszen nélkülük szintén nem tartanánk most itt. Mivel az egyesület lassan kinövi magát, igyekszünk minden pályázati lehetőséget megragadni, amelyben egyesületünk egyik tagja, Fitos Renáta van a segítségünkre Ezen pályázatokon főként a sportfelszereléseket, eszközöket tudjuk pótolni, bővíteni évről évre, de szeretnék kiemelni pár fontos fejlesztést az elmúlt évekből. TAO ingatlan beruházás keretein belül a már meglévő öltözőnk bővítésére, amely a már említett létszámnövekedés tett szükségessé. Egy 20 négyzetméteres új öltözőrészt kapcsoltunk a már meglévő öltözőhöz, hozzákapcsolódó terasz és egy a szurkolóknak kialakított kívülről megközelíthető mosdót alakítottunk ki, összesen 13,3 millió Ft összegben, amely részben TAO, részben pedig önkormányzati támogatásból valósult meg. Ezenkívül évről évre növekszik és fejlődik az eszközparkunk. Az idei évben az egyik nagy álmunk valósult meg, a sportpályánkon a már elavult világítási rendszer került kicserélésre. Büszke vagyok az együtt elért eredményeinkre, de nincs megállás, további terveink között szerepel legkésőbb a tavaszig egy műfüves pálya kialakítása is a sporttelepen, amelyben szintén az MLSZ és az önkormányzat együttműködésével fog megvalósulni. Bízunk benne, hogy néhány éven belül Zala megye egyik meghatározó egyesületévé válhatunk – egy olyan klubként, amely nemcsak a sportban, hanem a közösségépítésben is példát mutat.