A Zalaszentmihály SE-nél nem állnának meg itt: újabb nagy terveik vannak

Hat esztendővel ezelőtt nem volt valami fényes a helyzet a Zalaszentmihály SE életében. A felnőtt labdarúgó csapatot kizárták a bajnokságból, az utánpótlásban csak lézengtek a játékosok, olyan kevesen voltak. Ekkor lépett színre Sebestyén László elnök és csapata, és a romokban heverő egyesületbe kezdett életet lehelni. rövid időn belül 2021-ben megnyerték a megyei II. osztályt, egy szezont eltöltöttek az I. osztályban is.

Minen csapatukra büszkék a Zalaszentmihály SE-nél. Az U 14-es együttes a legutóbbi serdülő bajnokságban az elkelő 4. helyen végzett. Képünkön a serdülő csapat, hátul edzőik, Kemecsei Roland, Soós Márk és a klubelnök Sebestyén László (jobbról).

Forrás: Zalaszentmihály SE

A Zalaszentmihály SE ismét erős

Azonban nem (csak) ezt tarják fontosnak Zalaszentmihályon. Az egyesület ismét erős, életképes közösségként működik, amely természetesen több ember háttérmunkája és mindennapi segítsége áll, nem egyedüli sikerként könyvelhető el. 2019 óta két arany-, egy ezüst és egy bronzérmet szereztek a megyei II. osztályban az említett 2021-es feljutással pedig 23 év után játszott a csapat a megyei egyben.

Folyamatosan bővült az utánpótlás létszáma

- Az évek alatt folyamatosan bővítettük utánpótlás csapatinkat, jelenleg az U7-estől korosztálytól a felnőtt csapatunkkal együtt összesen 121 igazolt játékossal büszkélkedhetünk, amely egy ilyen kicsi egyesületnél óriási dolog - említette Sebestyén László elnök. - Figyelünk az utánpótlások feláramoltatására is, ennek köszönhetően már több U19-es játékosunk játszik a felnőtt csapatban: Szabó Bálint,Horváth Marcell, Horváth Norbert, Szabó Máté, Gaál Zalán, Gaál Botond, Végh Roland, Bíró Attila, akikre szintén nagyon büszkék vagyunk. U14-es csapatunk a megyei serdülőbajnokságban szerepel, ahol a tavalyi évben a 4. helyezést érte el. A kisebb korosztályos csapataink a Bozsik tornákon mérettetik meg magukat hétről-hétre a Hévízen, ahol szintén szép sikereket érünk el. Őszintén büszkék vagyunk mindenkire egytől-egyig.

Csapatmunka minden szinten

Azonban ez mögött is csapatmunka áll. Sebestyén László amellett, hogy irányítja az egyesületet, maga is részt vesz a napi munkában, hiszen Balogh Zoltánnal közösen edzi a felnőtt csapatot, emellett az U21-es gárda trénere. És ott vannak az edzők, Nyári Roland, Horváth Eliot, Kovács Balázs, Sebestyén Balázs, Kemecsei Roland, és Soós Márk. Meg kell még említeni Mészáros János fáradhatatlan munkáját, aki szintén több évtizede az egyesületet segíti a mindennapi tennivalók körül, illetve Mészáros Erik és Mészáros Márk, akik szintén az egyesület gördülékeny működésében és mindennapi teendőiben vesznek részt.