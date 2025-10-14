33 perce
Zalaszentgyörgyi siker a rangadón, nincs már hibátlan csapat északon sem (galéria)
A hét végén a 8. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság III. osztályának Északi- és Nyugati-csoportjában. Északon igazi rangadót rendeztek, a listavezető és a játéknap előtt még százszázalékos Egervár-Vasboldogasszony fogadta a második Zalaszentgyörgy együttesét. A vendégek végül Fekete Zoltán találatával elvitték a három pontot Egervárról, megszakítva ezzel a hazaiak győzelmi szériáját.
A zalaszentgyörgyi Sütheő István (fehérben) próbál szerelni az Egervár-Vasboldogasszony elleni rangadón
Fotó: Pezzetta Umberto
Északi-csoport
Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Zalaszentgyörgy 0–1 (0–1)
Egervár. Jv.: Kustán Cs.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Hangácsi – Hideg, Kovács D. (Horváth M.), Ódor (Kondor), Főző, Blaskovics, Balogh A., Gángó, Horváth T. (Pongrácz), Varga A. Edző: Pecsics Tibor.
Zalaszentgyörgy: Zsiga – Bödör Gy., Péter, Végh (Pataki), Czömpöl, Sári, Fekete (Cserkuti), Némethy, Gulyás, Sütheő (Bödör B.), Miszori (Patona). Játékos-edző: Kovács Balázs.
Gólszerző: Fekete.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Kiállítva: Péter (89., Zalaszentgyörgy).
Egervár-Vasboldogasszony–Zalaszentgyörgy vármegyei III. osztályú mérkőzésFotók: Pezzetta Umberto
Sárhida–Tarr Andráshida SC II 5–2 (4–0)
Sárhida. Jv.: Major Zs.
Sárhida: Nagy D. (Dobos) – Pencsov, Zubor, Tóth T., Herczeg (Horváth K.), Balogh M., Bakos (Kerkai), Kása, Palkovics (Orsós), Balogh T. (Kaszás), Hácskó (Szilasi). Edző: Hajdu László.
Andráshida SC II: Molnár M. – Németh M., Komáromy Z. (Molnár K.), Némethy, Komáromy Zs., Paucsa, Csiszár, Pálinkás, Szacskó, Cserkuti (Ocskó), Újj. Edző: Tóth László.
Gólszerzők: Balogh T. (3), Hácskó, Palkovics, ill. Pálinkás (2).
Jók: az egész csapat, ill. Molnár M., Némethy, Pálinkás.
Zalalövő II-Zalaháshágy–Bagod-Boldogfa 0–2 (0–1)
Zalaháshágy. Jv.: Kovács V.
Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze, Molnár B. (Laposa), Ivanik, Kovács Sz., Molnár M. (Laskai), Szőke, Kalamár, Gál, Málics, Hegedűs (Tóth K.). Edző: Kalamár Krisztián.
Bagod-Boldogfa: Németh G. – Szekér (Kertész), Kutasi, Tóth P., Vörös Á., Kiss Ma. (Varga Sz.), Vörös A., Hidi (Simon), Gergán (Kiss Mi., Horváth L.), Tóth A., Rudas (Krisztián). Edző: Devecser István.
Gólszerzők: Szekér, Vörös Á.
Jók: Ivanik, ill. az egész csapat.
Babosdöbréte–Nagylengyel 0–5 (0–3)
Babosdöbréte. Jv.: Tarsoly J.
Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi (Tóthi), Vass, Nagy J. (Horváth B.), Krápicz (Szalai), Fábián, Bíró (Gyöngyössy), Darabos, Ánik, Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.
Nagylengyel: Pék – Mentes, Farkas A., Vinkó (Lévai J.), Szalai, Halász, Völler (Lévai R.), Kocsis, Dávid, Csöndes (Németh D.), Király. Edző: Németh László.
Gólszerzők: Király (2), Halász, Csöndes, Szalai.
Jók: Lakatos, Zámodics, Vass, ill. az egész csapat.
Bak–Police-Ola 2–0 (2–0)
Bak. Jv.: Szalai L.
Bak: Timbókovics – Szabó D., Bakos, Szabó S., Sebestyén (Horváth S.), Bohár, Pálfi, Mészáros, Kaposvári, Horváth A. (Edve), Millei. Edző: Eszter Róbert.
Police-Ola: Csóbor (Horváth M.) – Karvalics, Zalavári (Ujj-Monda), Balázs, Tóth Á., Szeles, Karakai, Széll, Gaál, Vizlendvai (Bősze), Szakos. Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.
Gólszerzők: Sebestyén, Horváth A.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
A Göcsej Németfalu–SELDON Hungary Salomvár találkozót későbbre halasztották.
Nyugati-csoport
Gutorfölde–Zalatárnok 4–2 (2–1)
Gutorfölde. Jv.: Földszin A.
Gutorfölde: Józsa (Sebők) – Lecsek (Kaszás), Liszi Pa. (Vasas), Hári (Jandó), Kása (Horváth E.), Pencz (Liszi Pé.), Domján V., Kovács P., Mikó (Fischer), Domján R., Kocsis.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Kellermann (Tóth M.), Baki, Kocsis A., Farkas Á., Jakab, Rituper, Lóránt, Kocsis B., Kanta. Edző: Somogyi Zsolt.
Gólszerzők: Kocsis (2), Domján V., Domján R., ill. Kocsis B. (2).
Jók: Domján R., Kocsis, Hári, ill. Jakab, Kocsis B.
Szécsisziget–Bárszentmihályfa 1–1 (0–1)
Szécsisziget. Jv.: Polgár K.
Szécsisziget: Tóth Cs. – Nehéz, Koczfán, Orsós A., Orsós M. (Pöszér), Kulcsár E. (Kománovics), Kovács A. (Balogh N.), Holl, Szekér, Porédos, Pörzse. Edző: Gazdag Tamás.
Bárszentmihályfa: Pethő – Kancsal T., Kocza, Antal, Orsós, Kovács L., Fekete, Ábrahám (Sebők), Ruzsa, Szupper, Kancsal K. Edző: Kiss Tamás.
Gólszerzők: Orsós A., ill. Orsós.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.
Zalabaksa–ADA Nova 1–0 (0–0)
Zalabaksa. Jv.: Szente R.
Zalabaksa: Dóra – Bertalan, Horváth Á., Zabó J., Kámán, Zabó Á., Borsos (Horváth G.), Pongrácz, Bazsika, Kulcsár, Farkas M. Edző: Bazsika Ferenc.
Nova: Kőröcz – Nunkovics, Varga D., Balog Z., Fehér (Katona), Mihályka (Simon), Balog Sz., Bangó, Máté, Horváth T., Mayer (Horváth R.). Edző: Farkas István.
Gólszerző: Farkas M.
Jók: Kulcsár, Bazsika, Kámán, ill. Balog Z.
Szilvágy–Tormafölde 4–3 (1–2)
Szilvágy. Jv.: Mentes D.
Szilvágy: Andrics – Köbli, Kassai, Éder, Dóra, Simon, Pálfi, Czigány, Foki, Kovács B., Domján. Edző: Dóra Attila.
Tormafölde: Makaró – Vitéz, Kókai (Balogh J.), Dunai, Czigány, Eger, Pozsgai, Süle Ba., Igazi, Süle Be., Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Gólszerzők: Kassai (2), Foki (2), ill. Igazi, Süle Be., Czigány.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kiállítva: Dóra (88., Szilvágy).
Tófej Kerámia–Páka 6–2 (4–0)
Tófej. Jv.: Sándor Sz.
Tófej: Gombos – Paucsa, Nagy Z., Kovács I. (Bátorfi), Bujtor, Gál, Belső (Horváth T.), Révész (Fatér), Soós B., Soós T. (Koroknyai), Czigány (Németh T.). Edző: Kovács Zoltán.
Páka: Balogh B. – Pörzse, Molnár M. (Kerese Z.), Lukács (Szever), Szabó D., Varga B., Szarka (Bakon), Varga Zs., Harsányi (Kerese D.), Lovrencsics, Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.
Gólszerzők: Soós B. (4), Soós T. (2), ill. Bakon, Lovrencsics.
Jók: Soós B. (a mezőny legjobbja), Soós T., Gál és az egész csapat, ill. senki.
Pórszombat–Becsvölgye 1–5 (0–4)
Pórszombat. Jv.: Vörös L.
Pórszombat: Kőrösi – Szabó N. (Szakos), Bécs, Kiss M., Csóbor, Lapat, Kovács P., Kovács A., Szabó M., Bertalan, Boros. Edző: Nagy Zoltán.
Becsvölgye: Németh P. – Héder (Tóth B.), Domján, Kiss P., Gerencsér, Németh Máté (Kerkai), Németh Márk, Tóth P., Karakai (Horváth Á.), Bécs (Paál), Nierer (Németh G.). Edző: Geráth Dániel.
Gólszerzők: Csóbor, ill. Domján (2), Kiss P., Karakai, Gerencsér.
Jók: senki, ill. az egész csapat.