Zalaszentgyörgyi siker a rangadón, nincs már hibátlan csapat északon sem (galéria)

Sárhida–Tarr Andráshida SC II 5–2 (4–0)

Sárhida. Jv.: Major Zs.

Sárhida: Nagy D. (Dobos) – Pencsov, Zubor, Tóth T., Herczeg (Horváth K.), Balogh M., Bakos (Kerkai), Kása, Palkovics (Orsós), Balogh T. (Kaszás), Hácskó (Szilasi). Edző: Hajdu László.

Andráshida SC II: Molnár M. – Németh M., Komáromy Z. (Molnár K.), Némethy, Komáromy Zs., Paucsa, Csiszár, Pálinkás, Szacskó, Cserkuti (Ocskó), Újj. Edző: Tóth László.

Gólszerzők: Balogh T. (3), Hácskó, Palkovics, ill. Pálinkás (2).

Jók: az egész csapat, ill. Molnár M., Némethy, Pálinkás.

Zalalövő II-Zalaháshágy–Bagod-Boldogfa 0–2 (0–1)

Zalaháshágy. Jv.: Kovács V.

Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze, Molnár B. (Laposa), Ivanik, Kovács Sz., Molnár M. (Laskai), Szőke, Kalamár, Gál, Málics, Hegedűs (Tóth K.). Edző: Kalamár Krisztián.

Bagod-Boldogfa: Németh G. – Szekér (Kertész), Kutasi, Tóth P., Vörös Á., Kiss Ma. (Varga Sz.), Vörös A., Hidi (Simon), Gergán (Kiss Mi., Horváth L.), Tóth A., Rudas (Krisztián). Edző: Devecser István.

Gólszerzők: Szekér, Vörös Á.

Jók: Ivanik, ill. az egész csapat.

Babosdöbréte–Nagylengyel 0–5 (0–3)

Babosdöbréte. Jv.: Tarsoly J.

Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi (Tóthi), Vass, Nagy J. (Horváth B.), Krápicz (Szalai), Fábián, Bíró (Gyöngyössy), Darabos, Ánik, Zámodics, Lakatos. Játékos-edző: Bíró Richárd.

Nagylengyel: Pék – Mentes, Farkas A., Vinkó (Lévai J.), Szalai, Halász, Völler (Lévai R.), Kocsis, Dávid, Csöndes (Németh D.), Király. Edző: Németh László.

Gólszerzők: Király (2), Halász, Csöndes, Szalai.

Jók: Lakatos, Zámodics, Vass, ill. az egész csapat.