A Zalakerámia ZTE KK fájó vereséget szenvedett a Soprontól (galéria)

A férfi kosárlabda Tippmix NB I A csoportjában a 3. fordulót rendezik ezekben a napokban. Csütörtökön a Zalakerámia ZTE KK és a Sopron összecsapása következett.

Kemény csatát vívott a Zalakerámia ZTE KK. Képünkön Jaylin Hunter, a hazaiak irányítója a vendégek szorításában.

Fotó: Pezzetta Umberto

Zalakerámia ZTE KK - Sopron KC 89-94 (18-22, 18-24, 29-25, 24-23 )

Zalaegerszeg, 1100 néző. Jv.: Praksch. dr. Mészáros, Frányó.

Zalakerámia ZTE KK: Hunter 19/12, Takács Mi. 6/6, Hellems 9, Varence 16/3, Tóth Á. 6. Csere: Johnson 17/6, Scherer 9/9, Csátaljay, Kucsora 7/3, Mokánszki. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

Sopron KC: Thompson 20/3, Takács K. 4, Nelson 12/6, Flasár 3, Manjgafic 24/9. Csere: Struger 17, Meszlényi 2, Hajdu 1, Kucsera 3/3, Kovács B. 5/3, Csendes 3. Vezetőedző: Gasper Potocnik.

A Zalakerámia ZTE KK futott az eredmény után

A Zalakerámia ZTE KK legutóbb idegenben győzte le az NKA Universitas Pécset, a Sopron pedig szintén idegenben múlta felül a Körmendet. A hazaiaknál ismét a keretben volt Szalay Domonkos, aki a felkészülés utolsó heteiben és a bajnokság elején is sérüléssel bajlódott. A soproni drukkerek hangja betöltötte a teret, de volt is miért elégedettebbnek lenniük. Csapatuk jobban kapta el a mérkőzés elején (0-5) és később is a hazaiaknak kellett az eredmény után futniuk. Scherer második triplájával egyszer a ZTE-nél volt az előny (16-15), de újabb soproni kosarak jöttek. A vendégek keményen védekeztek, jól játszották meg támadásaikat. Egerszegi oldalon is láttunk jó megoldásokat, de összességében ezekből többet villantott meg az SKC. Ezért vezetett, na meg pontosabban célzott. Egy alkalommal ellépett a Sopron 9 ponttal is (21-30), nem érzett rá a vendégek játékára a hazai alakulat, így folyamatosan vezetett az SKC. Nagyon kellemetlenül védekeztek a vendégek (30-40), ez volt az alapja a vezetésüknek, az első félidő abszolút az övék volt.