A Zalakerámia ZTE KK fájó vereséget szenvedett a Soprontól
A bajnokság 3. fordulójában az egerszegi kosarasok a soproniakat fogadták csütörtökön este. A Zalakerámia ZTE KK és a Sopron KC is győzelemmel zárta a legutóbbi fordulót, így mindkettő bizakodva várta a találkozót.
Ez egy látványos zsákolás Hasan Varence, a Zalakerámia ZTE KK játékosától a Sopron ellen.
Fotó: Pezzetta Umberto
A férfi kosárlabda Tippmix NB I A csoportjában a 3. fordulót rendezik ezekben a napokban. Csütörtökön a Zalakerámia ZTE KK és a Sopron összecsapása következett.
Zalakerámia ZTE KK - Sopron KC 89-94 (18-22, 18-24, 29-25, 24-23 )
Zalaegerszeg, 1100 néző. Jv.: Praksch. dr. Mészáros, Frányó.
Zalakerámia ZTE KK: Hunter 19/12, Takács Mi. 6/6, Hellems 9, Varence 16/3, Tóth Á. 6. Csere: Johnson 17/6, Scherer 9/9, Csátaljay, Kucsora 7/3, Mokánszki. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.
Sopron KC: Thompson 20/3, Takács K. 4, Nelson 12/6, Flasár 3, Manjgafic 24/9. Csere: Struger 17, Meszlényi 2, Hajdu 1, Kucsera 3/3, Kovács B. 5/3, Csendes 3. Vezetőedző: Gasper Potocnik.
A Zalakerámia ZTE KK futott az eredmény után
A Zalakerámia ZTE KK legutóbb idegenben győzte le az NKA Universitas Pécset, a Sopron pedig szintén idegenben múlta felül a Körmendet. A hazaiaknál ismét a keretben volt Szalay Domonkos, aki a felkészülés utolsó heteiben és a bajnokság elején is sérüléssel bajlódott. A soproni drukkerek hangja betöltötte a teret, de volt is miért elégedettebbnek lenniük. Csapatuk jobban kapta el a mérkőzés elején (0-5) és később is a hazaiaknak kellett az eredmény után futniuk. Scherer második triplájával egyszer a ZTE-nél volt az előny (16-15), de újabb soproni kosarak jöttek. A vendégek keményen védekeztek, jól játszották meg támadásaikat. Egerszegi oldalon is láttunk jó megoldásokat, de összességében ezekből többet villantott meg az SKC. Ezért vezetett, na meg pontosabban célzott. Egy alkalommal ellépett a Sopron 9 ponttal is (21-30), nem érzett rá a vendégek játékára a hazai alakulat, így folyamatosan vezetett az SKC. Nagyon kellemetlenül védekeztek a vendégek (30-40), ez volt az alapja a vezetésüknek, az első félidő abszolút az övék volt.
A Sopron vezetett végig
Tízpontos hátrányból(36-46) kellett volna visszajönnie a Zalakerámia ZTE KK-nak és el is kezdte faragni azt (41-46), de mindig közbejött valami, amivel a vendégek újra távolodtak. Brandon Johnson villant meg két triplával (60-66), a vendégeknél jóval több személyi is gyűlt össze, ami akár a végén számíthatott is. Kezdett a hangulat is fokozódni (65-68) és még mindig életben tartotta reményeit a ZTE KK. A vendégeknél a két legerősebb játékos, Struger és Manjgafic teljesítménye döntőnek tűnt a végén, a Sopron pedig a zalai hibákat kihasználva ismét ellépett (65-74). Az utolsó percre fordulva is még élt a hazai remény (86-90), de nem tudott élni vele a ZTE KK. Kikapott buta hibákkal.
A Zalakerámia ZTE KK hazai vereségét a Sopron ellen csak magának köszönhette.
Edzői nyilatkozatok
Sebastjan Krasovec: -Gratulálok a Sopronnak a győzelemhez, mert nagyon okosan játszott végig. Mi viszont védekezésben olyan hibákat követtünk, amivel tulajdonképpen az ellenfél meg is nyerte ezt a meccset.
Gasper Potocnik: -Büszke vagyok a csapatra ez után a győzelem után és megérdemelten győztünk. A héten úgy sikerült a felkészülésünk, ahogy terveztük, kézben tartottuk a mérkőzést, de akadtak azért kihagyások is. A Zalaegerszeg a második félidőben nyomás alá helyezett bennünket, nagyon agresszíven játszott és nem engedhettünk volna meg ennyi lepattanót sem. Nem egyszerű egy csapatnak sem, amikor ilyen a sorsolása, de ezek az idegenbeli sikerek nagyon sokat jelentenek és megérdemeltek a számunkra.