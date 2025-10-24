Változott valami? - majd Pakson kiderül

Ez most már biztos, hogy nem kezdte jól az új bajnoki szezont a Zalakerámia ZTE KK csapat, hiszen jelenlegi mérlege három vereség és egy győzelem. Mondjuk, ezzel nincs egyedül, a kosárlabda NB I. A csoportjában, például a szombati ellenfél, a Paks is ugyanezzel a mutatóval rendelkezik.

Azt gondoljuk, volt mit megbeszélni a Zalakerámia ZTE KK csapatánál a legutóbbi mérkőzés óta. Most egy nehéz meccs jön Pakson, kemény meccsre lehet számítani.

Fotó: Szekeres Péter

A Paksnak sem sikerült jól a szezon eleje

A Zalakerámia ZTE KK eddigi mindhárom hazai mérkőzését hazai pályán bukta el. Szoros meccseken ugyan (három, öt és kettő pontokkal), de a vereség az vereség. Az egyetlen sikert az NKA Universitas otthonában gyűjtötte be. Most szombaton következik a második idegenbeli fellépés. A Paks csapata szintén bennragadt, de most hazai pályán játszik. Az előző fordulóban már visszatért csapatukba Benke Szilárd, azonban Körmenden szoros csatában végül kikapott a Paks, így a Körmend is megszerezte első sikerét. A tolnaiaknál pattogtat jelenleg az a Tony Hicks, aki két szezonnal ezelőtt a ZTE KK játékosa volt. Hicks alapembernek számít a Duna-partiaknál.

A Zalakerámia ZTE KK játéka is kell, hogy változzon

Ami pedig a Zalakerámia ZTE KK csapatát illeti. Az, hogy nincs jó hangulat, érthető. Kritikus hangok is elhangzottak csapaton belül az előző, DEAC elleni vereség után. Taktikai fegyelmezetlenségekre irányultak ezek a szavak és Sebastjan Krasovec szerint változtatásokra lenne szükség. Ám egyelőre minden maradt a régiben, legalábbis nem érkezett hír a klubtól, hogy bármi módosítás, változás történt volna. Vélhetően a Paks elleni mérkőzés ebből a szempontból is jelentőséggel bír majd, hiszen kiderül, hogy változott-e a kifogásolt hozzáállás, vagy sem. Leginkább a játék minősége lesz a döntő, hiszen Pakson nyerni nem könnyű, ráadásul a szezon előtt az egyik élcsapatként beharangozott ellenfél vár most a zalaiakra.