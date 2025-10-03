október 3., péntek

Helga névnap

12°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Meglesz az első siker?

59 perce

A Körmend-verő Pécs otthonában a zalai kosarasok

Címkék#kosárlabda#NKA Universitas Pécs#Zalakerámia ZTE KK #férfi#2. forduló#kosárlabda NB I/A

Vajon javítanak, vagy nem? Szombaton Pécsett eldől ez a kérdés a Zalakerámia ZTE KK számára, amely szeretné a nyitányon elszenvedett vereséget feledtetni. Egy bökkenő van: az NKA Universitas Pécs viszont egy bravúrral nyitott, ami után meg nem szeretne botlani.

Kerkai Attila
A Körmend-verő Pécs otthonában a zalai kosarasok

A Zalakerámia ZTE KK játékosa, Scherer Bálint hazatér szombaton Pécsre, számára ez egy különleges fellépés is lesz.

Fotó: Pezzetta Umberto

Pláne odahaza és a Körmenden szerzett skalp elég jó előjel az NKA Universitas Pécs számára most is. A Zalakerámia ZTE KK számára viszont nagyon kellene a siker. A zalaiaknál továbbra is sérült derékbántalmakkal küzdő Szalay Domonkos, és Csizmadia Attila is, a többiek hadra foghatók. A ZTE KK csapatának játékosa, Scherer Bálint viszont visszatér nevelőcsapatához, hiszen  Pécsett kezdett el kosarazni, és a nyáron éppen az NKA Universitas Pécs csapatától igazolt Zalaegerszegre. 

Zalakerámia ZTE KK NKA Universitas Pécs
A Zalakerámia ZTE KK csapatának Pécsett kellene egy bravúr. Sebastjan Krasovec vezetőedző is tudja, mi vezethet sikerre. 
Fotó: Pezzetta Umberto

A Zalakerámia ZTE KK javítani szeretne

Az NKA a férfi kosárlabda NB I. A csoportos nyitányán nem másutt, mint Körmenden győzött, ami önmagában is nagy bravúr. A Zalakerámia ZTE KK viszont hazai pályán  szenvedett ha csak szoros is, de vereséget, így az idénykezdete nem mondható sikeresnek. Ugynezet fogalmazta meg Sebastjan Krasovec, a ZTE KK vezetőedzője érdeklődésünkre. 

- Az első mérkőzésen a Kecskemét ellen sok hibát követtünk el, ez okozta az első fordulóban vereségünket - mondta a szlovén szakember. - Ugyanakkor ezen a héten a következő ellenfelünkre, az NKA-ra koncentráltunk, amely sokkal jobban kezdte a szezont, mint mi, egy fontos idegenbeli győzelemmel. Nagyon jó és tehetséges csapat, amely fizikális kosárlabdát játszik, remek az átmenetekben és a támadó lepattanókban. Amennyiben sikerrel akarunk járni Pécsett, márpedig ez a célunk, akkor korlátoznunk kell az átmenetekből szerzett pontjaik számát és a második esélyből szerzett  kosarakat is a palánk alatt.  Egy valamiben biztosak lehetünk, hogy  egy nagyon nehéz ellenfél vár ránk. Ugyanakkor mindent meg kell tennünk, hogy megszerezzük az első győzelmünket a szezonban. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu