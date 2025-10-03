A Körmend-verő Pécs otthonában a zalai kosarasok

Pláne odahaza és a Körmenden szerzett skalp elég jó előjel az NKA Universitas Pécs számára most is. A Zalakerámia ZTE KK számára viszont nagyon kellene a siker. A zalaiaknál továbbra is sérült derékbántalmakkal küzdő Szalay Domonkos, és Csizmadia Attila is, a többiek hadra foghatók. A ZTE KK csapatának játékosa, Scherer Bálint viszont visszatér nevelőcsapatához, hiszen Pécsett kezdett el kosarazni, és a nyáron éppen az NKA Universitas Pécs csapatától igazolt Zalaegerszegre.

A Zalakerámia ZTE KK csapatának Pécsett kellene egy bravúr. Sebastjan Krasovec vezetőedző is tudja, mi vezethet sikerre.

Fotó: Pezzetta Umberto

A Zalakerámia ZTE KK javítani szeretne

Az NKA a férfi kosárlabda NB I. A csoportos nyitányán nem másutt, mint Körmenden győzött, ami önmagában is nagy bravúr. A Zalakerámia ZTE KK viszont hazai pályán szenvedett ha csak szoros is, de vereséget, így az idénykezdete nem mondható sikeresnek. Ugynezet fogalmazta meg Sebastjan Krasovec, a ZTE KK vezetőedzője érdeklődésünkre.

- Az első mérkőzésen a Kecskemét ellen sok hibát követtünk el, ez okozta az első fordulóban vereségünket - mondta a szlovén szakember. - Ugyanakkor ezen a héten a következő ellenfelünkre, az NKA-ra koncentráltunk, amely sokkal jobban kezdte a szezont, mint mi, egy fontos idegenbeli győzelemmel. Nagyon jó és tehetséges csapat, amely fizikális kosárlabdát játszik, remek az átmenetekben és a támadó lepattanókban. Amennyiben sikerrel akarunk járni Pécsett, márpedig ez a célunk, akkor korlátoznunk kell az átmenetekből szerzett pontjaik számát és a második esélyből szerzett kosarakat is a palánk alatt. Egy valamiben biztosak lehetünk, hogy egy nagyon nehéz ellenfél vár ránk. Ugyanakkor mindent meg kell tennünk, hogy megszerezzük az első győzelmünket a szezonban.