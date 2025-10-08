Zalakerámia ZTE KK: a kettőből egy megvan, jöhetne a hazai is

Mert nem lesz könnyű mérkőzés ebben a szezonban. Ezzel talán nem mondunk újat már így a bajnokság elején sem és igaz ez, amikor a ZTE KK a Sopront fogadja. Elég csak az első két forduló eredményeit figyelembe venni a kosárlabda NB I A csoportjában, és még hol van a vége. Minden esetre a Zalakerámia ZTE KK együttese a nyitányon elszenvedett veresége után a 2. fordulóban győzött az NK A Universitas Pécs otthonában, ami nagyon jól jött neki és nem felejtette el megemlíteni mindezt Sebastjan Krasovec, a zalaiak szlovén szakvezetője sem a mérkőzés előtti nyilatkozatában.

A Zalakerámia ZTE KK amerikai irányítója, Jaylin Hunter készülődik büntetődobáshoz. Neki is fontos szerep juthat csütörtökön.

Fotó: Pezzetta Umberto

A Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője kemény meccset vár

- Nagyon fontos volt, hogy megszereztük az első győzelmünket, ez biztosan jót tett az önbizalmunknak is. Ezen felül egy remek tanulólecke, hogy mi kell ahhoz, hogy ezen a szinten nyerni tudjunk. A Sopron egy nagyon szervezett és agresszívan játszó csapat, amely egy nehéz ellenféllé teszi őket. Nagyon jó fiatal, tehetséges magyar játékosokból álló maggal rendelkeznek és négy külföldi kosarasuk is van. Biztosan nehéz mérkőzés lesz, és a feladat nem más, mint negyven percig koncentráltan és szervezetten kell játszanunk, valamint korlátoznunk kell az ellenfél támadó lepattanóit, hogy elérjük célunkat, ami most sem más, mint a győzelem - olvasható a szlovén szakvezető szavai a klub honlapján.

A Sopron Körmenden nyert legutóbb

Sebastjan Krasovec valószínűleg nem téved, amikor arról beszél, hogy nehéz ellenfél vár rájuk, hiszen a Sopron a legutóbbi fordulóban - nem kis meglepetésre - Körmenden nyert. Igaz, előtte az NKA is nyert ugyanott... Egészen biztosan éles csata lesz a csütörtöki, az első hazai siker megszerzése pedig mindig nagy jelentőséggel bír. Ahogy az első győzelem is. A kettőből az egyik már megvan...