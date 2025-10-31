október 31., péntek

Farkas névnap

12°
+17
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez nem méltó a klub nevéhez

40 perce

Botrány a Zalakerámia ZTE KK meccse végén - Hellems a szurkolók felé ütött (galéria)

Címkék#Zalakerámia ZTE KK #Kaposvári KK#Baki Gergely#Bencze Tamás#kosárlabda NB I/A

Használt az edzőváltás, vagy sem? A kérdés megválaszolására ott volt a péntek esti Zalakerámia ZTE KK - Kaposvár élvonalbeli férfi kosárlabda-mérkőzés, lévén a zalaiak a hét elején elköszöntek edzőjüktől.

Kerkai Attila

Sebastjan Krasovec távozása után még nincs kinevezett szakember a Zalakerámia ZTE KK élére, egyelőre pénteken is a szakmai igazgató és az eddigi másodedző, vagyis Bencze Tamás, valamint Baki Gergely  készítette fel a csapatot, illetve meccselt a Kaposvár ellen. Ez volt a férfi kosárlabda NB I. A csoport 6. fordulójának mérkőzése, amin a ZTE KK az első hazai sikerére hajtott. 

Zalakerámia ZTE KK Kaposvár
A Zalakerámia ZTE KK játékosa, Brandon Johnson a vendégek kosarasa, Tarján Izsák mellett készül  pontot szerezni.  
Fotó: Bálizs Zsuzsanna

Zalakerámia ZTE KK - Kaposvári KK 83-90 (20-16, 24-32, 17-21, 21-22)

Zalaegerszeg, 1100 néző. Jv.:  Cziffra, Minár, Horváth Cs.

Zalakerámia ZTE KK: Hunter 17/6, Takács Mi. 6/6, Hellems 11/9, Varence 14, Tóth Á. 3. Csere: Johnson 22/6, Scherer, Kucsora 3/3, Mokánszki, Szalay 4. Megbízott edzők: Bencze Tamás, Baki Gergely. 

Kaposvár: Trammel 20/6, Wilson 16/3, Szőke 2, Kis R. 6/6, Walker 12/6. Csere: Paár 12/6, Filipovity  19/3, Tarján 2, Simon 1. Braniszlav Dzunics. 

Gondok mindkét oldalon

Tehát gondok nehezítették a ZTE KK munkáját, de a Kaposvárét is. Braniszlav Dzunics csapata továbbra is centert keres a távozott Parker helyére. Érkezett is hozzájuk egy kanadai fiú, akivel megállapodtak, azonban az orvosi vizsgálaton nem ment át, így továbbra is keresik a magasemberüket. Egerszegi oldalon persze erre mondhatták, ez legyen az ellenfél gondja, nekik nem ezzel kell foglalkozni, hanem hogy végre meglegyen az első hazai siker a bajnokságban. 

A Kaposvár egységesebb volt

Negyedszer futott neki ennek a Zalakerámia ZTE KK, az eddigi három próbálkozás sikertelen volt.  Az egerszegiek ragaszkodtak az addigi "hagyományaikhoz", vagyis a hibákkal tarkított meccskezdéshez, úgyhogy vezetett a Kaposvár (5-9), de pontosított a játékán a hazai csapat és átvette a vezetést (12-9). Gördülékenynek így sem lehetett nevezni a játékát, és közben hajmeresztő dolgokat is láttunk mindkét oldalon. Pedig vezetett a házigazda (20-15), játszhatott volna kevésbé kapkodóan. Vagy inkább pörgősebben, hiszen mintha néha fejben le lettek volna lassulva a kék-fehérek. És ez baj. A Kaposvár kihasználta ezt (23-25), de tegyük hozzá azt is, hogy a somogyiak erőszakosan védekeztek. Ettől függetlenül koncentráltabb csapatjátékkal egészen biztosan eredményesebb lehetett volna a ZTE KK játéka. Az egerszegiek gyengén is védekeztek, nem kellett csodálkozni, hogy vezetett a vendégcsapat (36-44). Hunter kosarai mentették meg a félidő végét, hogy csak négy pont maradt a Kaposvár előnye (44-48).   

A Zalakerámia ZTE KK negyedik hazai veresége

Az első félidő játéka láttán semmi garancia nem volt arra, hogy ezt a mérkőzést meg tudja nyerni a ZTE KK, vagyis inkább a Kaposvárnak állt a zászló, még a szoros állás ellenére is. Továbbra is gyűrték, gyömöszölték egymást a felek, de fejben frissebnek tűnt a vendégcsapat. Egerszegi kosárlabdacsapattól ilyen játékot rég láttunk, az egyénieskedéstől kezdve az elemi hibákon át a szervezetlenségig bezárólag. Az utolsó negyedre 61-69-es állással fordultak a csapatok. De még így is volt esély a mérkőzés megfordítására, csak nem úgy, ahogy addig játszott a ZTE KK. Hunter és Johnson pontjai tartották életben a reményt, de nem sokáig, mert ellépett a vendégcsapat (65-77). Innen nem volt visszaút. A Zalakerámia ZTE KK negyedik hazai veresége volt ez. Nem emlékszünk rá, hogy volt-e valaha is ilyen gyászos hazai nyitány Egerszegen.

A látottak alapján nem biztos, hogy csak az edzőt kellett volna elküldeni. Ez  a játék nem volt méltó a ZTE KK hagyományaihoz, és gyorsan meg kell találni a megoldást erre. Először is kell egy edző, aki majd eldönti, kivel tud együtt dolgozni... 

A találkozó végén pedig egy sportszerűtlen jelenet zajlott le, Jericole Hellems a szurkolók felé ütött. Ennek lesz folytatása, az biztos.

Zalakerámia ZTE KK - Kaposvári KK

Fotók: Bálizs Zsuzsa

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu