Botrány a Zalakerámia ZTE KK meccse végén - Hellems a szurkolók felé ütött (galéria)

Sebastjan Krasovec távozása után még nincs kinevezett szakember a Zalakerámia ZTE KK élére, egyelőre pénteken is a szakmai igazgató és az eddigi másodedző, vagyis Bencze Tamás, valamint Baki Gergely készítette fel a csapatot, illetve meccselt a Kaposvár ellen. Ez volt a férfi kosárlabda NB I. A csoport 6. fordulójának mérkőzése, amin a ZTE KK az első hazai sikerére hajtott.

A Zalakerámia ZTE KK játékosa, Brandon Johnson a vendégek kosarasa, Tarján Izsák mellett készül pontot szerezni.

Fotó: Bálizs Zsuzsanna

Zalakerámia ZTE KK - Kaposvári KK 83-90 (20-16, 24-32, 17-21, 21-22)

Zalaegerszeg, 1100 néző. Jv.: Cziffra, Minár, Horváth Cs.

Zalakerámia ZTE KK: Hunter 17/6, Takács Mi. 6/6, Hellems 11/9, Varence 14, Tóth Á. 3. Csere: Johnson 22/6, Scherer, Kucsora 3/3, Mokánszki, Szalay 4. Megbízott edzők: Bencze Tamás, Baki Gergely.

Kaposvár: Trammel 20/6, Wilson 16/3, Szőke 2, Kis R. 6/6, Walker 12/6. Csere: Paár 12/6, Filipovity 19/3, Tarján 2, Simon 1. Braniszlav Dzunics.

Gondok mindkét oldalon

Tehát gondok nehezítették a ZTE KK munkáját, de a Kaposvárét is. Braniszlav Dzunics csapata továbbra is centert keres a távozott Parker helyére. Érkezett is hozzájuk egy kanadai fiú, akivel megállapodtak, azonban az orvosi vizsgálaton nem ment át, így továbbra is keresik a magasemberüket. Egerszegi oldalon persze erre mondhatták, ez legyen az ellenfél gondja, nekik nem ezzel kell foglalkozni, hanem hogy végre meglegyen az első hazai siker a bajnokságban.

A Kaposvár egységesebb volt

Negyedszer futott neki ennek a Zalakerámia ZTE KK, az eddigi három próbálkozás sikertelen volt. Az egerszegiek ragaszkodtak az addigi "hagyományaikhoz", vagyis a hibákkal tarkított meccskezdéshez, úgyhogy vezetett a Kaposvár (5-9), de pontosított a játékán a hazai csapat és átvette a vezetést (12-9). Gördülékenynek így sem lehetett nevezni a játékát, és közben hajmeresztő dolgokat is láttunk mindkét oldalon. Pedig vezetett a házigazda (20-15), játszhatott volna kevésbé kapkodóan. Vagy inkább pörgősebben, hiszen mintha néha fejben le lettek volna lassulva a kék-fehérek. És ez baj. A Kaposvár kihasználta ezt (23-25), de tegyük hozzá azt is, hogy a somogyiak erőszakosan védekeztek. Ettől függetlenül koncentráltabb csapatjátékkal egészen biztosan eredményesebb lehetett volna a ZTE KK játéka. Az egerszegiek gyengén is védekeztek, nem kellett csodálkozni, hogy vezetett a vendégcsapat (36-44). Hunter kosarai mentették meg a félidő végét, hogy csak négy pont maradt a Kaposvár előnye (44-48).