Pénteken a Kaposvár a vendég

1 órája

Vajon szerencsét hoz a Zalakerámia ZTE KK-nak is a beugró edzőpáros?

Címkék#kosárlabda#Zalakerámia ZTE KK #Kaposvár#Baki Gergely#Bencze Tamás

Keresik az új edzőt, de közben pénteken játszani kell. Így fest a helyzet jelenleg a Zalakerámia ZTE KK NB I. A csoportos férfi kosárlabdacsapatánál, hiszen a hét elején megköszönték Sebastjan Krasovec munkáját, pénteken pedig 18 órától a Kaposvár lesz az ellenfél a bajnoki találkozón a Zalakerámia Sportcsarnokban.

Kerkai Attila

A sikertelen bajnoki nyitány (egy győzelem, négy vereség) után valamit lépni kellett a Zalakerámia ZTE KK csapatánál... A szomszédban, Körmenden bejött ez a húzás, amely még gyászosabban nyitotta a bajnokságot, és három vesztes meccs után elköszöntek Teo Hojc-tól. Azóta nyertek kettőt úgy, hogy légióstól búcsúztak el és vannak hiányzóik. Mindezt csak amiatt hozzuk elő, mert a Körmend éppen legutóbb, a Kaposvár otthonában nyert Kocsis Tamás  irányításával, aki beugró edző a vasiaknál. 

Zalakerámia ZTE KK Kaposvár kosárlabda
Jylin Hunter, a Zalakerámia ZTE KK játékosa dob kosárra a kaposvári Anthony Walker mellett. Szeptember elején edzőmeccsen történt mindez Nagykanizsán, , de pénteken ennél sokkal nagyobb lesz a tét...
Fotó: Szakony Attila

Még keresik az edzőt a Zalakerámia ZTE KK-nál

A Zalakerámia ZTE KK-nál is abban reménykednek, hogy a hét eleji edzőváltás változást hoz, miközben keresik az új edzőjüket. Pénteken Bencze Tamás szakmai igazgató és Baki Gergely, az eddigi másodedző készíti fel a csapatot és meccsel a Kaposvár elleni találkozón. Bencze Tamás elmondta, hogy több edzővel tárgyalnak, de még nincs megállapodás. A pénteki ellenféllel a felkészülés alatt egyszer már találkozott a zalai gárda, méghozzá Nagykanizsán, ahol Braniszlav Dzunics csapata nagy hajrával nyert. Az még nem tétre menő mérkőzés volt, pénteken viszont nagyon is nagy lesz a tét. 

Előre kell menekülni, ez a pénteki jelszó

- A  Kaposvár ellen előre kell menekülni. A somogyi alakulat viszont veszélyes együttes, gyors kosárlabdát játszik, képes száz pontot is dobni. Az lesz a legfontosabb, hogy a gyors játékát lelassítsuk és a mi ritmusunk érvényesüljön. Nem lehet más a cél, most nyernünk kell, ez lenne a legfontosabb - mondta el előzetesen Bencze Tamás a klub honlapjának. 
A Kaposvár elleni találkozót követően a Zalakerámia ZTE KK jövő szerdán a Szeged vendége lesz. 

 

