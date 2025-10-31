október 31., péntek

Hivatalos Közlemény

1 órája

Azonnali hatállyal felbontotta Jericole Hellems szerződését a Zalakerámia ZTE KK

Címkék#kosárlabda#Jericole Hellems#Zalakerámia ZTE KK #Kaposvar#szerződésbontás

A mai, Zalakerámia ZTE KK - Kaposvár NB I A. csoportos kosárlabda-mérkőzés után az egerszegi klub hivatalos közleményt adott ki.

Kerkai Attila

Mint megírtuk, botrányos körülmények között ért véget a Zalakerámia ZTE KK  - Kaposvár élvonalbeli kosárlabda-mérkőzés, amit a vendégek nyertek meg. A 90-83-ra végződött találkozó után a zalaiak egyik játékosa, Jericole Hellems az egyik szurkolót megütötte. Ezt követően a zalai klub azonnal lépett. 

Zallakerámia ZTE KK hellems
A Zalakerámia ZTE KK felbontotta Jericole Hellems (fehérben) szerződését. 
Fotó: Pezzetta Umberto

"A mai, Kaposvar elleni mérkőzés után egyik játékosunk, Jericole Hellems megütött egy szurkolót.
Ez egy olyan sportszerűtlen cselekedet,  ami mellett klubunk nem mehet el szó nélkül. 
Ezért a mai nappal, azonnali hatállyal a játékos szerződését felbontjuk.
Zalakerámia ZTE KK "

 

 

