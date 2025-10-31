Azonnali hatállyal felbontotta Jericole Hellems szerződését a Zalakerámia ZTE KK

Mint megírtuk, botrányos körülmények között ért véget a Zalakerámia ZTE KK - Kaposvár élvonalbeli kosárlabda-mérkőzés, amit a vendégek nyertek meg. A 90-83-ra végződött találkozó után a zalaiak egyik játékosa, Jericole Hellems az egyik szurkolót megütötte. Ezt követően a zalai klub azonnal lépett.

A Zalakerámia ZTE KK felbontotta Jericole Hellems (fehérben) szerződését.

Fotó: Pezzetta Umberto

"A mai, Kaposvar elleni mérkőzés után egyik játékosunk, Jericole Hellems megütött egy szurkolót.

Ez egy olyan sportszerűtlen cselekedet, ami mellett klubunk nem mehet el szó nélkül.

Ezért a mai nappal, azonnali hatállyal a játékos szerződését felbontjuk.

Zalakerámia ZTE KK "