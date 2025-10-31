1 órája
Azonnali hatállyal felbontotta Jericole Hellems szerződését a Zalakerámia ZTE KK
A mai, Zalakerámia ZTE KK - Kaposvár NB I A. csoportos kosárlabda-mérkőzés után az egerszegi klub hivatalos közleményt adott ki.
Mint megírtuk, botrányos körülmények között ért véget a Zalakerámia ZTE KK - Kaposvár élvonalbeli kosárlabda-mérkőzés, amit a vendégek nyertek meg. A 90-83-ra végződött találkozó után a zalaiak egyik játékosa, Jericole Hellems az egyik szurkolót megütötte. Ezt követően a zalai klub azonnal lépett.
"A mai, Kaposvar elleni mérkőzés után egyik játékosunk, Jericole Hellems megütött egy szurkolót.
Ez egy olyan sportszerűtlen cselekedet, ami mellett klubunk nem mehet el szó nélkül.
Ezért a mai nappal, azonnali hatállyal a játékos szerződését felbontjuk.
Zalakerámia ZTE KK "
Botrány a Zalakerámia ZTE KK meccse végén - Hellems a szurkolók felé ütött (galéria) – frissítve edzői nyilatkozatokkal, videóval!