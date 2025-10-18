Itt valami nem stimmel: a Zalakerámia ZTE KK nem tud nyerni hazai pályán (galéria)

A férfi kosárlabda NB I. A csoport 4. fordulóját rendezik a mostani hét végén. A Zalakerámia ZTE KK és a DEAC is azonos mérleggel várta egymás elleni szombat esti összecsapását (egy győzelem, két vereség). A zalaiak az első hazai sikerüket, míg a debreceniek az első idegenbeli győzelmüket szerették volna megszerezni.

A Zalakerámia ZTE KK csapatkapitánya, Tóth Ádám, vele szemben a debreceni Gáspár Mátyás.

Fotó: Szekeres Péter

Zalakerámia ZTE KK - DEAC 83-85 (18-19, 21-22, 17-24, 27-20)

Zalaegerszeg, 1310 néző. Jv.: Kapitány, Győrfy, dr. Németh.

Zalakerámia ZTE KK: Hunter 8, Kucsora, Hellems 18, Johnson 14, Tóth Á. 14. Csere: Takács Mi. 5, Scherer 10/6, Varence 13/6. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.

DEAC: Tyus 24/9, Mócsán 17/12, Gáspár 2, Wade 18/9, Subotic 12/3. Csere: Kovács Á. 2, Ostojic 4, Varga 2, Hőgye 2. Vezetőedző: Pethő Ákos.

Kipontozódott: Hellems (37.), illetve Gáspár (39.)

A DEAC bekezdett, kapaszkodtak a hazaiak

Kihagyott lehetőségekkel kezdett a ZTE KK, máris megvolt az előny a DEAC-nak... Aztán jött két tripla is, így 2-11 állt az eredményjelzőn, vagyis mindjárt kezdésként el kellett kezdeni futni az eredmény után a zalaiaknak. Mennyivel kényelmesebb lett volna, főleg hazai pályán úgy intézni a dolgokat, hogy mondjuk a vendég debrecenieknek kelljen kapaszkodni. Maradt ez az állapot azzal a különbséggel, hogy elkezdett javulni a ZTE KK dobószázaléka, így 14-15-nél, és 18-19-nél is lett volna lehetőség a fordításra, de nem jött össze. Azt tegyük hozzá, hogy a DEAC sem sziporkázott, aztán a második negyed elején eljött a pillanat Johnson kosaránál, hogy először vezetett a házigazda (21-19). Igencsak küzdelmes találkozó volt ez, szoros eredménnyel. Amikor a Zalakerámia ZTE KK kimozdulhatott volna ebből az állapotból, akkor mindig belehibázott, de legalább a DEAC sem tudott ellépni (28-26, 31-32). A fordulat a félidő hajrájában jöhetett volna el, amikor némi fórt épített ki magának a ZTE KK (39-34), de gyorsan kapott öt pontot, így "lenullázta" az előnyét és mínuszba is került (39-41).