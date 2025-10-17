október 17., péntek

Hedvig névnap

11°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda NB I. A csoport

56 perce

Nagyon kellene már az a győzelem! Szombaton jön a DEAC

Címkék#kosárlabda#DEAC#Zalakerámia ZTE KK #NB I A

Alighanem ez nemcsak a csapat, hanem az egerszegi szurkolók vágya is, ha kosárlabdáról van szó. A Zalakerámia ZTE KK férfi kosárlabda csapata ugyanis ismét hazai pályán játszik, s eddig elmaradt a siker. Talán most, szombaton, a DEAC ellen összejön.

Kerkai Attila

Az eddigi három mérkőzéséből egyet megnyert, kettőt pedig elveszített a Zalakerámia ZTE KK együttese. Hasonló bajnoki kezdés volt már a történelemben, azonban ebben az esetben az a bökkenő, hogy az egerszegi kosarasok a két vesztes meccsüket mindkétszer hazai pályán szenvedték el, előbb a Kecskemét, majd a Sopron ellen. A  kettő között pedig jött egy idegenbeli siker az NKA Universitas Pécs otthonában. 

Zalakerámia ZTE KK DEAC kosárlabda
Támadni és védekezni is sokkal pontosabban és keményebben kell az eddigieknél. Ez lehet az alapja annak, ha a DEAC ellen a Zalakerámia ZTE KK nyerni akar. A képen a zalaiak játékmestere, Jaylin Hunter (a labdával), a háttérben a csapatkapitány, Tóth Ádám.  
Fotó: Pezzetta Umberto

A Zalakerámia ZTE KK  és a DEAC azonos mérlege

Most tehát a harmadik nekifutás jön, már ami a hazai találkozókat illeti, hiszen a 4. forduló következik a férfi kosárlabda NB I. A csoportjában.  Szombaton 18 órától a DEAC lesz a vendég, amely kellően rutinos és jó erőkből álló csapat. A debreceniek mérlege megegyezik a ZTE KK-éval. A védekezés fontosságáról és hiányosságairól már a Sopron elleni vesztes találkozó után közvetlenül is szó esett, de Sebastjan Krasovec, a ZTE KK vezetőedzője a mostani mérkőzés előtt is erről beszél. 

A védekezés fontossága most is döntő lehet

Egy újabb hazai vereség után nyilvánvalóan elemeznünk kellett az összes hibát, így sok munkánk volt ezzel a Sopron elleni találkozónk óta. Egyértelműen javítanunk kell az egyéni felelősségvállalást, mert túl sok egyéni hibát követtünk el a védekezésben. Soha nem jó elveszíteni egy mérkőzést, főleg nem otthon, így egyáltalán nem vagyunk elégedettek azzal, ahogy eddig teljesítünk. Sokkal jobb védekezésre és több fegyelemre van szükségünk a DEAC csapata ellen nyilatkozta a szlovén szakember a klub honlapjának. 

A védekezés tehát fontos lesz, de a támadások is, hiszen ebben is akadtak hibák az előző mérkőzéseken. A DEAC jó erőkből álló csapat és kellően rutinos is. Kemény csata lesz ez is, egészen biztosan.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu