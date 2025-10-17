Nagyon kellene már az a győzelem! Szombaton jön a DEAC

Az eddigi három mérkőzéséből egyet megnyert, kettőt pedig elveszített a Zalakerámia ZTE KK együttese. Hasonló bajnoki kezdés volt már a történelemben, azonban ebben az esetben az a bökkenő, hogy az egerszegi kosarasok a két vesztes meccsüket mindkétszer hazai pályán szenvedték el, előbb a Kecskemét, majd a Sopron ellen. A kettő között pedig jött egy idegenbeli siker az NKA Universitas Pécs otthonában.

Támadni és védekezni is sokkal pontosabban és keményebben kell az eddigieknél. Ez lehet az alapja annak, ha a DEAC ellen a Zalakerámia ZTE KK nyerni akar. A képen a zalaiak játékmestere, Jaylin Hunter (a labdával), a háttérben a csapatkapitány, Tóth Ádám.

Fotó: Pezzetta Umberto

A Zalakerámia ZTE KK és a DEAC azonos mérlege

Most tehát a harmadik nekifutás jön, már ami a hazai találkozókat illeti, hiszen a 4. forduló következik a férfi kosárlabda NB I. A csoportjában. Szombaton 18 órától a DEAC lesz a vendég, amely kellően rutinos és jó erőkből álló csapat. A debreceniek mérlege megegyezik a ZTE KK-éval. A védekezés fontosságáról és hiányosságairól már a Sopron elleni vesztes találkozó után közvetlenül is szó esett, de Sebastjan Krasovec, a ZTE KK vezetőedzője a mostani mérkőzés előtt is erről beszél.

A védekezés fontossága most is döntő lehet

– Egy újabb hazai vereség után nyilvánvalóan elemeznünk kellett az összes hibát, így sok munkánk volt ezzel a Sopron elleni találkozónk óta. Egyértelműen javítanunk kell az egyéni felelősségvállalást, mert túl sok egyéni hibát követtünk el a védekezésben. Soha nem jó elveszíteni egy mérkőzést, főleg nem otthon, így egyáltalán nem vagyunk elégedettek azzal, ahogy eddig teljesítünk. Sokkal jobb védekezésre és több fegyelemre van szükségünk a DEAC csapata ellen – nyilatkozta a szlovén szakember a klub honlapjának.

A védekezés tehát fontos lesz, de a támadások is, hiszen ebben is akadtak hibák az előző mérkőzéseken. A DEAC jó erőkből álló csapat és kellően rutinos is. Kemény csata lesz ez is, egészen biztosan.