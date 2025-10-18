1 órája
Itt valami nem stimmel: a Zalakerámia ZTE KK nem tud nyerni hazai pályán (galéria)
A férfi kosárlabda-bajnokságban szombaton ismét hazai pályán léptek parkettre az egerszegi kosarasok. A Zalakerámia ZTE KK együttese a DEAC csapatát fogadta, egy mindkét fél számára nagyon fontos találkozón.
A Zalakerámia ZTE KK játékosa, Brandon Johnson készül kosárra dobni.
Fotó: Szekeres Péter
A férfi kosárlabda NB I. A csoport 4. fordulóját rendezik a mostani hét végén. A Zalakerámia ZTE KK és a DEAC is azonos mérleggel várta egymás elleni szombat esti összecsapását (egy győzelem, két vereség). A zalaiak az első hazai sikerüket, míg a debreceniek az első idegenbeli győzelmüket szerették volna megszerezni.
Zalakerámia ZTE KK - DEAC 83-85 (18-19, 21-22, 17-24, 27-20)
Zalaegerszeg, 1310 néző. Jv.: Kapitány, Győrfy, dr. Németh.
Zalakerámia ZTE KK: Hunter 8, Kucsora, Hellems 18, Johnson 14, Tóth Á. 14. Csere: Takács Mi. 5, Scherer 10/6, Varence 13/6. Vezetőedző: Sebastjan Krasovec.
DEAC: Tyus 24/9, Mócsán 17/12, Gáspár 2, Wade 18/9, Subotic 12/3. Csere: Kovács Á. 2, Ostojic 4, Varga 2, Hőgye 2. Vezetőedző: Pethő Ákos.
Kipontozódott: Hellems (37.), illetve Gáspár (39.)
A DEAC bekezdett, kapaszkodtak a hazaiak
Kihagyott lehetőségekkel kezdett a ZTE KK, máris megvolt az előny a DEAC-nak... Aztán jött két tripla is, így 2-11 állt az eredményjelzőn, vagyis mindjárt kezdésként el kellett kezdeni futni az eredmény után a zalaiaknak. Mennyivel kényelmesebb lett volna, főleg hazai pályán úgy intézni a dolgokat, hogy mondjuk a vendég debrecenieknek kelljen kapaszkodni. Maradt ez az állapot azzal a különbséggel, hogy elkezdett javulni a ZTE KK dobószázaléka, így 14-15-nél, és 18-19-nél is lett volna lehetőség a fordításra, de nem jött össze. Azt tegyük hozzá, hogy a DEAC sem sziporkázott, aztán a második negyed elején eljött a pillanat Johnson kosaránál, hogy először vezetett a házigazda (21-19). Igencsak küzdelmes találkozó volt ez, szoros eredménnyel. Amikor a Zalakerámia ZTE KK kimozdulhatott volna ebből az állapotból, akkor mindig belehibázott, de legalább a DEAC sem tudott ellépni (28-26, 31-32). A fordulat a félidő hajrájában jöhetett volna el, amikor némi fórt épített ki magának a ZTE KK (39-34), de gyorsan kapott öt pontot, így "lenullázta" az előnyét és mínuszba is került (39-41).
ZTE KK– DEAC kosárlabda-mérkőzésFotók: Szekeres Péter
A Zalakerámia ZTE KK nagyot harcolt, de kikapott
Az első félidőben a DEAC tízzel több büntetőt dobhatott és akkor még nem vette elő egyik fegyverét, a hármasokat. Fordulás után aztán gyorsan három triplát rámolt be, és máris 41-50 lett az állás. Kezdődhetett megint a kapaszkodás, de nem sok sikerrel, hiszen a DEAC vezetése állandósult (50-59). Szétesett csapat képét mutatta a hazai együttes, rossz megoldásokkal, eladott labdákkal, ami nem volt éppen biztató. Csapatként nem működött jól a ZTE KK, de nem értjük, miért? Ráadásul olyan ellenféllel szemben, amely szintén nem volt éppen csúcsformában, de kétségtelen: kiválóan élt a hazaiak hibáiból. Viszont a hármasokat nagyon jól dobta, ez elvitathatatlan tény. Mócsán már a maga negyedik tripláját varrta be a negyedik negyed elején (59-68), a ZTE KK meg nagyon rosszul célzott távolról (2/22). Ebben is ott volt a különbség. Az egerszegiek megpróbálkoztak egy nagyon agresszív és letámadásos védekezéssel, hátha visszajön még ez a meccs (66-73), mert még visszajöhetett, volt elég idő rá. Vissza is jött, ekkor volt tűz a ZTE KK játékában, Scherer beszédült hármasa és Tóth Á. duplája után után 79-80-ra feljött. Halkan jegyezzük meg: ha ilyen elánnal kezd a ZTE KK, biztos minden máshogy alakult volna. De a győzelem esélye élt, hiszen 83-83-nál kezdődött az utolsó perc. Scherer az utolsó pillanatban betalált, 85-85 lett az eredmény. Videózás következett, de elvették a kosarát, hogy időn túl esett.
A Zalakerámia ZTE KK újra kikapott hazai pályán... Harmadszor, és még nem nyert idehaza, ez a tény.
A Zalakerámia ZTE KK csapatkapitánya: ha nem úgy játszanak, ahogy az edző kéri, akkor ez van...