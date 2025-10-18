október 18., szombat

Lukács névnap

+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda NB I. A csoport

1 órája

Itt valami nem stimmel: a Zalakerámia ZTE KK nem tud nyerni hazai pályán (galéria)

Címkék#kosárlabda#Deac#Zalakerámia ZTE KK #Zalaegerszeg#kosárlabda NB I/A

A férfi kosárlabda-bajnokságban szombaton ismét hazai pályán léptek parkettre az egerszegi kosarasok. A Zalakerámia ZTE KK együttese a DEAC csapatát fogadta, egy mindkét fél számára nagyon fontos találkozón.

Kerkai Attila
Itt valami nem stimmel: a Zalakerámia ZTE KK nem tud nyerni hazai pályán (galéria)

A Zalakerámia ZTE KK játékosa, Brandon Johnson készül kosárra dobni.

Fotó: Szekeres Péter

A férfi kosárlabda NB I. A csoport 4. fordulóját rendezik a mostani hét végén. A Zalakerámia ZTE KK és a DEAC is azonos mérleggel várta egymás elleni szombat esti összecsapását (egy győzelem, két vereség). A zalaiak az első hazai sikerüket, míg a debreceniek az első idegenbeli győzelmüket szerették volna megszerezni. 

Zalakerámia ZTE KK DEAC
A Zalakerámia ZTE KK csapatkapitánya, Tóth Ádám, vele szemben a debreceni Gáspár Mátyás. 
Fotó: Szekeres Péter

Zalakerámia ZTE KK - DEAC 83-85 (18-19, 21-22, 17-24, 27-20) 

Zalaegerszeg, 1310 néző. Jv.: Kapitány, Győrfy, dr. Németh. 

Zalakerámia ZTE KK: Hunter 8, Kucsora, Hellems 18, Johnson 14, Tóth Á.  14. Csere: Takács Mi. 5, Scherer 10/6, Varence 13/6.  Vezetőedző: Sebastjan Krasovec. 

DEAC: Tyus 24/9, Mócsán 17/12, Gáspár 2, Wade 18/9, Subotic 12/3. Csere: Kovács Á. 2, Ostojic 4, Varga 2, Hőgye 2. Vezetőedző: Pethő Ákos. 

Kipontozódott: Hellems (37.), illetve Gáspár (39.)

A DEAC bekezdett, kapaszkodtak a hazaiak

Kihagyott lehetőségekkel kezdett a ZTE KK, máris megvolt az előny a DEAC-nak... Aztán jött két tripla is, így 2-11 állt az eredményjelzőn, vagyis mindjárt kezdésként el kellett kezdeni futni az eredmény után a zalaiaknak. Mennyivel kényelmesebb lett volna, főleg hazai pályán úgy intézni a dolgokat, hogy mondjuk a vendég debrecenieknek kelljen kapaszkodni. Maradt ez az állapot azzal a különbséggel, hogy elkezdett javulni a ZTE KK dobószázaléka, így 14-15-nél, és 18-19-nél is lett volna lehetőség a fordításra, de nem jött össze. Azt tegyük hozzá, hogy a DEAC sem sziporkázott, aztán a második negyed elején eljött a pillanat Johnson kosaránál, hogy először vezetett a házigazda (21-19). Igencsak küzdelmes találkozó volt ez, szoros eredménnyel. Amikor a Zalakerámia ZTE KK kimozdulhatott volna ebből az állapotból, akkor mindig belehibázott, de legalább a DEAC sem tudott ellépni (28-26, 31-32). A fordulat a félidő hajrájában jöhetett volna  el, amikor némi fórt épített ki magának a ZTE KK (39-34), de gyorsan kapott öt pontot, így "lenullázta" az előnyét és mínuszba is került (39-41).  

ZTE KK– DEAC kosárlabda-mérkőzés

Fotók: Szekeres Péter

 

A Zalakerámia ZTE KK nagyot harcolt, de kikapott

Az első félidőben a DEAC tízzel több büntetőt dobhatott és akkor még nem vette elő egyik fegyverét, a hármasokat. Fordulás után aztán gyorsan három triplát rámolt be, és máris 41-50 lett az állás.  Kezdődhetett megint a kapaszkodás, de nem sok sikerrel, hiszen a DEAC vezetése állandósult (50-59). Szétesett csapat képét mutatta a hazai együttes, rossz megoldásokkal, eladott labdákkal, ami nem volt éppen biztató. Csapatként nem működött jól a ZTE KK, de nem értjük, miért? Ráadásul olyan ellenféllel szemben, amely szintén nem volt éppen csúcsformában, de kétségtelen: kiválóan élt a hazaiak hibáiból.  Viszont a hármasokat nagyon jól dobta, ez elvitathatatlan tény.  Mócsán már a maga negyedik tripláját varrta be a negyedik negyed elején (59-68), a ZTE KK meg nagyon rosszul célzott távolról (2/22). Ebben is ott volt a különbség. Az egerszegiek megpróbálkoztak egy nagyon agresszív és letámadásos védekezéssel, hátha visszajön még ez a meccs (66-73), mert még visszajöhetett, volt elég idő rá. Vissza is jött, ekkor volt tűz a ZTE KK  játékában, Scherer beszédült hármasa és Tóth Á. duplája után után 79-80-ra feljött. Halkan jegyezzük meg: ha ilyen elánnal kezd a ZTE KK, biztos minden máshogy alakult volna. De a győzelem esélye élt, hiszen 83-83-nál kezdődött az utolsó perc. Scherer az utolsó pillanatban betalált,  85-85 lett az eredmény. Videózás következett, de elvették a kosarát, hogy időn túl esett. 

A Zalakerámia ZTE KK újra kikapott hazai pályán... Harmadszor, és még nem nyert idehaza, ez a tény.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu