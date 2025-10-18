A Zalakerámia ZTE KK csapatkapitánya: ha nem úgy játszanak, ahogy az edző kéri, akkor ez van...

A férfi kosárlabda bajnokság NB I. A csoportjában a Zalakerámia ZTE KK hazai pályán kapott ki 85-83-ra a DEAC ellen. A Zalakerámia ZTE KK-DEAC mérkőzés utáni edzői nyilatkozatok.

A Zalakerámia ZTE KK vezetőedzője, Sebastjan Krasovec (középen) változásokat kér. Vajon mire gondol a szakember?

Fotó: Szekeres Péter

Sebastjan Krasovec: - A csapat küzdött az elejétől fogva, viszont nem játszottunk csapatként. Ez elfogadhatatlan. Változásokra van szükség, mert ez így nem jó, az egy az az egy elleni védekezésünk nem megfelelő. Amikor csapatként játszottunk, akkor egészen más arcunkat mutattuk. Visszatérünk a munkához, de változásokra lesz szükség.

Az, hogy mire gondol a szakvezető, milyen változásokra, erre rákérdeztünk.

- Ezt még nem tudom, de majd meglátjuk... - hangzott a válasz.

Tóth Ádám, a Zalakerámia ZTE KK csapatkapitánya is értékelt a találkozó után.

- Gratulálok a DEAC csapatának a győzelemhez. Ameddig azt játsszuk, amit az edzőnk kér, addig mennek a dolgok, amikor viszont nem tartja be ezt mindenki, akkor ez van, ami ma is történt. Itt nincsenek Kobe Bryant-ok és Michael Jordan-ek, ha ezt nem élti meg mindenki, akkor csapatszinten az ilyen mérkőzéseket elveszítjük.

Pethő Ákos: - Úgy érkeztünk ide, hogy győzni szeretnénk. Úgy gondoltuk, ha egál közel tartjuk az eredményt, akkor ez sikerülhet Zalaegerszegen. Előbb is eldőlhetett volna minden, de a végén voltak hibák. Az jó volt, hogy limitálni tudtuk a ZTE támadó lepattanóit, amiben egyébként az egerszegi csapat az egész mezőnyt tekintve az egyik legjobb. Gratulálok a csapatnak, szép munka volt.

Tray Wade: - Végig következetesen játszottunk, ahogy ezt elterveztük, ez fontos volt a Zalaegerszeg ellen. Nehéz mérkőzésen jutottunk túl, nagyon fontos sikert arattunk, mert mindenki harcolt az utolsó pillanatig.