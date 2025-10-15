október 15., szerda

Teréz névnap

13°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beltéri sport

32 perce

Zalaegerszegre is megérkezett a floor curling – közös játék, közös élmény (galéria)

Címkék#floor curling#jégcsarnokban#rozgonyi Gergely#Sziver Krisztina

A floor curling, vagyis a curling teremben játszható változata mutatkozott be kedden a zalaegerszegi Szeliánszky Márta EGYMI-ben. A FODISZ és a Magyar Curling Szövetség közös országjáró roadshow-jának célja, hogy minél több intézményben megismertessék ezt az új, inkluzív sportágat, amelyet épek és fogyatékossággal élők egyaránt játszhatnak.

Jóna István

Az intézmény tornatermében alakították ki a pályákat, ahol két turnusban érkeztek az iskola növendékei, valamint a meghívott vendégintézmények diákjai.

dr. Kertész Tamás mutatja be a floor curling játékot a diákoknak
Fotó: Jóna István

A megnyitón Sziver Krisztina, a FODISZ megyei koordinátora elmondta: – Szövetségünk szeretné bővíteni a sportági kínálatát, és a floor curling most egy új lehetőség arra, hogy diákjainknak izgalmas, közösségformáló mozgásformát kínáljunk. A Szeliánszky EGYMI örömmel vállalta a házigazda szerepét, hogy saját tanulóink mellett a város más iskoláiból érkező diákokkal is megismertessük a játékot – fogalmazott.

A bemutatón több iskola tanulói is részt vettek: a Kölcsey Ferenc Gimnázium, a ZSzC Báthory István Technikum, a Petőfi- és az Ady-iskola, valamint a Pannon Egyetem hallgatói is kipróbálhatták a sportágat. Mellettük a Zalakerámia ZTE KK kosárlabdacsapatától Bodrogi Csaba utánpótlásedző és Kis Attila technikai vezető, egykori kiváló játékosok is együtt játszottak a gyerekekkel.

Rozgonyi Gergely, dr. Kertész Tamás és Sziver Krisztina a megnyitón
Fotó: Jóna István

Dr. Kertész Tamás, a Győri Emberség DSE elnöke elmondta, hogy a floor curling a hagyományos curling beltéri változata, amely különösen alkalmas integrált és inkluzív sportprogramok megvalósítására.

– Ez a játék fejleszti a szem–kéz koordinációt és a kognitív képességeket, miközben közösséget épít. Az épek és a fogyatékossággal élők együtt játszhatnak, így a sport kohéziós és érzékenyítő ereje egyszerre érvényesül – emelte ki.

A program az „Aktív Magyarországért” kezdeményezés részeként, a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával, a „Több mint sport” pályázat keretében valósul meg. A szervezők célja, hogy idővel országos bajnokságot, sőt akár diákolimpiát is létrehozzanak a sportágban.

A Szeliánszky Márta EGYMI növendékei ismerkednek a játékkal
Fotó: Jóna István

Rozgonyi Gergely, a Magyar Curling Szövetség kerekesszékes szakágának vezetője hozzátette:

– A tavaszi roadshow hat helyszínt érintett, az őszi pedig már szintén hatnál jár. Szeretnénk eljuttatni a floor curlinget az ország minden pontjára, és kialakítani egy nagy magyar bajnokságot, amelyben épek és fogyatékossággal élők egyaránt részt vehetnek – mondta.

Sziver Krisztina segít az EGYMI diákjainak 
Fotó: Jóna István

A szakember felidézte, hogy a curlingnek Magyarországon is komoly múltja van, hiszen már az 1870-es években is játszották a Balaton jegén. Ma a sportág egyre több jégcsarnokban jelenik meg, a floor curling pedig annak beltéri, bárki számára elérhető változata.

A szövetség célja, hogy pályázati és kedvezményes eszközbeszerzési lehetőségekkel segítse az intézményeket a játék meghonosításában. A győri vendégek egy felszerelést a Szeliánszky EGYMI-ben hagytak, így a diákok a következő hónapokban tovább gyakorolhatják a játékot, tavasszal pedig házibajnokságot is terveznek.

Floor curling bemutató Zalaegerszegen

Fotók: Jóna István

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu