Zalaegerszegre is megérkezett a floor curling – közös játék, közös élmény (galéria)

Az intézmény tornatermében alakították ki a pályákat, ahol két turnusban érkeztek az iskola növendékei, valamint a meghívott vendégintézmények diákjai.

dr. Kertész Tamás mutatja be a floor curling játékot a diákoknak

Fotó: Jóna István

A megnyitón Sziver Krisztina, a FODISZ megyei koordinátora elmondta: – Szövetségünk szeretné bővíteni a sportági kínálatát, és a floor curling most egy új lehetőség arra, hogy diákjainknak izgalmas, közösségformáló mozgásformát kínáljunk. A Szeliánszky EGYMI örömmel vállalta a házigazda szerepét, hogy saját tanulóink mellett a város más iskoláiból érkező diákokkal is megismertessük a játékot – fogalmazott.

A bemutatón több iskola tanulói is részt vettek: a Kölcsey Ferenc Gimnázium, a ZSzC Báthory István Technikum, a Petőfi- és az Ady-iskola, valamint a Pannon Egyetem hallgatói is kipróbálhatták a sportágat. Mellettük a Zalakerámia ZTE KK kosárlabdacsapatától Bodrogi Csaba utánpótlásedző és Kis Attila technikai vezető, egykori kiváló játékosok is együtt játszottak a gyerekekkel.

Rozgonyi Gergely, dr. Kertész Tamás és Sziver Krisztina a megnyitón

Fotó: Jóna István

Dr. Kertész Tamás, a Győri Emberség DSE elnöke elmondta, hogy a floor curling a hagyományos curling beltéri változata, amely különösen alkalmas integrált és inkluzív sportprogramok megvalósítására.

– Ez a játék fejleszti a szem–kéz koordinációt és a kognitív képességeket, miközben közösséget épít. Az épek és a fogyatékossággal élők együtt játszhatnak, így a sport kohéziós és érzékenyítő ereje egyszerre érvényesül – emelte ki.

A program az „Aktív Magyarországért” kezdeményezés részeként, a Magyar Paralimpiai Bizottság támogatásával, a „Több mint sport” pályázat keretében valósul meg. A szervezők célja, hogy idővel országos bajnokságot, sőt akár diákolimpiát is létrehozzanak a sportágban.

A Szeliánszky Márta EGYMI növendékei ismerkednek a játékkal

Fotó: Jóna István

Rozgonyi Gergely, a Magyar Curling Szövetség kerekesszékes szakágának vezetője hozzátette:

– A tavaszi roadshow hat helyszínt érintett, az őszi pedig már szintén hatnál jár. Szeretnénk eljuttatni a floor curlinget az ország minden pontjára, és kialakítani egy nagy magyar bajnokságot, amelyben épek és fogyatékossággal élők egyaránt részt vehetnek – mondta.

Sziver Krisztina segít az EGYMI diákjainak

Fotó: Jóna István

A szakember felidézte, hogy a curlingnek Magyarországon is komoly múltja van, hiszen már az 1870-es években is játszották a Balaton jegén. Ma a sportág egyre több jégcsarnokban jelenik meg, a floor curling pedig annak beltéri, bárki számára elérhető változata.