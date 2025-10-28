október 28., kedd

Vármegyei III. osztály

40 perce

Északon a Németfalu csatlakozott az élbolyhoz

Címkék#megyei foci#megye III#foci

A Zala vármegyei labdarúgó-­bajnokság III. osztály Északi és Nyugati csoportjában a legutóbbi forduló eredményei. Az Északi csoportban a Németfalu újabb élbolyhoz tartozó csapatot győzött le, ezúttal a Police-Olát, és valamelyest le is szakította ellenfelét. A Nyugati csoportban a Becsvölgye biztosan vezet.

Zaol.hu
Északon a Németfalu csatlakozott az élbolyhoz

A Zalabaksa egy pontot megmentett hazai pályán a Páka ellen Bazsika László (16) góljával

Fotó: Kósa Róbert

Északi-csoport

Zalalövő II-Zalaháshágy–Nagylengyel 1–2 (1–1)
Zalaháshágy. Jv.: Vörös L.
Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze, Vaspöri, Kovács Sz. (Halmosi), Völgyi, Fekete (Laposa), Kalamár, Gál, Molnár M. (Tóth K.), Ivanik, Hegedűs. Edző: Kalamár Krisztián.
Nagylengyel: Pék – Mentes, Farkas A. (Németh D.), Vinkó, Dézsi, Déri, Szalai, Halász (Lévai), Völler, Kocsis, Csöndes (Horváth R.). Edző: Németh László.
Gólszerzők: Kalamár, ill. Szalai, Dézsi.
Jók: az egész csapat, ill. Völler, Kocsis, Dézsi, Szalai, Halász.

Tarr Andráshida SC II–Zalaszentgyörgy 0–6 (0–5)
Zalaegerszeg. Jv.: Varga P.
Andráshida SC: Molnár M. – Molnár K., Némethy, Geszti, Komáromy, Csiszár, Pálinkás, Szacskó (Ocskó), Berki (Sipos), Újj, Zsiborás. Edző: Tóth László.
Zalaszentgyörgy: Zsiga – Cserkuti, Bödör Gy., Pataki (Kovács B.), Péter, Végh, Czömpöl, Sári, Fekete (Bödör B.), Némethy, Miszori (Patona). Játékos-edző: Kovács Balázs.
Gólszerzők: Fekete (3), Végh, Péter, Pataki.
Jók: Molnár M., Némethy, Pálinkás, ill. az egész csapat.

Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Bagod-Boldogfa 3–1 (0–1)
Egervár. Jv.: Földszin A.
Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Hideg, Hangácsi, Varga A., Tóth M. (Pongrácz), Ódor (Morth), Horváth M., Blaskovics, Főző (Bóbics), László, Balogh A. Edző: Pecsics Tibor.
Bagod-Boldogfa: Németh G. – Kutasi, Tóth P., Pörösei, Vörös, Hidi (Varga M.), Szekér (Kiss Ma.), Kiss Mi., Gergán (Horváth Sz.), Palkovics (Kertész), Tóth A. Edző: Devecser István.
Gólszerzők: Morth, Főző, Varga A., ill. Pörösei.
Jók: az egész csapat, ill. Pörösei, Tóth A., Tóth P.

Sárhida–Seldon Hungary Salomvár 2–1 (0–0)
Sárhida. Jv.: Polgár K.
Sárhida: Nagy D. – Tóth T., Herczeg, Tóth B. (Horváth K.), Balogh M., Karakai, Kása, Palkovics, Balogh T. (Németh K.), Hácskó (Kerkai), Pencsov (Bakos, Kaszás). Edző: Hajdu László.
Salomvár: Tuboly – Havranek, Bogár D., Németh D., Fülöp (Kulda), Radics, Tamás, Schut, Kulcsár, Bogár K., Németh M. Edző: Szujker Attila.
Gólszerzők: Balogh M., Bakos, ill. Radics.
Jók: az egész csapat, ill. Tuboly, Bogár D.

Göcsej Németfalu–Police-Ola 4–3 (0–1)
Németfalu. Jv.: Kondákor P.
Németfalu: Széplaki – Töröcsik, Pilise, Zsédely, Domján, Vass (Csóbor), Ábrahám (Anti), Kovács M. (Kovács D.), Solymosi, Bertók J. (Bertók D.), Pataki. Edző: Péteri Gáspár.
Police-Ola: Csóbor – Szalay, Tóth E. (Széll), Karvalics, Végh, Goldfinger, Balázs, Szeles, Karakai (Bősze), Vizlendvai (Ujj-Monda), Szakos. Játékos-edzők: Karakai Tamás, Vizlendvai Martin.
Gólszerzők: Pataki, Bertók J., Ábrahám, Solymosi, ill. Szalay, Végh, Szeles.
Jók: Solymosi, Pilise, Ábrahám, Vass, ill. Balázs.

Babosdöbréte–Bak 6–1 (3–0)
Babosdöbréte. Jv.: Németh I.
Babosdöbréte: Segesdi – Oszlányi (Szalai), Vass, Zámodics, Ugranyecz, Krápicz, Németh A., Bíró (Goldfinger), Tóthi (Horváth B.), Lakatos, Németh M. (Gyöngyössy). Játékos-edző: Bíró Richárd.
Bak: Eszter – Szabó D., Bakos Gy., Szakmeiszter, Szabó S., Sebestyén (Bakos D.), Antal (Edve), Pálfi, Millei, Kaposvári, Horváth A. (Horváth S.). Edző: Eszter Róbert.
Gólszerzők: Krápicz (2), Németh A. (2), Lakatos, Szalai, ill. Millei.
Jók: az egész csapat, ill. –.

Nyugati-csoport

Gutorfölde–ADA Nova 3–1 (2–1)
Gutorfölde. Jv.: Sándor Sz.
Gutorfölde: Tóth T. (Sebők) – Domján V., Liszi Pa., Hári, Kása, Pencz, Mikó, Liszi Pé. (Fischer), Domján R. (Szujker), Kovács P., Palkovics (Kaszás).
Nova: Lendvai – Simon, Nunkovics, Kőröcz, Varga D., Fehér, Bangó, Pál, Katona, Horváth R., Horváth T. Edző: Farkas István.
Gólszerzők: Mikó (2), Domján R., ill. Bangó.
Jók: Mikó, ill. mindenki.

Szécsisziget–Tormafölde 1–5 (1–2)
Szécsisziget. Jv.: Kustán Cs.
Szécsisziget: Farsang B. – Nehéz, Porédos (Ambrus), Radmanics (Farsang D.), Orsós A., Bekk, Holl, Szekér (Pető), Szabó K., Orsós N., Balogh N. (Pörzse). Edző: Gazdag Tamás.
Tormafölde: Makaró – András (Süle Ba.), Dunai, Czigány, Kondákor, Eger (Kókai), Pozsgai (Fehér), Igazi, Virágh, Süle Be., Podszkocs. Edző: Polgár Szabolcs.
Gólszerzők: Szabó K., ill. Pozsgai (4), Kókai.
Jók: senki, ill. Pozsgai (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Tófej Kerámia–Pórszombat 4–0 (3–0)
Tófej. Jv.: Kiss N.
Tófej: Gombos – Fatér, Soós (Horváth T.), Nagy Z., Bujtor, Koroknyai (Kámán), Bátorfi, Gál, Révész, Józsa (Kiss Zs.), Czigány (Németh T.). Edző: Kovács Zoltán.
Pórszombat: Kovács B. – Csordás, Bécs, Kiss M., Kőrösi, Csóbor, Kovács A., Szabó M., Hőninger, Bertalan, Boros. Edző: Nagy Zoltán.
Gólszerzők: Soós, Bátorfi, Józsa, Nagy Z.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Bárszentmihályfa–Zalatárnok 1–2 (1–0)
Bárszentmihályfa. Jv.: Gróf L.
Bárszentmihályfa: Pethő – Kocza (Lukács), Antal, Orsós, Sebestyén, Németh I. (Fekete), Kovács L., Páli, Szupper (Németh K.), Kancsal, Cseke Lengyel. Edző: Kiss Tamás.
Zalatárnok: Máté – Szalai, Sipos, Baki, Kocsis A. (Kurucz), Jakab, Rituper J., Rituper P., Lóránt, Kocsis B., Kanta (Tóth M.). Edző: Somogyi Zsolt.
Gólszerzők: Sebestyén, ill. Kocsis B., Lóránt.
Jók: az egész csapat, ill. mindenki.

Zalabaksa–Páka 1–1 (0–1)
Zalabaksa. Jv.: Dömötör P.
Zalabaksa: Dóra – Bertalan, Zabó J., Boros (Pesti, Borsos), Kámán L., Zabó Á., Pongrácz, Bazsika, Horváth G. (Kámán P.), Kulcsár, Farkas M. Edző: Bazsika Ferenc.
Páka: Balogh B. – Pörzse, Molnár M. (Szever), Hencz (Bakon), Lukács M., Szabó D., Varga B., Varga Zs., Harsányi (Kerese), Lukács T., Wünsch. Játékos-edző: Szabó Dániel.
Gólszerzők: Bazsika, ill. Wünsch.
Jók: Bazsika, Kámán L., Dóra, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Farkas M. (60., Zalabaksa).

Szilvágy–Becsvölgye 2–4 (2–3)
Szilvágy. Jv.: Szalai L.
Szilvágy: Andrics – Lelkes, Éder, Horváth Z., Dóra (Kassai), Simon, Pálfi (Köbli), Czigány, Foki, Kovács B. (Domján), Zsiga. Edző: Dóra Attila.
Becsvölgye: Németh P. – Héder, Domján, Kiss P., Gerencsér (Tóth B.), Németh Máté (Paál), Németh Márk, Tóth P., Karakai (Horváth Á.), Bécs (Kerkai), Nierer (Németh G.). Edző: Geráth Dániel.
Gólszerzők: Lelkes, Czigány, ill. Domján (2), Karakai (2).
Jók: Andrics, Zsiga, Lelkes, ill. az egész csapat.

 

