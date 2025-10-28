Északon a Németfalu csatlakozott az élbolyhoz

Északi-csoport

Zalalövő II-Zalaháshágy–Nagylengyel 1–2 (1–1)

Zalaháshágy. Jv.: Vörös L.

Zalalövő II-Zalaháshágy: Horváth Cs. – Bősze, Vaspöri, Kovács Sz. (Halmosi), Völgyi, Fekete (Laposa), Kalamár, Gál, Molnár M. (Tóth K.), Ivanik, Hegedűs. Edző: Kalamár Krisztián.

Nagylengyel: Pék – Mentes, Farkas A. (Németh D.), Vinkó, Dézsi, Déri, Szalai, Halász (Lévai), Völler, Kocsis, Csöndes (Horváth R.). Edző: Németh László.

Gólszerzők: Kalamár, ill. Szalai, Dézsi.

Jók: az egész csapat, ill. Völler, Kocsis, Dézsi, Szalai, Halász.

Tarr Andráshida SC II–Zalaszentgyörgy 0–6 (0–5)

Zalaegerszeg. Jv.: Varga P.

Andráshida SC: Molnár M. – Molnár K., Némethy, Geszti, Komáromy, Csiszár, Pálinkás, Szacskó (Ocskó), Berki (Sipos), Újj, Zsiborás. Edző: Tóth László.

Zalaszentgyörgy: Zsiga – Cserkuti, Bödör Gy., Pataki (Kovács B.), Péter, Végh, Czömpöl, Sári, Fekete (Bödör B.), Némethy, Miszori (Patona). Játékos-edző: Kovács Balázs.

Gólszerzők: Fekete (3), Végh, Péter, Pataki.

Jók: Molnár M., Némethy, Pálinkás, ill. az egész csapat.

Vasi Aszfalt-Gép Egervár-Vasboldogasszony–Bagod-Boldogfa 3–1 (0–1)

Egervár. Jv.: Földszin A.

Egervár-Vasboldogasszony: Nátrán – Hideg, Hangácsi, Varga A., Tóth M. (Pongrácz), Ódor (Morth), Horváth M., Blaskovics, Főző (Bóbics), László, Balogh A. Edző: Pecsics Tibor.

Bagod-Boldogfa: Németh G. – Kutasi, Tóth P., Pörösei, Vörös, Hidi (Varga M.), Szekér (Kiss Ma.), Kiss Mi., Gergán (Horváth Sz.), Palkovics (Kertész), Tóth A. Edző: Devecser István.

Gólszerzők: Morth, Főző, Varga A., ill. Pörösei.

Jók: az egész csapat, ill. Pörösei, Tóth A., Tóth P.

Sárhida–Seldon Hungary Salomvár 2–1 (0–0)

Sárhida. Jv.: Polgár K.

Sárhida: Nagy D. – Tóth T., Herczeg, Tóth B. (Horváth K.), Balogh M., Karakai, Kása, Palkovics, Balogh T. (Németh K.), Hácskó (Kerkai), Pencsov (Bakos, Kaszás). Edző: Hajdu László.

Salomvár: Tuboly – Havranek, Bogár D., Németh D., Fülöp (Kulda), Radics, Tamás, Schut, Kulcsár, Bogár K., Németh M. Edző: Szujker Attila.

Gólszerzők: Balogh M., Bakos, ill. Radics.

Jók: az egész csapat, ill. Tuboly, Bogár D.