1 órája
Óriási látvány és zalaegerszegi sikerek a Zala Open 2025 táncversenyen (képgaléria)
Első alkalommal rendezte meg a zalaegerszegi Gála Társastáncklub Egyesület a Zala Open WDSF páros és szóló nemzetközi versenyt, amely igazi táncfesztivállá varázsolta a hétvégét a Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnokban.
18 ország táncosai mérték össze tudásukat
Fotó: Pezzetta Umberto
A rangos eseményen 18 ország táncosai mérték össze tudásukat, a produkciókat pedig 10 különböző nemzetből érkezett pontozóbíró értékelte. A Zala Open 2025 verseny nyolc kategóriájában a házigazda klub több versenyzője is érdekelt volt, és remek eredmények születtek. A megnyitón Vadvári Tibor alpolgármester köszöntötte a résztvevőket.
A Youth Latin páros versenyben a Simon Dávid – Kuzma Panna Laura duó a döntőbe jutva a hatodik helyen zárt. A Youth Solo Latin kategóriában Darabos Emma kiváló teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. Az Adult Solo Latin mezőnyben pedig Salamon Sára állhatott a dobogó legfelső fokára, aranyérmet hozva Zalaegerszegnek, míg Darida Ildikó a 16. helyen végzett.
Nézze meg képeinket a versenyről:
Zala Open - WDSF Gála Kupa Nemzetközi TáncversenyFotók: Pezzetta Umberto