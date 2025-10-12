Óriási látvány és zalaegerszegi sikerek a Zala Open 2025 táncversenyen (képgaléria)

A rangos eseményen 18 ország táncosai mérték össze tudásukat, a produkciókat pedig 10 különböző nemzetből érkezett pontozóbíró értékelte. A Zala Open 2025 verseny nyolc kategóriájában a házigazda klub több versenyzője is érdekelt volt, és remek eredmények születtek. A megnyitón Vadvári Tibor alpolgármester köszöntötte a résztvevőket.

A Youth Latin páros versenyben a Simon Dávid – Kuzma Panna Laura duó a döntőbe jutva a hatodik helyen zárt. A Youth Solo Latin kategóriában Darabos Emma kiváló teljesítménnyel ezüstérmet szerzett. Az Adult Solo Latin mezőnyben pedig Salamon Sára állhatott a dobogó legfelső fokára, aranyérmet hozva Zalaegerszegnek, míg Darida Ildikó a 16. helyen végzett.

Nézze meg képeinket a versenyről: