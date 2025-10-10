Schmeichel kapusnak jó szeme lehet: a 2 centimétert is kiszúrta a ZTE Arénában...

Pontosabban - a beszámolók szerint - a jelenleg a Celticnél védő Kasper Schmeichel, a dánok kapusa érzékelt valami furcsát a bemelegítésnél... Méghozzá azt, hogy a kapu magassága nem stimmel, így a vb-selejtező előtt váratlan problémát kellett a ZTE Aréna személyzetének megoldania. A hírek arról szóltak, hogy 4 centiméterrel volt magasabb a kapu, mint az előírt, emiatt meg kellett szerelni a kezdés előtt.

A ZTE Arénában rendezett vb-selejtezőn a fehér mezes dánok (9-es számmal a duplázó Rasmus Hojlund) 6-0-ra nyertek, úgyhogy túl sok panaszra tényleg nem lehet okuk...

Forrás: Facebook/belarusff

Schmeichel kapus szeme jól "mért"...

Az esettel kapcsolatban kerestük meg Bodrogi Csabát, a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye vezetőjét, aki természetesen tudott az esetről. Annyit még tudni kell, hogy Fehéroroszország tavaly óta szinte minden hazai mérkőzését a ZTE Arénában rendezi, miután az ukrajnai háború miatt nem fogadhatnak odahaza csapatokat. A zárt kapus mérkőzéseket egyébként a V Agency szervezi.

- Munkatársaink természetesen ott vannak a pályán, hiszen a technikai feltételeket mi biztosítjuk - mondta el az esettel kapcsolatban Bodrogi Csaba. - Csütörtökön este, amikor a dán kapus jelezte, hogy szerinte magasabb volt az egyik kapufa, kollégáim kiemelték a kaput a rögzítőhüvelyből, amit kitisztítottak és sikerült a magasságot tűréshatáron belülre hozni. Egyébként nem négy centiméterrel volt magasabban az egyik kapufa, hanem kettővel.

A vb-selejtezőn dán kiütés

Kasper Schmeichel kapusnak pedig egészen biztosan nagyon jó szeme van, hogy kiszúrta mindezt... A dánok 6-0-ra nyertek, vagyis gólfesztivált rendeztek a ZTE Arénában. Bodrogi Csaba azt még hozzátette az előbbiekhez: a kapufás affért leszámítva, ami miatt egyébként egy percet sem csúszott a kezdés, a hivatalos ellenőrök maximálisan elégedettek voltak a pályával és a körülményekkel is.