október 10., péntek

Gedeon névnap

17°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gáláztak a dánok

1 órája

Schmeichel kapusnak jó szeme lehet: a 2 centimétert is kiszúrta a ZTE Arénában...

Címkék#kasper schmeichel#ZTE Aréna#Fehéroroszország#Dánia#kapufa#vb-selejtező

A ZTE Aréna került a fókuszba a csütörtök esti világbajnoki selejtezők kapcsán. Zalaegerszegen rendezték ugyanis a Fehéroroszország-Dánia vb-selejtezőt, amin a dánok 6-0-ra nyertek, de a találkozó előtt meggyűlt a bajuk az egyik kapuval...

Kerkai Attila

Pontosabban - a beszámolók szerint - a jelenleg a Celticnél védő Kasper Schmeichel, a dánok kapusa érzékelt valami furcsát a bemelegítésnél...  Méghozzá azt, hogy a kapu magassága nem stimmel, így a vb-selejtező előtt váratlan problémát kellett a ZTE Aréna személyzetének megoldania. A hírek arról szóltak, hogy 4 centiméterrel volt magasabb a kapu, mint az előírt, emiatt meg kellett szerelni a kezdés előtt. 

vb-selejtező ZTE Aréna
A ZTE Arénában rendezett vb-selejtezőn a fehér mezes dánok (9-es számmal a duplázó Rasmus Hojlund) 6-0-ra nyertek, úgyhogy túl sok panaszra tényleg nem lehet okuk... 
Forrás: Facebook/belarusff

 

Schmeichel kapus szeme jól "mért"...

Az esettel kapcsolatban kerestük meg Bodrogi Csabát, a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye vezetőjét, aki természetesen tudott az esetről. Annyit még tudni kell, hogy Fehéroroszország tavaly óta szinte minden hazai mérkőzését a ZTE Arénában rendezi, miután az ukrajnai háború miatt nem fogadhatnak odahaza csapatokat. A zárt kapus mérkőzéseket egyébként a V Agency szervezi. 

- Munkatársaink természetesen ott vannak a pályán, hiszen a technikai feltételeket mi biztosítjuk - mondta el az esettel kapcsolatban  Bodrogi Csaba. - Csütörtökön este, amikor a dán kapus jelezte, hogy szerinte magasabb volt az egyik kapufa, kollégáim kiemelték a kaput a rögzítőhüvelyből, amit kitisztítottak és sikerült a magasságot tűréshatáron belülre hozni.  Egyébként nem négy centiméterrel volt magasabban az egyik  kapufa, hanem kettővel. 

A vb-selejtezőn dán kiütés

Kasper Schmeichel kapusnak pedig egészen biztosan nagyon jó szeme van, hogy kiszúrta mindezt...  A dánok 6-0-ra nyertek, vagyis gólfesztivált rendeztek a ZTE Arénában. Bodrogi Csaba azt még hozzátette az előbbiekhez: a kapufás affért leszámítva, ami miatt egyébként egy percet sem csúszott a kezdés,  a hivatalos ellenőrök maximálisan elégedettek voltak a pályával és a körülményekkel is.   

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu