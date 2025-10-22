Keleten továbbra is veretlen a Zalaapáti, délen először kapott ki a Murakeresztúr (galéria)

Déli-csoport

Gelse–Sava-Borsfa-Borsfa 5–3 (2–2)

Gelse. Jv.: Kovács Zs.

Gelse: Fritz – Benkő, Csizmadia, Zsohár, Tóth Á., Mutter, Bakonyi (Dömötör J.), Kovács D., Baj (Horváth M.), Dömötör B. (Szabó B.), Daróczi (Baján). Játékos-edző: Takó Gábor.

Borsfa: Sánta – Rátkai (Faragó), Tersztenyák (Czeichner), Tamás, Szakony G. (Miovecz), Czigány, Szakony Ma., Kovács B., Pásztori (Tóth P.), Szakony Má., Nagy-Erdei (Varga Zs.). Edző: Gérnyi István.

Gólszerzők: Zsohár (3), Daróczi, Tóth Á., ill. Nagy-Erdei, Szakony Ma., Szakony Má.

Jók: Zsohár (a mezőny legjobbja), Tóth Á., Benkő, Daróczi, ill. Szakony Má., Nagy-Erdei.

Szerdahely FC–Molnári 0–1 (0–0)

Tótszentmárton. Jv.: Bácskai B.

Szerdahely FC: Kőrösi – Kiss M., Lervencz, Kanizsai R., Varga I., Tersztenyák, Némethi (Juranics), Huller, Kanizsai M., Kanizsai G., Mihovics. Játékos-edző: Horváth József.

Molnári: Fehér – Kotnyek (Proszenyák), Hajdu, Forgács, Kaszás, Gyergyák, Kanizsai, Kéri, Somogyi (Miháczi), Grudics, Bernáth. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.

Gólszerző: Gyergyák.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Deák-Gizmó Murakeresztúr–Belezna 1–2 (0–0)

Murakeresztúr. Jv.: Lakics P.

Murakeresztúr: Németh M. – Békefi, Plánder, Németh D., Neuman (Vincze), Gyuranecz, Orbán, Dezső (Márkovits B., Koósz), Horváth Á., Hantos, Török (Márkovits T.). Edző: Visnovics László.

Belezna: Kollár – Szalai, Kondricz, Kozma (Lakatos), Boross, Varga D., Buda (Molnár K., Jakab), Hammer, Ferencz (Huber), Szabó I., Szollár. Edző: Varga Dávid.

Gólszerzők: Plánder, ill. Varga D., Boross.

Jók: Plánder, Békefi, ill. az egész csapat.

Hahót–Műszerautomatika FC Napred 4–1 (2–0)

Hahót. Jv.: Bilicz A.

Hahót: Horváth Gy. – Fagyal, Zsohár (Horváth A.), Déri, Godina (Budai), Orsos, Rudics, Soós, Kolperger, Csizmadia, Horváth Sz. Edző: Kiss Ferenc.

FC Napred: Gyuricz – Horváth B., Horváth K. (Mihovics J.), Tulezi, Czapári (Somogyi), Király, Varga Z. (Szabó P.), Mihovics P., Kanizsai (Kiskovács), Molnár G., Sifter. Edző: Mihovics József, Rodek Ákos.

Gólszerzők: Horváth Sz. (3), Orsos, ill. Mihovics J.

Jók: az egész csapat, ill. Kanizsai.