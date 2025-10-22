42 perce
Keleten továbbra is veretlen a Zalaapáti, délen először kapott ki a Murakeresztúr (galéria)
A hét végén a 9. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokságok III. osztályának Déli- és Keleti-csoportjában. Délem a Murakeresztúr elszenvedte első vereségét, így újra a Hahót állt az élre, míg keleten a Zalaapáti továbbra is őrzi veretlenségét.
A hahóti Horváth Szilveszter (kékben) mesterhármassal segítette győzelemhez csapatát az FC Napred ellen
Fotó: Szakony Attila
Déli-csoport
Gelse–Sava-Borsfa-Borsfa 5–3 (2–2)
Gelse. Jv.: Kovács Zs.
Gelse: Fritz – Benkő, Csizmadia, Zsohár, Tóth Á., Mutter, Bakonyi (Dömötör J.), Kovács D., Baj (Horváth M.), Dömötör B. (Szabó B.), Daróczi (Baján). Játékos-edző: Takó Gábor.
Borsfa: Sánta – Rátkai (Faragó), Tersztenyák (Czeichner), Tamás, Szakony G. (Miovecz), Czigány, Szakony Ma., Kovács B., Pásztori (Tóth P.), Szakony Má., Nagy-Erdei (Varga Zs.). Edző: Gérnyi István.
Gólszerzők: Zsohár (3), Daróczi, Tóth Á., ill. Nagy-Erdei, Szakony Ma., Szakony Má.
Jók: Zsohár (a mezőny legjobbja), Tóth Á., Benkő, Daróczi, ill. Szakony Má., Nagy-Erdei.
Szerdahely FC–Molnári 0–1 (0–0)
Tótszentmárton. Jv.: Bácskai B.
Szerdahely FC: Kőrösi – Kiss M., Lervencz, Kanizsai R., Varga I., Tersztenyák, Némethi (Juranics), Huller, Kanizsai M., Kanizsai G., Mihovics. Játékos-edző: Horváth József.
Molnári: Fehér – Kotnyek (Proszenyák), Hajdu, Forgács, Kaszás, Gyergyák, Kanizsai, Kéri, Somogyi (Miháczi), Grudics, Bernáth. Játékos-edző: Kotnyek Mátyás.
Gólszerző: Gyergyák.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Deák-Gizmó Murakeresztúr–Belezna 1–2 (0–0)
Murakeresztúr. Jv.: Lakics P.
Murakeresztúr: Németh M. – Békefi, Plánder, Németh D., Neuman (Vincze), Gyuranecz, Orbán, Dezső (Márkovits B., Koósz), Horváth Á., Hantos, Török (Márkovits T.). Edző: Visnovics László.
Belezna: Kollár – Szalai, Kondricz, Kozma (Lakatos), Boross, Varga D., Buda (Molnár K., Jakab), Hammer, Ferencz (Huber), Szabó I., Szollár. Edző: Varga Dávid.
Gólszerzők: Plánder, ill. Varga D., Boross.
Jók: Plánder, Békefi, ill. az egész csapat.
Hahót–Műszerautomatika FC Napred 4–1 (2–0)
Hahót. Jv.: Bilicz A.
Hahót: Horváth Gy. – Fagyal, Zsohár (Horváth A.), Déri, Godina (Budai), Orsos, Rudics, Soós, Kolperger, Csizmadia, Horváth Sz. Edző: Kiss Ferenc.
FC Napred: Gyuricz – Horváth B., Horváth K. (Mihovics J.), Tulezi, Czapári (Somogyi), Király, Varga Z. (Szabó P.), Mihovics P., Kanizsai (Kiskovács), Molnár G., Sifter. Edző: Mihovics József, Rodek Ákos.
Gólszerzők: Horváth Sz. (3), Orsos, ill. Mihovics J.
Jók: az egész csapat, ill. Kanizsai.
Újudvar–Alu-Csat Bagola 3–4 (1–2)
Újudvar. Jv.: Kovács Zs.
Újudvar: Kánnár – Kisfürjesi, Pintér (Kempf M.), Berke (Gáspár), Tóth R., Tóth V., Horváth Zs., Béres, Tóth Z., Budai, Kempf P. Edző: Török Zoltán.
Bagola: Kránicz – Horváth B. (Szabó B.), Gergelics (Kalamász), Pete (Glavák), Timár, Fándli, Rácz, Csizmadia (Nyakas), Papp D., Magyar D., Magyar R. (Hoffman). Edző: Kisharmadás Gábor.
Gólszerzők: Béres (2), Tóth R., ill. Csizmadia (3), Magyar D.
Jók: Béres, Tóth V., ill. Csizmadia, Pete.
Galambok–Pogányszentpéter 9–2 (4–2)
Galambok. Jv.: Varga P.
Galambok: Kappel – Kovács L. (Török), Tinó (Csike), Kalányos, Kovács T., Domoszlai, Apáti, Horváth T., Földesi, Németh B. (Simon), Seres. Edző: Apáti János.
Pogányszentpéter: Ferencz – Papp L., Köhler (Manajlovics), Pécsek, Didics, Holló J., Kiss M., Pintér, Horváth S., Kovács F., Horváth Z.
Gólszerzők: Németh B. (5), Földesi (3), Domoszlai, ill. Kiss M., Holló J.
Jók: Földesi, Németh B., ill. az egész csapat.
Sand–Felsőrajk 2–1 (1–0)
Sand. Jv.: Hegedüs M.
Sand: Papp Zs. – Csetei, Tirászi (Bodó), Pirbus, Laczó (Molnár R.), Süte, Friskó, Pataki, Szakmeiszter, György, Orbán (Budai). Edző: Szakmeiszter Ádám.
Felsőrajk: Rosta – Mismás, Megyesi, Fazekas R., Fazekas P., Mátyás, Lődri Á., Horváth L. (Varga A.), Tollár (Lődri B.), Zsoldos, Nyári. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Gólszerzők: Süte, Laczó, ill. Mismás.
Jók: Süte, Tirászi, Laczó, Pirbus, ill. Fazekas R.
Keleti-csoport
Kemendollár–Alibánfa 5–2 (2–2)
Kemendollár. Jv.: Horváth I.
Kemendollár: Horváth M. (Kaszás) – Pusztai (Takács), Varga A., Büki T., Illés, Büki B., Nemes, Nyakas (Nuver), Németh K. (Gulyás), Pánczél, Büki P.
Alibánfa: Magasházi – Kovács G., Tamás Kiss, Bacsó-Porkoláb (Gaál), Bogdán Gy., Tóth P., Bogdán D., Horváth L., Molnár N., Séllei, Bogdán P. Edző: Bangó László.
Gólszerzők: Büki P. (3), Nemes, Nyakas, ill. Kovács G., Bogdán D.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Hari-Dent Gyenesdiás FC–Zalaapáti Sportegyesület II 0–2 (0–1)
Gyenesdiás. Jv.: Szollár M.
Gyenesdiás: Vajda – Kiglics (Beleznai) – Helter, Németh L. (Ötvös), Csák, Kisfalusi, Kozári, Rácz (Szili), Zsiros, Heincz, Zanati. Edző: Lázár Szilveszter.
Zalaapáti II: Burka – Tóth Á., Oláh, Németh M., Lichtenberger, Lutor (Stellwag Stefan), Rózsa, Gellén (Kóródi), Farsang, Popper, Ress (Bereczki). Edző: Lichtenberger László.
Gólszerzők: Bereczki, Lutor.
Jók: Vajda, Csák, Zsiros, Beleznai, ill. az egész csapat.
Karmacs–Zalaszentlászló 3–2 (2–1)
Karmacs. Jv.: Boldi T.
Karmacs: Máté (Horváth Balázs) – Soós, Brekócki (Sabjanics), Parrag (Mózer), Varga B., Nagy S. (Bozsoki), Horváth Balázs László (Tóth B.), Horváth L., Hegedűs, Horváth Á., Kasper. Edző: Sabjanics Péter.
Zalaszentlászló: Horváth A. – Cseh-Németh A., Szenecsár, Kiss K., Varga R., Aczél, Bődör, Cseh-Németh Á., Hosszú, Dóczi, Vajda B. Edző: Vajda Tibor.
Gólszerzők: Horváth L., Horváth Á., Horváth Balázs László, ill. Vajda B. (2).
Jók: Varga B., Horváth L., Brekócki, Soós, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Kasper (70.), ill. Varga R. (93.).
Várvölgy–Pókaszepetk 9–0 (5–0)
Várvölgy. Jv.: Kígyós K.
Várvölgy: Nagy A. – Székely (Szijártó), Pintér (Hajdu-Nagy), Polgárdi, Hajdú Nagy, Fischer, Cserép, Lengyel (Czinege), Czimondor, Róna, Koloszár. Játékos-edző: Czinege Ádám.
Pókaszepetk: Rása – Belső M., Farkas Á., Csécs Z. (Belső B.), Farkas T., Gergály B., Gergály P., Németh D., Huszár, Császár, Csécs K.
Gólszerzők: Pintér (3), Hajdú Nagy (2), Czimondor (2), Cserép, Lengyel.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Nemesapáti–Vindornyaszőlős 1–3 (0–0)
Nemesapáti. Jv.: Földszin A.
Nemesapáti: Kovács Sz. – Orbán (Fehér), Soós, Németh B. (Bogdán), Rumi Ró., Orsós, Offner (Németh P.), Lendvai, Rumi Ro., Tóth M., Török. Játékos-edző: Csiszár Zoltán.
Vindornyaszőlős: Garai – Baumann, Liegler (Hideg), Lampert, Tasi, Stanka, Nagy M., Bazsó, Vasvári, Varga L., Vidák. Edző: Balogh Csaba.
Gólszerzők: Offner, ill. Tasi, Nagy M., Stanka.
Jók: Orbán, Orsós, Tóth M., Rumi Ro., ill. Garai (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.