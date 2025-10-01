Hiába rúgott ötöt a Zalaszentlászló, vesztesen hagyta el a pályát keleten (galéria)

Déli-csoport

Sava-Borsfa-Borsfa–Sand 2–1 (0–0)

Borsfa. Jv.: Lakics P.

Borsfa: Harangozó (Sánta) – Tersztenyák (Rátkai), Bocskor, Miovecz (Illés), Szakony G. (Pásztori), Czigány, Szakony Ma., Szakony Má., Kovács B., Tamás (Varga Zs.), Nagy-Erdei (Czeichner). Edző: Gérnyi István.

Sand: Papp Zs. – Csetei, Tirászi, Kütsön (Laczó), Molnár R. (Pirbus), Németh V., Pataki, Szakmeiszter Á., György, Szakmeiszter J., Orbán. Edző: Szakmeiszter Ádám.

Gólszerzők: Szakony Ma., Tamás, ill. Szakmeiszter Á.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Belezna–Műszerautomatika FC Napred 1–2 (1–2)

Belezna. Jv.: Vass Zs.

Belezna: Kollár – Szalai, Sznopek, Kondricz, Kozma, Varga D., Jónás, Hammer, Molnár K., Ferencz, Szollár. Edző: Varga Dávid.

FC Napred: Gyuricz – Horváth B., Tulezi, Czapári B., Király, Mihovics, Kanizsai, Czapári T., Sifter, Somogyi, Novák. Edző: Mihovics József.

Gólszerzők: Hammer, ill. Somogyi, Czapári B.

Jók: Sznopek, Ferencz, ill. az egész csapat.

Pogányszentpéter–Hahót 2–9 (2–3)

Pogányszentpéter. Jv.: Kovács Zs.

Pogányszentpéter: Balázs (Kodela) – Horváth D., Ferencz, Köhler, Didics A., Didics G., Holló J., Holló D., Kiss M., Pintér (Manajlovics), Horváth Z. (Pécsek).

Hahót: Doszpoth (Horváth Gy.) – Horváth A., Budai (Zsohár), Fagyal, Déri, Godina, Orsos, Rudics (Völgyi), Kolperger M., Kolperger Sz. (Zsoldos), Horváth Sz. (Csizmadia). Edző: Kiss Ferenc.

Gólszerzők: Holló D., Didics A., ill. Zsoldos (3), Orsos (2), Kolperger M., Kolperger Sz., Déri, Godina.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Alu-Csat Bagola–Gelse 1–7 (1–5)

Nagykanizsa. Jv.: Tóth T.

Bagola: Kránicz – Horváth B., Magyar D., Pete (Magyar R.), Fándli (Pelesz), Kisharmadás K., Rácz, Csizmadia (Nyakas), Lukács, Timár, Gergelics. Edző: Kisharmadás Gábor.

Gelse: Fritz – Kalamár, Dömötör J. (Horváth M.), Csizmadia, Benkő (Baján), Zsohár, Tóth Á., Mutter, Bakonyi, Dömötör B., Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.

Gólszerzők: Csizmadia, ill. Zsohár (3), Horváth M., Tóth Á., Csizmadia, Daróczi.

Jók: Kisharmadás K., ill. az egész csapat.

Felsőrajk–Galambok 4–5 (3–3)

Felsőrajk. Jv.: Bácskai B.

Felsőrajk: Rosta – Megyesi, Fazekas R., Fazekas P., Mátyás, Lődri Á. (Tömpe), Lődri B. (Mismás), Horváth L., Tollár, Zsoldos, Nyári. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.

Galambok: Kappel – Horváth I., Horváth L., Kuti R. Z., Domoszlai, Apáti, Kuti R. T. (Csike), Földesi, Németh B., Tinó (Kovács L.), Seres. Edző: Apáti János.

Gólszerzők: Fazekas P. (2), Zsoldos, Horváth L., ill. Földesi (2), Kuti R. Z., Németh B., Domoszlai.

Jók: Horváth L., Mátyás, ill. Földesi, Németh B.