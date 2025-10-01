1 órája
Hiába rúgott ötöt a Zalaszentlászló, vesztesen hagyta el a pályát keleten (galéria)
A hét végén a 6. fordulóval folytatódtak a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság küzdelmei a Déli- és a Keleti-csoportban is. Több mérkőzés is gólzáport hozott, öt találkozón is legalább hét találat született.
A Pölöske (képünkön pirosban az egyik gólszerző, Tricsli István) hétgólos meccsen kapott ki a Kemendollártól
Fotó: Pezzetta Umberto
Déli-csoport
Sava-Borsfa-Borsfa–Sand 2–1 (0–0)
Borsfa. Jv.: Lakics P.
Borsfa: Harangozó (Sánta) – Tersztenyák (Rátkai), Bocskor, Miovecz (Illés), Szakony G. (Pásztori), Czigány, Szakony Ma., Szakony Má., Kovács B., Tamás (Varga Zs.), Nagy-Erdei (Czeichner). Edző: Gérnyi István.
Sand: Papp Zs. – Csetei, Tirászi, Kütsön (Laczó), Molnár R. (Pirbus), Németh V., Pataki, Szakmeiszter Á., György, Szakmeiszter J., Orbán. Edző: Szakmeiszter Ádám.
Gólszerzők: Szakony Ma., Tamás, ill. Szakmeiszter Á.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Belezna–Műszerautomatika FC Napred 1–2 (1–2)
Belezna. Jv.: Vass Zs.
Belezna: Kollár – Szalai, Sznopek, Kondricz, Kozma, Varga D., Jónás, Hammer, Molnár K., Ferencz, Szollár. Edző: Varga Dávid.
FC Napred: Gyuricz – Horváth B., Tulezi, Czapári B., Király, Mihovics, Kanizsai, Czapári T., Sifter, Somogyi, Novák. Edző: Mihovics József.
Gólszerzők: Hammer, ill. Somogyi, Czapári B.
Jók: Sznopek, Ferencz, ill. az egész csapat.
Pogányszentpéter–Hahót 2–9 (2–3)
Pogányszentpéter. Jv.: Kovács Zs.
Pogányszentpéter: Balázs (Kodela) – Horváth D., Ferencz, Köhler, Didics A., Didics G., Holló J., Holló D., Kiss M., Pintér (Manajlovics), Horváth Z. (Pécsek).
Hahót: Doszpoth (Horváth Gy.) – Horváth A., Budai (Zsohár), Fagyal, Déri, Godina, Orsos, Rudics (Völgyi), Kolperger M., Kolperger Sz. (Zsoldos), Horváth Sz. (Csizmadia). Edző: Kiss Ferenc.
Gólszerzők: Holló D., Didics A., ill. Zsoldos (3), Orsos (2), Kolperger M., Kolperger Sz., Déri, Godina.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Alu-Csat Bagola–Gelse 1–7 (1–5)
Nagykanizsa. Jv.: Tóth T.
Bagola: Kránicz – Horváth B., Magyar D., Pete (Magyar R.), Fándli (Pelesz), Kisharmadás K., Rácz, Csizmadia (Nyakas), Lukács, Timár, Gergelics. Edző: Kisharmadás Gábor.
Gelse: Fritz – Kalamár, Dömötör J. (Horváth M.), Csizmadia, Benkő (Baján), Zsohár, Tóth Á., Mutter, Bakonyi, Dömötör B., Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.
Gólszerzők: Csizmadia, ill. Zsohár (3), Horváth M., Tóth Á., Csizmadia, Daróczi.
Jók: Kisharmadás K., ill. az egész csapat.
Felsőrajk–Galambok 4–5 (3–3)
Felsőrajk. Jv.: Bácskai B.
Felsőrajk: Rosta – Megyesi, Fazekas R., Fazekas P., Mátyás, Lődri Á. (Tömpe), Lődri B. (Mismás), Horváth L., Tollár, Zsoldos, Nyári. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Galambok: Kappel – Horváth I., Horváth L., Kuti R. Z., Domoszlai, Apáti, Kuti R. T. (Csike), Földesi, Németh B., Tinó (Kovács L.), Seres. Edző: Apáti János.
Gólszerzők: Fazekas P. (2), Zsoldos, Horváth L., ill. Földesi (2), Kuti R. Z., Németh B., Domoszlai.
Jók: Horváth L., Mátyás, ill. Földesi, Németh B.
A Molnári–Deák-Gizmó Murakeresztúr mérkőzés félbeszakadt, a Szerdahely FC–Újudvar találkozót későbbre halasztották.
Keleti-csoport
Zalaapáti II.–Nemesapáti 2–1 (2–0)
Zalaapáti. Jv.: Lancz Zs.
Zalaapáti II: Tóth R. – Oláh, Németh M., Farkas P. (Lóki), Lichtenberger, Rózsa, Bereczki (Bognár), Lutor (Kletner), Gellén, Farsang (Ress), Popper. Edző: Lichtenberger László.
Nemesapáti: Kovács Sz. – Orbán, Soós, Bogdán, Németh B. (Orsós), Rumi Ró., Offner, Lendvai (Kovács M.), Rumi Ro., Tóth M., Török (Fehér). Játékos-edző: Csiszár Zoltán.
Gólszerzők: Farkas P., Lutor, ill. Offner.
Jók: az egész csapat, ill. Kovács P. (a mezőny legjobbja), Orbán, Rumi Ro., Orsós.
Kiállítva: Csiszár (94., Nemesapáti).
Pókaszepetk–Sümegcsehi 1–4 (0–2)
Pókaszepetk. Jv.: Táncos Sz.
Pókaszepetk: Rása – Kosztyu, Belső M., Farkas Á., Farkas T., Gergály B., Gergály P., Németh D. (Csécs Z.), Huszár, Izsó, Csécs K.
Sümegcsehi: Kéri (Polgár) – Balogh Á., Simonyai (Simon), Reicz, Kizmus (Csike), Kovács B. (Zsiborács), Sabjanics J., Kulics, Sabjanics T., Szárföldi, Gál. Edző: Kovács Richárd.
Gólszerzők: Farkas Á., ill. Gál (2), Csike, Reicz.
Jók: Csécs K., Belső M., Gergály P., ill. az egész csapat.
Zalaszentlászló–Gyenesdiás 5–7 (2–2)
Zalaszentlászló. Jv.: Sándor Sz.
Zalaszentlászló: Kiss K. – Dóczi (Vajda T.), Dömötör, Répási, Cseh-Németh Á., Vajda B., Szenecsár, Varga R., Aczél, Cseh-Németh A., Hosszú. Edző: Vajda Tibor.
Gyenesdiás: Vajda – Kánnár, Csák, Kisfalusi, Hanzl, Hegedűs, Németh L., Farkas V. (Ötvös), Kiglics, Heincz, Rácz. Edző: Lázár Szilveszter.
Gólszerzők: Vajda B. (3), Cseh-Németh A., Szenecsár, ill. Csák (2), Ötvös (2), Németh L. (2), Rácz.
Jók: Vajda B., Dóczi, ill. Csák, Ötvös, Kánnár, Németh L.
Kiállítva: Cseh-Németh A. (57., Zalaszentlászló).
Pölöske–Kemendollár 3–4 (1–2)
Pölöske. Jv.: Kiss N.
Pölöske: Borsos – Tunkel, Katona, Szárnyasi, Németh M., Gaál, Vida, Tricsli, Hengerics (Kiss Cs.), Soós (Toth), Horváth D.
Kemendollár: Kaszás (Horváth M.) – Nuver Cs. (Gulyás), Pusztai, Kilinkó, Varga A., Büki T. (Mózer), Illés, Büki B., Pánczél, Nuver K. (Németh K.), Büki P. (Takács).
Gólszerzők: Toth, Vida, Tricsli, ill. Büki B., Büki P., Nuver Cs., Kilinkó.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Szárnyasi (19.), ill. Gulyás (78.).
Vármegyei III. osztály: Pölöske–Kemendollár
Vindornyaszőlős–Várvölgy 1–3 (1–1)
Vindornyaszőlős. Jv.: Major Zs.
Vindornyaszőlős: Kiglics – Baumann, Garai, Balogh B. (Varga D.), Tálos, Liegler, Lampert (Hideg), Tasi, Stanka, Nagy M., Vidák. Edző: Balogh Csaba.
Várvölgy: Nagy A. – Székely, Pintér (Kóczé), Polgárdi, Hajdú Nagy, Fischer, Cserép, Lengyel (Szijártó), Czimondor, Róna, Koloszár (Hajdu-Nagy). Játékos-edző: Szi-Péter Zsolt.
Gólszerzők: Lampert, ill. Pintér (2), Czimondor.
Jók: Kiglics, Garai, Balogh B., Baumann, ill. az egész csapat.