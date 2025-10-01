október 1., szerda

Malvin névnap

+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vármegyei III. osztály

1 órája

Hiába rúgott ötöt a Zalaszentlászló, vesztesen hagyta el a pályát keleten (galéria)

Címkék#megyei foci#megye III#foci

A hét végén a 6. fordulóval folytatódtak a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság küzdelmei a Déli- és a Keleti-csoportban is. Több mérkőzés is gólzáport hozott, öt találkozón is legalább hét találat született.

Zaol.hu
Hiába rúgott ötöt a Zalaszentlászló, vesztesen hagyta el a pályát keleten (galéria)

A Pölöske (képünkön pirosban az egyik gólszerző, Tricsli István) hétgólos meccsen kapott ki a Kemendollártól

Fotó: Pezzetta Umberto

Déli-csoport

Sava-Borsfa-Borsfa–Sand 2–1 (0–0)
Borsfa. Jv.: Lakics P.
Borsfa: Harangozó (Sánta) – Tersztenyák (Rátkai), Bocskor, Miovecz (Illés), Szakony G. (Pásztori), Czigány, Szakony Ma., Szakony Má., Kovács B., Tamás (Varga Zs.), Nagy-Erdei (Czeichner). Edző: Gérnyi István.
Sand: Papp Zs. – Csetei, Tirászi, Kütsön (Laczó), Molnár R. (Pirbus), Németh V., Pataki, Szakmeiszter Á., György, Szakmeiszter J., Orbán. Edző: Szakmeiszter Ádám.
Gólszerzők: Szakony Ma., Tamás, ill. Szakmeiszter Á.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Belezna–Műszerautomatika FC Napred 1–2 (1–2)
Belezna. Jv.: Vass Zs.
Belezna: Kollár – Szalai, Sznopek, Kondricz, Kozma, Varga D., Jónás, Hammer, Molnár K., Ferencz, Szollár. Edző: Varga Dávid.
FC Napred: Gyuricz – Horváth B., Tulezi, Czapári B., Király, Mihovics, Kanizsai, Czapári T., Sifter, Somogyi, Novák. Edző: Mihovics József.
Gólszerzők: Hammer, ill. Somogyi, Czapári B.
Jók: Sznopek, Ferencz, ill. az egész csapat.

Pogányszentpéter–Hahót 2–9 (2–3)
Pogányszentpéter. Jv.: Kovács Zs.
Pogányszentpéter: Balázs (Kodela) – Horváth D., Ferencz, Köhler, Didics A., Didics G., Holló J., Holló D., Kiss M., Pintér (Manajlovics), Horváth Z. (Pécsek).
Hahót: Doszpoth (Horváth Gy.) – Horváth A., Budai (Zsohár), Fagyal, Déri, Godina, Orsos, Rudics (Völgyi), Kolperger M., Kolperger Sz. (Zsoldos), Horváth Sz. (Csizmadia). Edző: Kiss Ferenc.
Gólszerzők: Holló D., Didics A., ill. Zsoldos (3), Orsos (2), Kolperger M., Kolperger Sz., Déri, Godina.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Alu-Csat Bagola–Gelse 1–7 (1–5)
Nagykanizsa. Jv.: Tóth T.
Bagola: Kránicz – Horváth B., Magyar D., Pete (Magyar R.), Fándli (Pelesz), Kisharmadás K., Rácz, Csizmadia (Nyakas), Lukács, Timár, Gergelics. Edző: Kisharmadás Gábor.
Gelse: Fritz – Kalamár, Dömötör J. (Horváth M.), Csizmadia, Benkő (Baján), Zsohár, Tóth Á., Mutter, Bakonyi, Dömötör B., Daróczi. Játékos-edző: Takó Gábor.
Gólszerzők: Csizmadia, ill. Zsohár (3), Horváth M., Tóth Á., Csizmadia, Daróczi.
Jók: Kisharmadás K., ill. az egész csapat.

Felsőrajk–Galambok 4–5 (3–3)
Felsőrajk. Jv.: Bácskai B.
Felsőrajk: Rosta – Megyesi, Fazekas R., Fazekas P., Mátyás, Lődri Á. (Tömpe), Lődri B. (Mismás), Horváth L., Tollár, Zsoldos, Nyári. Edzők: Fazekas Tamás, Horváth Márk.
Galambok: Kappel – Horváth I., Horváth L., Kuti R. Z., Domoszlai, Apáti, Kuti R. T. (Csike), Földesi, Németh B., Tinó (Kovács L.), Seres. Edző: Apáti János.
Gólszerzők: Fazekas P. (2), Zsoldos, Horváth L., ill. Földesi (2), Kuti R. Z., Németh B., Domoszlai.
Jók: Horváth L., Mátyás, ill. Földesi, Németh B.

A Molnári–Deák-Gizmó Murakeresztúr mérkőzés félbeszakadt, a Szerdahely FC–Újudvar találkozót későbbre halasztották.

Keleti-csoport

Zalaapáti II.–Nemesapáti 2–1 (2–0)
Zalaapáti. Jv.: Lancz Zs.
Zalaapáti II: Tóth R. – Oláh, Németh M., Farkas P. (Lóki), Lichtenberger, Rózsa, Bereczki (Bognár), Lutor (Kletner), Gellén, Farsang (Ress), Popper. Edző: Lichtenberger László.
Nemesapáti: Kovács Sz. – Orbán, Soós, Bogdán, Németh B. (Orsós), Rumi Ró., Offner, Lendvai (Kovács M.), Rumi Ro., Tóth M., Török (Fehér). Játékos-edző: Csiszár Zoltán.
Gólszerzők: Farkas P., Lutor, ill. Offner.
Jók: az egész csapat, ill. Kovács P. (a mezőny legjobbja), Orbán, Rumi Ro., Orsós.
Kiállítva: Csiszár (94., Nemesapáti).

Pókaszepetk–Sümegcsehi 1–4 (0–2)
Pókaszepetk. Jv.: Táncos Sz.
Pókaszepetk: Rása – Kosztyu, Belső M., Farkas Á., Farkas T., Gergály B., Gergály P., Németh D. (Csécs Z.), Huszár, Izsó, Csécs K.
Sümegcsehi: Kéri (Polgár) – Balogh Á., Simonyai (Simon), Reicz, Kizmus (Csike), Kovács B. (Zsiborács), Sabjanics J., Kulics, Sabjanics T., Szárföldi, Gál. Edző: Kovács Richárd.
Gólszerzők: Farkas Á., ill. Gál (2), Csike, Reicz.
Jók: Csécs K., Belső M., Gergály P., ill. az egész csapat.

Zalaszentlászló–Gyenesdiás 5–7 (2–2)
Zalaszentlászló. Jv.: Sándor Sz.
Zalaszentlászló: Kiss K. – Dóczi (Vajda T.), Dömötör, Répási, Cseh-Németh Á., Vajda B., Szenecsár, Varga R., Aczél, Cseh-Németh A., Hosszú. Edző: Vajda Tibor.
Gyenesdiás: Vajda – Kánnár, Csák, Kisfalusi, Hanzl, Hegedűs, Németh L., Farkas V. (Ötvös), Kiglics, Heincz, Rácz. Edző: Lázár Szilveszter.
Gólszerzők: Vajda B. (3), Cseh-Németh A., Szenecsár, ill. Csák (2), Ötvös (2), Németh L. (2), Rácz.
Jók: Vajda B., Dóczi, ill. Csák, Ötvös, Kánnár, Németh L.
Kiállítva: Cseh-Németh A. (57., Zalaszentlászló).

Pölöske–Kemendollár 3–4 (1–2)
Pölöske. Jv.: Kiss N.
Pölöske: Borsos – Tunkel, Katona, Szárnyasi, Németh M., Gaál, Vida, Tricsli, Hengerics (Kiss Cs.), Soós (Toth), Horváth D.
Kemendollár: Kaszás (Horváth M.) – Nuver Cs. (Gulyás), Pusztai, Kilinkó, Varga A., Büki T. (Mózer), Illés, Büki B., Pánczél, Nuver K. (Németh K.), Büki P. (Takács).
Gólszerzők: Toth, Vida, Tricsli, ill. Büki B., Büki P., Nuver Cs., Kilinkó.
Jók: senki, ill. az egész csapat.
Kiállítva: Szárnyasi (19.), ill. Gulyás (78.).

Vármegyei III. osztály: Pölöske–Kemendollár

Fotók: Pezzetta Umberto

Vindornyaszőlős–Várvölgy 1–3 (1–1)
Vindornyaszőlős. Jv.: Major Zs.
Vindornyaszőlős: Kiglics – Baumann, Garai, Balogh B. (Varga D.), Tálos, Liegler, Lampert (Hideg), Tasi, Stanka, Nagy M., Vidák. Edző: Balogh Csaba.
Várvölgy: Nagy A. – Székely, Pintér (Kóczé), Polgárdi, Hajdú Nagy, Fischer, Cserép, Lengyel (Szijártó), Czimondor, Róna, Koloszár (Hajdu-Nagy). Játékos-edző: Szi-Péter Zsolt.
Gólszerzők: Lampert, ill. Pintér (2), Czimondor.
Jók: Kiglics, Garai, Balogh B., Baumann, ill. az egész csapat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu