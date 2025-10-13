Rangadót nyert a Keszthely az Alsópáhok-Zalaapáti ellen, és előzött a tabellán (galéria)

Miklósfa–Kertigepvilag.hu Böde 2–5 (2–2)

Nagykanizsa. Jv.: Lakics P.

Miklósfa: Szollár – Varga J., Déri, Mona (Bogdán), Halajkó, Puskás, Tóth Zs. (Zsiga K.), Gombos, Zsiga B., Orsós, Pókec. Edző: Bolla József.

Böde: Kovács G. – Bodó, Turi, Éder, Horváth Sz. (Odonics), Flander (Illés), Pánczél (Sluka), Kócza, Sebők, Kiss M. (Csizmadia), Babati. Edző: Horváth András.

A hazaiakat megzavarta az emberelőny, és ezt nem tudták kihasználni. Megérdemelt vendéggyőzelem.

Gólszerzők: Orsós, Mona, ill. Sebők (3), Babati (2).

Jók: Gombos, Szollár, ill. Babati, Sebők.

Kiállítva: Kócza (37., Böde).

Keszthelyi Haladás–Alsópáhok-Zalaapáti 3–1 (1–1)

Keszthely. Jv.: Lapath D.

Keszthely: Pintér (Tombor) – Pál, Király, Farkas Zs. (Szilágyi), Bontó (Balázs), Császár, Lázár (Nagy-Balázs), Lajtai, Molnár Cs. (Farkas K.), Molnár A. (Pas), Marton (Jánosi). Edző: Lajtai Roland.

Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Mikola (Pór), Bertók (Horváth Zs.), Hegedüs (Horváth D.), Fekete (Balaton), Karancz (Tóth D.), Székács, Tóth T., Buza, Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.

A második félidőben teljesen átvette a hazai csapat a mérkőzés irányítását, és fölényük már gólokban is megmutatkozott, győzelmük megérdemelt.

Gólszerzők: Molnár Cs., Farkas Zs., Jánosi, ill. Szokoli (11-esből).

Jók: Pintér, Király, ill. senki.