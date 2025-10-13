október 13., hétfő

Vármegyei II. osztály

2 órája

Rangadót nyert a Keszthely az Alsópáhok-Zalaapáti ellen, és előzött a tabellán (galéria)

A hét végén a 8. fordulót rendezték a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályában. A rangadót a Keszthely nyerte, amely így előbbre lépett a tabellán, öt gólt lőtt a listavezető Letenye és a második Böde is.

Zaol.hu
A keszthelyi Pál Bence (narancssárga mezben) próbálja szerelni az Alsópáhok-Zalaapáti játékosát, Mikola Pál Martint a hét végi rangadón

Fotó: Pezzetta Umberto

Miklósfa–Kertigepvilag.hu Böde 2–5 (2–2)
Nagykanizsa. Jv.: Lakics P.
Miklósfa: Szollár – Varga J., Déri, Mona (Bogdán), Halajkó, Puskás, Tóth Zs. (Zsiga K.), Gombos, Zsiga B., Orsós, Pókec. Edző: Bolla József.
Böde: Kovács G. – Bodó, Turi, Éder, Horváth Sz. (Odonics), Flander (Illés), Pánczél (Sluka), Kócza, Sebők, Kiss M. (Csizmadia), Babati. Edző: Horváth András.
A hazaiakat megzavarta az emberelőny, és ezt nem tudták kihasználni. Megérdemelt vendéggyőzelem.
Gólszerzők: Orsós, Mona, ill. Sebők (3), Babati (2).
Jók: Gombos, Szollár, ill. Babati, Sebők.
Kiállítva: Kócza (37., Böde).

Keszthelyi Haladás–Alsópáhok-Zalaapáti 3–1 (1–1)
Keszthely. Jv.: Lapath D.
Keszthely: Pintér (Tombor) – Pál, Király, Farkas Zs. (Szilágyi), Bontó (Balázs), Császár, Lázár (Nagy-Balázs), Lajtai, Molnár Cs. (Farkas K.), Molnár A. (Pas), Marton (Jánosi). Edző: Lajtai Roland.
Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Mikola (Pór), Bertók (Horváth Zs.), Hegedüs (Horváth D.), Fekete (Balaton), Karancz (Tóth D.), Székács, Tóth T., Buza, Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.
A második félidőben teljesen átvette a hazai csapat a mérkőzés irányítását, és fölényük már gólokban is megmutatkozott, győzelmük megérdemelt.
Gólszerzők: Molnár Cs., Farkas Zs., Jánosi, ill. Szokoli (11-esből).
Jók: Pintér, Király, ill. senki.

Keszthelyi Haladás SC - Alsópáhok-Zalaapáti labdarúgó mérkőzés

Fotók: Pezzetta Umberto

Letenye–Zalaware-Botfa 5–0 (3–0)
Letenye. Jv.: Kondákor P.
Letenye: Sási – Kovács P. (Mezei), Bódi, Kozári (Bakonyi), Őri A., Őri Cs., Móricz, Őri M., Karsai (Erdei), Szilágyi (Horváth B.), Németh P. (Csesztregi). Edző: Takács Árpád.
Botfa: Halász – Németh Á., Couves Ricky (Kis), Németh B., Ruzsics (Horváth G.), Koczfán D., Odonics, Sóska, Koczfán M. (Benke), Szabó Z. (Horváth A.), Mátyás. Edző: Nagy Péter.
Megérdemelt hazai győzelem.
Gólszerzők: Őri M. (2, mindkettőt 11-esből), Őri Cs., Kozári, Horváth B.
Jók: Őri M. (a mezőny legjobbja), Őri A., Bódi, Kozári, ill. –.

Bocfölde–Technoroll Teskánd II 2–1 (1–1)
Bocfölde. Jv.: Baranyai R.
Bocfölde: Gosztolai – Illés (Szujker), Balázs (Vizsy D.), Vizsy M., Csurgai D. (Kalamár), Ruzsics, Takács, Csurgai B. (Gyuk), Mikó, Bognár, Sipos (Pethő). Játékos-edző: Bognár Péter.
Teskánd II: Szemes – Horváth K., Csillag, Aliouane, Holczmüller (Egyed), Horváth M., Kovács M., Kulcsár, Lepár, Kiss D., Somogyi R. (Novák). Játékos-edző: Gecseg Ádám.
Küzdelmes mérkőzésen a hazaiak javították a múlt heti vereséget.
Gólszerzők: Ruzsics, Vizsy D., ill. Csillag.
Jók: az egész csapat, ill. senki.

Zalaszentmihály–Cserszegtomaj 2–3 (1–1)
Zalaszentmihály. Jv.: Horváth I.
Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Szabó B., Soós M., Kiss Sz., Varga P., Sebestyén B., Horváth N. (Konrád), Soós G., Horváth M. (Szabó M.), Kovács K., Janda. Edző: Balog Zoltán.
Cserszegtomaj: Mester – Boros (Laczó), Tarnóczai (Horváth B.), Sándor, Kovács Ri., Szeles, Lázár, Ötvös (Lénárd), Németh Sz., Kovács Ro., Török (Kovács P., Baki). Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Az utóbbi évek leggyengébb játéka volt, így az ellenfél megérdemelten nyert.
Gólszerzők: Szabó B., Kiss Sz., ill. Lázár, Kovács Ro., Szeles.
Jók: senki, ill. az egész csapat.

Az Óhíd–Windoor-Páterdomb és a Nagykapornak–Zalaszentiván mérkőzéseket későbbre halasztották.

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
