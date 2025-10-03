1 órája
A ZTE FC felfedte kik játszhatnak csapatukban a vármegyei I. osztályban
Jelenleg semmi meglepő nincs a Zala vármegyei labdarúgó bajnokság I. osztályában. Veretlenül vezet a ZTE FC II. csapata, amelynek már a szezon előtt gyakorlatilag sokan odaadták volna a bajnoki aranyat a vármegyei I., osztályban. De hol van az még.
A hétvégén félidejéhez érkezik a labdarúgó Zala vármegyei I. osztály sorozata, hiszen a 7. fordulót rendezik meg. Az élen a ZTE FC II. áll, amely eddig mindössze egyetlen döntetlennel vesztett pontokat, a többi mérkőzését megnyerte. Nyilvánvaló, hogy ez a ZTE most egy kicsit kilóg a sorból, hiszen fiatal külföldi játékosok is hétről hétre pályára lépnek az argentin szakvezető, Francisco Garrido által irányított együttesben.
A ZTE FC II. négy "légiósa"
De vajon kik is ők? Nos sok szóbeszéd is elhangzott evvel kapcsolatban, mi azzal a kéréssel fordultunk a klubhoz, hogy tájékoztassanak bennünket, kik azok a nem magyar futballisták, akikre a ZTE FC a második csapatuknál számítanak. Nos, nézzük. A nigériai, 19 éves támadó Ayodele Olaware eddig mindössze három alkalommal kapott szerepet, mind a háromszor csereként. A 20 esztendős brazil hátvéd Hugo Gil négyszer volt kezdő és már gólt is szerzett a ZTE FC II. játékosaként. A venezuelai támadó, a 19 éves David Leonardy Gil-hez hasdonlóan négy alkalommal volt már a kezdő csapat tagja, de ő már három gólt szerzett, legutóbb a győztes találat is az övé lett a Zalalövő ellen (1-0). A negyedik külföldi játékos egy hete érkezett, ő a holland Divaio Bobson, aki 20 éves. Értelemszerűen neki még nem volt alkalma bemutatkozni az együttesben, de megfordult a Feyenoord csapatában is, s neki is a megyeiben kell először bizonyítania.
A Teskánd a kellemes meglepetés
A ZTE FC II. tehát így áll, 16 pontja van, mögötte a Zalaszentgrót 14 pontos és ez a két csapat még veretlen a szezon során. Harmadik a Magnetic Andráshida TE 10 ponttal. Az előző bajnokságok meghatározó együttesei, így a Csesztreg és a Technoroll Teskánd nem tartoznak az élbolyhoz, igaz, leszakadva sincsenek. A Teskánd szereplése így is sokakat meglepett, hiszen nagy volt a változás a keretben a nyáron. Szente Gábor, az új edző viszont mostanra szépen összerakta az együttest, amely eddig a legtöbb gólt szerezte (17) és nincs leszakadva.
A teskándiak mérkőzése viszont elmarad a mostani hétvégén, ugyanis október 24.-re halasztották a Zalalövő elleni találkozójukat.
- Sajnos egy betegséghullám ért el bennünket - indokolta meg a halasztást okát Szente Gábor edző. - Egyszerűen elfogytunk, viszont hatalmas köszönet jár a Zalalövő együttesének, amely rendkívül sportszerűen beleegyezett ebbe.
A Hévíz SK eddig két vereséget könyvelt el, eddig, az egyiket a Zalaszentgrót ellen, a másikat a Semjénházával szemben. Ez utóbbi a nagyobb meglepetés, egyben a semjénháziak dicsérete is a bravúr. A Hévíz FC ettől függetlenül még fix dobogós csapat lehet.
A vármegyei i. osztály 7. fordulójának menetrendje
Szombat:
ZNet Telekom Becsehely - Zalaszentgrót, Becshely, 15.00.
Csesztreg - Zalakomár ESE Zalakaros, Csesztreg, 15.00.
Szepetnek - Swisspor Lenti TE, Szepetnek, 15.00.
Hévíz SK - Kiskanizsai Sáskák, Hévíz, 15.00.
A Clean Medic Zalalövő - Technoroll Teskánd találkozót október 24.-re halasztották.
Vasárnap
Tarr Andráshida SC - Magnetic Andráshida TE, Andráshida, 15.00.
Semjénháza - ZTE FC II., Semjénháza, 15.00.