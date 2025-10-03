A ZTE FC felfedte kik játszhatnak csapatukban a vármegyei I. osztályban

A hétvégén félidejéhez érkezik a labdarúgó Zala vármegyei I. osztály sorozata, hiszen a 7. fordulót rendezik meg. Az élen a ZTE FC II. áll, amely eddig mindössze egyetlen döntetlennel vesztett pontokat, a többi mérkőzését megnyerte. Nyilvánvaló, hogy ez a ZTE most egy kicsit kilóg a sorból, hiszen fiatal külföldi játékosok is hétről hétre pályára lépnek az argentin szakvezető, Francisco Garrido által irányított együttesben.

A vármegyei I. osztályban szereplő ZTE FC II. csapatának játékosa, a venezuelai David Leonardy (kékben) lő kapura a Zalalövő ellen, amely ellen a győztes találatot is ő szerezte.

Fotó: Pezzetta Umberto

A ZTE FC II. négy "légiósa"

De vajon kik is ők? Nos sok szóbeszéd is elhangzott evvel kapcsolatban, mi azzal a kéréssel fordultunk a klubhoz, hogy tájékoztassanak bennünket, kik azok a nem magyar futballisták, akikre a ZTE FC a második csapatuknál számítanak. Nos, nézzük. A nigériai, 19 éves támadó Ayodele Olaware eddig mindössze három alkalommal kapott szerepet, mind a háromszor csereként. A 20 esztendős brazil hátvéd Hugo Gil négyszer volt kezdő és már gólt is szerzett a ZTE FC II. játékosaként. A venezuelai támadó, a 19 éves David Leonardy Gil-hez hasdonlóan négy alkalommal volt már a kezdő csapat tagja, de ő már három gólt szerzett, legutóbb a győztes találat is az övé lett a Zalalövő ellen (1-0). A negyedik külföldi játékos egy hete érkezett, ő a holland Divaio Bobson, aki 20 éves. Értelemszerűen neki még nem volt alkalma bemutatkozni az együttesben, de megfordult a Feyenoord csapatában is, s neki is a megyeiben kell először bizonyítania.

A Teskánd a kellemes meglepetés

A ZTE FC II. tehát így áll, 16 pontja van, mögötte a Zalaszentgrót 14 pontos és ez a két csapat még veretlen a szezon során. Harmadik a Magnetic Andráshida TE 10 ponttal. Az előző bajnokságok meghatározó együttesei, így a Csesztreg és a Technoroll Teskánd nem tartoznak az élbolyhoz, igaz, leszakadva sincsenek. A Teskánd szereplése így is sokakat meglepett, hiszen nagy volt a változás a keretben a nyáron. Szente Gábor, az új edző viszont mostanra szépen összerakta az együttest, amely eddig a legtöbb gólt szerezte (17) és nincs leszakadva.

A teskándiak mérkőzése viszont elmarad a mostani hétvégén, ugyanis október 24.-re halasztották a Zalalövő elleni találkozójukat.