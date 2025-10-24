A rangadó előtt a Zalaszentgrót edzője üzent az ellenfél elnökének

A labdarúgó Zala vármegyei I. osztály 10. fordulójában valóban ez az összecsapás ígérkezik a legizgalmasabbnak és a legérdekesebbnek. A Zalaszentgrót kéz a kézben halad az élen álló ZTE FC II. csapatával, Bencze Péter együttese veretlen a szezonban. A Semjénháza SE pedig egyszerűen jó passzban van. Mindössze egy veresége van eddig, a legutóbbi három játéknapon ikszelt az éllovas ZTE FC II.-vel, idegenben nyert Teskándon, majd odahaza győzte le a jelenleg harmadik Magnetic Andráshida TE csapatát. A Zalaszentgrót rangadón fogadja a Semjénházát.

Fotó: Pezzetta Umberto

A Semjénháza remek szezont fut eddig

Markek István – vagy ahogy sokan szólítják, Digó – csapata tényleg jól szerepel ebben a szezonban. Jól is játszanak, de egyelőre nem akarnak elkiabálni semmit. Úgy tűnik, jól sikerültek az igazolásaik, tényleg masszív csapat képét mutatják. Vasárnap viszont a szintén menetelő Zalaszentgrót vendége lesz a Semjénháza. A második fogadja a negyediket, mi ez ha nem rangadó? A szentgrótiak szakvezetője, Bencze Péter elárulta, van, amitől ők is megvannak lepődve...

Nem rajtuk lesz a nyomás

– Az, hogy eddig így alakult a bajnoki szereplésünk, kicsit minket is meglep – árulta el Bencze Péter, hiszen csapata 23 pontos, ugyanannyit gyűjtött, mint a ZTE FC II. – Nekünk semmi vesztenivalónk nincs ebben a versenyben, a nyomás a ZTE FC II.-n van. Két hét múlva találkozunk velük, a mostani, Semjénháza elleni meccsnek pedig az a jelentősége: ha nyernénk, akkor a dobogó már meglenne az ősz végére. A Semjénháza kimondottan jó csapat, több mérkőzésüket is egy góllal nyerték meg, jók az átmenetekben. Izgalmas találkozó előtt állunk. Nagyon jó a kapcsolatom Preksen Lászlóval, a Semjénháza elnökével, és mindenképpen szeretnék neki ezúton is jobbulást kívánni.

Jó meccs jöhet Szepetneken is

Visszatérve a Semjénháza csapatára: jelenleg a 4. helyen áll 17 ponttal, de Markek István együttesének még van egy elmaradt mérkőzése a Csesztreg ellen. A jelenlegi formákat nézve, azon a találkozón is jó esélye van pontokat szerezni a Semjénházának. Szóval, nekik is nagy jelentőséggel bír a vasárnapi, zalaszentgróti összecsapás.