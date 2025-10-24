október 24., péntek

Zala vármegyei I. osztály

1 órája

A rangadó előtt a Zalaszentgrót edzője üzent az ellenfél elnökének

Címkék#Zala#rangadó#Semjénháza SE#foci#Zalaszentgróti VFC#megye I

Lassan a hajrájához érkezik a Zala vármegyei labdarúgó bajnokság I. osztályának őszi sorozata. A hétvégén a 10. forduló következik, benne egy olyan találkozóval, amire rég nem volt példa. Vagyis, hogy a Zalaszentgrót–Semjénháza összecsapás kiérdemelje a rangadó jelzőt a vármegyei I. osztályban.

Kerkai Attila

A labdarúgó Zala vármegyei I. osztály 10. fordulójában valóban ez az összecsapás ígérkezik a legizgalmasabbnak és a legérdekesebbnek. A Zalaszentgrót kéz a kézben halad az élen álló ZTE FC II. csapatával, Bencze Péter együttese veretlen a szezonban. A Semjénháza SE pedig egyszerűen jó passzban van. Mindössze egy veresége van eddig, a legutóbbi három játéknapon ikszelt az éllovas ZTE FC II.-vel, idegenben nyert Teskándon, majd odahaza győzte le a jelenleg harmadik Magnetic Andráshida TE csapatát. A Zalaszentgrót rangadón fogadja a Semjénházát. 

vármegyei I. osztály Zala labdarúgás
A labdarúgó Zala vármegyei I. osztály 10. fordulójában rangadó következik. A fehér mezes Zalaszentgrót a Semjénházát fogadja. 
Fotó: Pezzetta Umberto

A Semjénháza remek szezont fut eddig 

Markek István vagy ahogy sokan szólítják, Digó csapata tényleg jól szerepel ebben a szezonban. Jól is játszanak, de egyelőre nem akarnak elkiabálni semmit. Úgy tűnik, jól sikerültek az igazolásaik, tényleg masszív csapat képét mutatják. Vasárnap viszont a szintén menetelő Zalaszentgrót vendége lesz a Semjénháza. A második fogadja a negyediket, mi ez ha nem rangadó? A szentgrótiak szakvezetője, Bencze Péter elárulta, van, amitől ők is megvannak lepődve... 

Nem rajtuk lesz a nyomás

Az, hogy eddig így alakult a bajnoki szereplésünk, kicsit minket is meglep árulta el Bencze Péter, hiszen csapata 23 pontos, ugyanannyit gyűjtött, mint a ZTE FC II. Nekünk semmi vesztenivalónk nincs ebben a versenyben, a nyomás a ZTE FC II.-n van. Két hét múlva találkozunk velük, a mostani, Semjénháza elleni meccsnek pedig az a jelentősége: ha nyernénk, akkor a dobogó már meglenne az ősz végére. A Semjénháza kimondottan jó csapat, több mérkőzésüket is egy góllal nyerték meg, jók az átmenetekben. Izgalmas találkozó előtt állunk. Nagyon jó a kapcsolatom Preksen Lászlóval, a Semjénháza elnökével, és mindenképpen szeretnék neki ezúton is jobbulást kívánni. 

Jó meccs jöhet Szepetneken is 

Visszatérve a Semjénháza csapatára: jelenleg a 4. helyen áll 17 ponttal, de Markek István együttesének még van egy elmaradt mérkőzése a Csesztreg ellen. A jelenlegi formákat nézve, azon a találkozón is jó esélye van pontokat szerezni a Semjénházának. Szóval, nekik is nagy jelentőséggel bír a vasárnapi, zalaszentgróti összecsapás. 

Ami a többi mérkőzést illeti, kifejezetten izgalmasnak ígérkezik még a Szepetnek és a Becsehely összecsapása, hiszen tabellaszomszédok randevúznak, és a térségben is ez egy jó párosítás. Az éllovas ZTE FC II. szintén szomszédol: Teskándra utazik vasárnap. 

A Zala vármegyei I. osztály 10. fordulója

Szombat, 14.00: 
CsesztregHévíz SK, Csesztreg. 
SzepetnekZNet Telekom Becsehely, Szepetnek. 
Swisspor Lenti TETarr Andráshida SC, Lenti.
Magnetic Andráshida TEKiskanizsai Sáskák, Andráshida. 

Vasárnap, 14.00: 
Zalakomár ESE ZalakarosClean Medic Zalalövő, Zalakomár. 
ZalaszentgrótSemjénháza, Zalaszentgrót. 
Technoroll Teskánd ZTE FC II, Teskánd. 

 

