1 órája
Az utolsó percben nyert a Becsehely a kétgólos hátrányból felálló Zalakomár-Zalakaros ellen (galéria)
Szombaton négy mérkőzéssel kezdődtek meg a Zala vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 8. fordulójának küzdelmei. Ezúttal a vendégeknek ment jobban, a vendéglátók a négy meccsen mindössze egyetlen pontot szereztek.
A semjénházi Bagó Bálint Attila (zöld-fehérben) próbálja szerelni a hazaiak játékosát, Kovács Mihályt a Teskánd–Semjénháza mérkőzésen
Forrás: Pezzetta Umberto
Technoroll Teskánd–Semjénháza 1–2 (0–2)
Teskánd, 50 néző. Jv.: Kondákor M.
Teskánd: Szalay – Szente (Major), Orbán, Takács R. (Propszt), Fábián, Boronyák, Ferenczy, Horváth A., Bedő, Csik, Németh D. (Kovács M.). Edző: Szente Gábor.
Semjénháza: Németh M. – Kretz, Novák (Ribarics), Szilárd, Horváth P., Pál, Bagó Bá., Hompó (Earles Matthew Steven), Bagó Be., Ódor, Losonczy. Edző: Markek István.
A hazai csapat rengeteg helyzetet hagyott ki, a vendégek két kontratámadásból kettő gólt szereztek, ezzel meg is nyerték a találkozót.
Gólszerzők: Boronyák, ill. Kretz, Bagó Be.
Jók: Orbán, Ferenczi, Bedő, ill. az egész csapat.
Technoroll Teskánd KSE - Semjénháza SE labdarúgó mérkőzésFotók: Pezzetta Umberto
Szepetnek–Hévíz 1–2 (1–1)
Szepetnek. Jv.: Major Zs.
Szepetnek: Szekeres – Üst, Béli, Pápai, Csavari, Koller (Kocsis), Millei (Szabó B.), Orsós (Kobra), Pál M., Bános, Schuller. Játékos-edző: Nagy Tamás.
Hévíz: Mörk Má. – Beke, Filó (Czifra), Nagy R., Bontó (Mörk Mi.), Kustán, Erdősi, Nagy D., Mészáros (Pál B.), Kiss K., Iberhart. Edző: Páli Norbert.
Az utóbbi időszakban már magát rangadónak kinövő Szepetnek–Hévíz találkozón a vendégek tudták, nem vehetik félvállról a találkozót, s a vármegyei rutin által meg is szerezték a vezetést. A Szepetnek már tudja, hogy ilyen állásnál nem kell összecsuklani és jött is az egyenlítés az első félidő hajrájában. A második játékrészben a hévíziek a még lélektanilag különösen jelentős első negyedóra során ismét előnybe kerültek. Volt azonban még bőven idő a házigazdák számára, neki is gyürkőztek, a mérkőzés zárásához közeledve volt is egy, hazai vélemények szerint büntetőgyanús lehetőségük, ugyanakkor egyenlíteniük már nem sikerült.
Gólszerzők: Üst, ill. Bontó, Nagy R.
Jók: Pápai, Béli, Üst, Bános, ill. az egész csapat.
Swisspor Lenti TE–Csesztreg 1–1 (1–0)
Lenti, 200 néző. Jv.: Farsang B.
Lenti TE: Káli – Pál, Grózner, Gortka G., Horváth L. (Végi), Völgyi, Pálinkás (Fentős), Kiss K. (Iványi), Takács G. (Markotán), Balogh B., Gortka D. Játékos-edző: Völgyi Márk.
Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Kovács E., Szabó K., Németh G., Csiszár (Németh D.), Nagy N., Kiss Bá., Mentes, Elek, Ritlop. Edző: Bazsika Ferenc.
Egy küzdelmes, szomszédvári rangadón, indulatoktól tűzdelt mérkőzésen a gyenge játékvezetésnek köszönhetően a 90. percben megítélt véleményes büntetővel a hazai csapattól elvették a három pontot.
Gólszerzők: Kiss K., ill. Nagy N. (11-esből).
Jók: az egész csapat, ill. Póczak, Szabó K., Mentes.
Kiállítva: Völgyi (66.), ill. Kiss Bá. (93.).
Zalakomár ESE-Zalakaros–ZNET Telekom Becsehely 2–3 (0–1)
Zalakomár, 100 néző. Jv.: Varga P.
Zalakomár-Zalakaros: Tóth Pajor (Lucz) – Mutter, Neubauer (Tinó), Vass, Horváth L., Horváth J., Madarász Z. (Tóth A.), Szabó Á., Horváth T., Mészáros, Madarász Sz. Edző: Mutter Attila.
Becsehely: Bébecz – Májer S., Török, Szakony, Bódi, Balassa, Födő (Horváth M.), Szőke (Horváth G.), Bölcz (Májer M.), Kovács Gy., Matyók (Berta). Jázékos-edző: Kovács György.
A zalakomáirak uralták a játékot a mérkőzés elején, mégis egy szép Szőke egyéni akció végén a vendégek szerezték meg a vezetést, 0–1. A hazaiak próbáltak többet kezdeményezni, sok helyzetet kialakítottak az első félidőben, de egyiket sem sikerült gólra váltaniuk. A második játékrész elején a semmiből találtak újabb gólt a vendégek, Szőke használta ki a komári védelem hibáját, 0–2. Ezt követően kellett kis idő, mire feleszméltek a hazaiak, és újabb rohamokkal sikerült kiegyenlíteniük, előbb Szabó Ábel büntetőből szépített, majd Tóth András egy kapus kipattanó labdát lőtt a kapuba, 2–2. A mérkőzés utolsó pár perce nyílt sisakos játékot hozott, mindkét csapat a győzelemért támadott, de a mai napon a Becsehely mellett állt a szerencse, és az utolsó percben Májer Milán talált be, 2–3. Rengeteg helyzetet hagytak ki a komáriak a mérkőzés során és komoly védelmi hibákat követtek el, így a Becsehely vitte el a három pontot.
Gólszerzők: Szabó Á. (11-esből), Tóth A., ill. Szőke (2), Májer M.
Jók: Tóth Á., Horváth L., ill. az egész csapat.