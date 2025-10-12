Mindhárom dobogós győzött vasárnap az I. osztályban

Magnetic Andráshida TE–Clean Medic Zalalövő 2–1 (0–0)

Zalaegerszeg-Andráshida, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.

Andráshida TE: Czirjék – Péhl (Benczik), Baksa M. (Rohonczy), Karvalics (Györe), Szabó P., Szökrönyös, Cséber, Kaprinai (Molnár Zs.), Anti (Mecséri), Baksa B., Németh K. (Szabó Bar.). Edző: Szabó II Zsolt.

Zalalövő: Kovács D. – Őr, Agg, Horváth T., Bekes, Németh R. (Berkovics), Radics (Horváth D.), Tóth B., Csonka (Völgyi), Mesics, Sipos (Fekete). Edző: Ostrom János.

Az első félidőben eseménytelen, sok hibával tarkított mezőnyjáték folyt. A második játékrészben a hazai csapat ráébredt arra, hogy a győzelemhez több kell az első 45 percben nyújtott teljesítményénél, és két cseréje révén előbb Benczik, majd Szabó Barnabás góljaival kétgólos előnyre tett szert. A mérkőzés hajrájában a szintén csereként beálló Horváth Dániel még szépíteni tudott, a hazai győzelmet azonban nem fenyegette veszély.

Gólszerzők: Benczik, Szabó Bar., ill. Horváth D.

Jók: Szökrönyös, Szabó P., Benczik ill. Mesics, Bekes, Tóth B.

Zalaszentgrót–Tarr Andráshida SC 2–1 (1–1)

Zalaszentgrót, 400 néző. Jv.: Dominkó J.

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Szántó, Baráth, Doszpoth (Kovács-Braun), Varga G., Fülöp, Kovács L. (Kovács D.), Soós (Horváth S.), Papp L., Horváth D. Edző: Bencze Péter.

Andráshida SC: Paksy – Kiss D., Fábián, Lukács, Ebedli (Ferenczi), Gájer, Pataky, Kasza, Bakos, Penczák, Péter. Játékos-edző: László Dávid.

Jól kezdett a vendégcsapat, két nagy helyzet után sikerült előnybe kerülniük, a harmadikat gólra váltották, megérdemelten szerezték meg a vezetést. Majd a félidő vége felé Papp L. egyenlített. Fordulás után a hazai csapat nagyobb sebességre kapcsolt, és Horváth Dávid góljával eldöntötték a három pont sorsát.

Gólszerzők: Papp L., Horváth D., ill. Fábián.

Jók: Papp L., Szántó, Kovács L, Baráth, ill. Penczák, Péter, Fábián.

ZTE FC II–Kiskanizsai Sáskák 7–1 (1–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Siket L.

ZTE II: Horváth L. – Vincze (Papp P.), Rózsa, Mendoza (Blum), Oluwafemi, Vert (Wolf), Nagy Á. (Csonka), Szindekovics (Divaio Jhair), Király, Gil Lins, Takács M. (Gájer).

Kiskanizsa: Parragi – Jagarics, Rákhely, Ágoston, Dobos, Pál, Dolmányos, Petánovics (Pataky, Kotnyek), Bilák, Dobri, Kardos. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.

Gólszerzők: Divaio Jhair (2), Csonka (2), Oluwafemi, Nagy Á., Rózsa, ill. Ágoston.