Az utolsó percben nyert a Becsehely a kétgólos hátrányból felálló Zalakomár-Zalakaros ellen (galéria)

Szepetnek–Hévíz 1–2 (1–1)

Szepetnek. Jv.: Major Zs.

Szepetnek: Szekeres – Üst, Béli, Pápai, Csavari, Koller (Kocsis), Millei (Szabó B.), Orsós (Kobra), Pál M., Bános, Schuller. Játékos-edző: Nagy Tamás.

Hévíz: Mörk Má. – Beke, Filó (Czifra), Nagy R., Bontó (Mörk Mi.), Kustán, Erdősi, Nagy D., Mészáros (Pál B.), Kiss K., Iberhart. Edző: Páli Norbert.

Az utóbbi időszakban már magát rangadónak kinövő Szepetnek–Hévíz találkozón a vendégek tudták, nem vehetik félvállról a találkozót, s a vármegyei rutin által meg is szerezték a vezetést. A Szepetnek már tudja, hogy ilyen állásnál nem kell összecsuklani és jött is az egyenlítés az első félidő hajrájában. A második játékrészben a hévíziek a még lélektanilag különösen jelentős első negyedóra során ismét előnybe kerültek. Volt azonban még bőven idő a házigazdák számára, neki is gyürkőztek, a mérkőzés zárásához közeledve volt is egy, hazai vélemények szerint büntetőgyanús lehetőségük, ugyanakkor egyenlíteniük már nem sikerült.

Gólszerzők: Üst, ill. Bontó, Nagy R.

Jók: Pápai, Béli, Üst, Bános, ill. az egész csapat.

Swisspor Lenti TE–Csesztreg 1–1 (1–0)

Lenti, 200 néző. Jv.: Farsang B.

Lenti TE: Káli – Pál, Grózner, Gortka G., Horváth L. (Végi), Völgyi, Pálinkás (Fentős), Kiss K. (Iványi), Takács G. (Markotán), Balogh B., Gortka D. Játékos-edző: Völgyi Márk.

Csesztreg: Kiss Be. – Póczak, Kovács E., Szabó K., Németh G., Csiszár (Németh D.), Nagy N., Kiss Bá., Mentes, Elek, Ritlop. Edző: Bazsika Ferenc.

Egy küzdelmes, szomszédvári rangadón, indulatoktól tűzdelt mérkőzésen a gyenge játékvezetésnek köszönhetően a 90. percben megítélt véleményes büntetővel a hazai csapattól elvették a három pontot.

Gólszerzők: Kiss K., ill. Nagy N. (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. Póczak, Szabó K., Mentes.

Kiállítva: Völgyi (66.), ill. Kiss Bá. (93.).