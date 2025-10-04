október 4., szombat

Vármegyei I. osztály

2 órája

Kiütéses hazai siker Hévízen, hétgólos meccset nyert idegenben a Zalakomár-Zalakaros (galéria)

Címkék#megyei foci#foci#megye I

Szombaton négy mérkőzést rendeztek a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság I. osztályában,

Zaol.hu
Kiütéses hazai siker Hévízen, hétgólos meccset nyert idegenben a Zalakomár-Zalakaros (galéria)

Kósa Róbert

ZNET-Telekom Becsehely–Zalaszentgrót 1–4 (1–3)
Becsehely, 200 néző. Jv.: Hegedüs M.
Becsehely: Salamon – Májer S., Horváth M. (Horváth F.), Berta (Födő), Török, Szakony, Bódi, Horváth G. (Nemes), Bölcz (Májer M.), Kovács Gy., Szőke. Játékos-edző: Kovács György.
Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Szántó, Doszpoth (Bocskor), Kovács-Braun, Horváth S., Varga G., Fülöp, Kovács L., Soós (Kovács D.), Horváth D. (Tiszai). Edző: Bencze Péter.
„Kiváló” játékvezetés mellett megérdemelt vendéggyőzelem.
Gólszerzők: Bódi, ill. Fülöp (4).
Jók: senki, ill. Fülöp (a mezőny legjobbja), Kovács L.

Hévíz–Kiskanizsai Sáskák 8-1 (3-0)
Hévíz, 50 néző. Jv.: Baranyai R.
Hévíz: Mörk Má. (Dézsenyi) - Filó (Farkas), Czifra, Nagy R., Bontó (Pál), Sabján, Kustán, Nagy D. (Beke), Mészáros, Kiss (Mörk Mi.), Iberhart (Rózsás). Edző: Páli Norbert.
Kiskanizsa: Parragi - Jagarics, Rákhely, Kotnyek, Pál F. (Bilák B.), Dolmányos, Petánovics, Pataky (Ötvös), Bilák P. (Kardos), Ágoston, Dobri. Edző: Rácz Szabolcs.
A hazai csapat az első perctől kezdve magához ragadta az irányítást, és végig kézben tartotta a mérkőzés alakulását. A támadások folyamatos nyomást helyeztek az ellenfél védelmére, és a látványos gólok mellett számos komoly gólhelyzetet is sikerült kialakítaniuk a hévízieknek. A fölényes játék eredményeképpen a hazaiak teljesen megérdemelt győzelmet arattak.
Gólszerzők: Nagy R. (3), Kustán (2), Bontó, Filó, Pál
Jók: az egész csapat, ill. Parragi.

Csesztreg–Zalakomár ESE-Zalakaros 3–4 (1–1)
Csesztreg, 100 néző. Jv.: Lakics P.
Csesztreg: Szmolicza – Kovács E., Őr (Kocsis), Szabó K., Németh G., Németh D., Csiszár, Biharvári, Mentes, Gerencsér, Ritlop. Edző: Bazsika Ferenc.
Zalakomár-Zalakaros: Lucz – Sipőcz, Tóth A. (Horváth L.), Neubauer (Mutter), Vass, Horváth J., Madarász Z. (Tinó), Szabó Á., Horváth T., Mészáros, Madarász S. Edző: Mutter Attila.
A tartalékos hazaiak ellen a helyzeteit jól kihasználó vendégcsapat győzött.
Gólszerzők: Kovács E. (2), Ritlop, ill. Neubauer, Tinó, Sipőcz, Szabó K. (öngól).
Jók: Biharvári, Szabó K., Ritlop, ill. Horváth L., Mutter, Tinó.
Kiállítva: Kocsis (86., Csesztreg).

Vármegyei I. osztály: Csesztreg–Zalalomár ESE-Zalakaros

Fotók: Kósa Róbert

Szepetnek–Swisspor Lenti TE 2–0 (2–0)
Szepetnek, 80 néző. Jv.: Takács G.
Szepetnek: Bocskai – Üst, Schuller, Béli, Pápai, Pál M. (Fadgyas), Csavari, Koller, Bános, Millei (Kobra), Orsós (Kocsis). Játékos-edző: Nagy Tamás.
Lenti TE: Papp L. (Káli) – Pál B., Grózner, Gortka G., Sárkány (Végi), Horváth L. (Iványi), Völgyi (Fentős), Kiss K. (Balogh B.), Takács G., Pálinkás, Gortka D. Játékos-edző: Völgyi Márk.
Egy olyan mérkőzést láthattak a szepetneki nézők, melynek keretében egy percig nem forgott veszélyben a hazaiak győzelme. Egy csendesen csordogáló találkozót úgy hoztak le három ponttal, hogy lényegében egy percig nem kellett aggódniuk a sikerért, melyet a legutóbbi játéknapon súlyosan megsérült csapattársuknak, Dömötör Csabának ajánlottak.
Gólszerzők: Üst, Pápai.
Jók: Pápai, Béli, Üst, Bànos, ill. senki.

A Clean Medic Zalalövő–Technoroll Teskánd mérkőzést későbbre halasztották.

 

