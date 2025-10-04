Kiütéses hazai siker Hévízen, hétgólos meccset nyert idegenben a Zalakomár-Zalakaros (galéria)

ZNET-Telekom Becsehely–Zalaszentgrót 1–4 (1–3)

Becsehely, 200 néző. Jv.: Hegedüs M.

Becsehely: Salamon – Májer S., Horváth M. (Horváth F.), Berta (Födő), Török, Szakony, Bódi, Horváth G. (Nemes), Bölcz (Májer M.), Kovács Gy., Szőke. Játékos-edző: Kovács György.

Zalaszentgrót: Osbáth – Jóna, Szántó, Doszpoth (Bocskor), Kovács-Braun, Horváth S., Varga G., Fülöp, Kovács L., Soós (Kovács D.), Horváth D. (Tiszai). Edző: Bencze Péter.

„Kiváló” játékvezetés mellett megérdemelt vendéggyőzelem.

Gólszerzők: Bódi, ill. Fülöp (4).

Jók: senki, ill. Fülöp (a mezőny legjobbja), Kovács L.

Hévíz–Kiskanizsai Sáskák 8-1 (3-0)

Hévíz, 50 néző. Jv.: Baranyai R.

Hévíz: Mörk Má. (Dézsenyi) - Filó (Farkas), Czifra, Nagy R., Bontó (Pál), Sabján, Kustán, Nagy D. (Beke), Mészáros, Kiss (Mörk Mi.), Iberhart (Rózsás). Edző: Páli Norbert.

Kiskanizsa: Parragi - Jagarics, Rákhely, Kotnyek, Pál F. (Bilák B.), Dolmányos, Petánovics, Pataky (Ötvös), Bilák P. (Kardos), Ágoston, Dobri. Edző: Rácz Szabolcs.

A hazai csapat az első perctől kezdve magához ragadta az irányítást, és végig kézben tartotta a mérkőzés alakulását. A támadások folyamatos nyomást helyeztek az ellenfél védelmére, és a látványos gólok mellett számos komoly gólhelyzetet is sikerült kialakítaniuk a hévízieknek. A fölényes játék eredményeképpen a hazaiak teljesen megérdemelt győzelmet arattak.

Gólszerzők: Nagy R. (3), Kustán (2), Bontó, Filó, Pál

Jók: az egész csapat, ill. Parragi.

Csesztreg–Zalakomár ESE-Zalakaros 3–4 (1–1)

Csesztreg, 100 néző. Jv.: Lakics P.

Csesztreg: Szmolicza – Kovács E., Őr (Kocsis), Szabó K., Németh G., Németh D., Csiszár, Biharvári, Mentes, Gerencsér, Ritlop. Edző: Bazsika Ferenc.

Zalakomár-Zalakaros: Lucz – Sipőcz, Tóth A. (Horváth L.), Neubauer (Mutter), Vass, Horváth J., Madarász Z. (Tinó), Szabó Á., Horváth T., Mészáros, Madarász S. Edző: Mutter Attila.

A tartalékos hazaiak ellen a helyzeteit jól kihasználó vendégcsapat győzött.

Gólszerzők: Kovács E. (2), Ritlop, ill. Neubauer, Tinó, Sipőcz, Szabó K. (öngól).

Jók: Biharvári, Szabó K., Ritlop, ill. Horváth L., Mutter, Tinó.

Kiállítva: Kocsis (86., Csesztreg).