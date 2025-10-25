A Csesztreg a Hévíz ellen szakította meg rossz sorozatát (galéria)

Csesztreg–Hévíz 4–2 (2–1)

Csesztreg. Jv.: Baranyai R.

Csesztreg: Kiss B. – Póczak, Kovács E. (Gerencsér), Szabó K., Németh G., Németh D. (Őr), Csiszár (Nagy N.), Biharvári, Mentes, Elek, Ritlop (Kocsis). Edző: Bazsika Ferenc.

Hévíz: Mörk Má. – Beke (Pál), Filó, Czifra (Farkas M.), Nagy R., Sabján, Kustán, Erdősi, Nagy D., Kiss K., Iberhart. Edző: Páli Norbert.

A 3. percben vezetést szereztek a vendégek. Ezek után volt még két nagy lehetősége a hévízi csapatnak az első tíz percben, de nem tudtak élni a lehetőséggel. A futball íratlan szabálya szerint a kihagyott helyzetek nem maradnak megtorlatlanul. Biharvári remek szögletéből szép gólt szerzett Elek Zs., majd ismét Biharvári nagyszerű beadásából Kovács E. fejelt a kapuba. Ezzel már a hazai csapatnál volt az előny, ami a félidőig nem is változott. A második játékrész első felében többnyire mezőnyjáték folyt. A 60. perc környékén megfogyatkoztak a vendégek. Ezek után Biharvári még két remekbe szabott gólpasszával már háromgólos volt a hazai előny. Egy szépítő góllal még volt egy halvány reménysugár a vendégeknek, de ki is alakult a végeredmény. Helyenként tetszetősen játszva megérdemelt hazai győzelem született.

Gólszerzők: Elek, Kovács E., Póczak, Ritlop, ill. Nagy R., Nagy D.

Jók: Biharvári (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.

Kiállítva: Nagy R. (63., Hévíz).

Szepetnek–ZNET Telekom Becsehely 3–0 (1–0)

Szepetnek, 200 néző. Jv.: Major Zs.

Szepetnek: Bocskai – Üst, Béli, Pápai, Szabó B., Csavari, Kobra (Millei), Kocsis (Koller), Pál (Fadgyas), Bános (Orsós), Schuller. Játékos-edző: Nagy Tamás.

Becsehely: Salamon – Szőke (Födő), Bölcz, Török, Bódi (Horváth F.), Májer (Horváth G.), Szakony (Hóbor), Balassa (Nemes), Matyók (Horváth M.), Berta, Kovács Gy. Játékos-edző: Kovács György.

Remek futballidőben és -hangulatban indult útjára a labda a Harmat János Sporttelepen, ahol ugyan a hazaiak számítottak esélyesebbnek, ugyanakkor nem állíthatjuk, hogy a szezon újoncaként a Becsehely ne tett volna bele igyekezetet, bőséges energiát a mérkőzésbe. Ebből sült ki egy egészen élvezetes meccs, s emellett egyszerűen az első osztály nagyobb rutinjával, a hosszú évek óta a tabella első feléhez tartozó Szepetnek, ahogy részéről illik, úgy hozta le a találkozót három ponttal, egyben három mutatós találattal.

Gólszerzők: Kobra, Béli, Koller.

Jók: Béli, Üst, Pápai, Schuller, ill. Török, Szakony, Berta, Bölcz.