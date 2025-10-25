2 órája
A Csesztreg a Hévíz ellen szakította meg rossz sorozatát (galéria)
Négy mérkőzést rendeztek szombaton a Zala vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában. A Csesztreg nem túl jó előjelekkel fogadta a Hévíz együttesét, de győzni tudott, megszakítva ezzel a négy mérkőzés óta tartó nyeretlenségi szériáját. A Szepetnek és az Andráshida TE szintén otthon gyűjtötte be a három pontot, míg az Andráshida SC idegenben nyert.
Az Andráshida TE első góljának szerzője, Péhl Kristóf (kék-sárgában) tör kapura a Kiskanizsa elleni találkozón.
Fotó: Szekeres Péter
Csesztreg–Hévíz 4–2 (2–1)
Csesztreg. Jv.: Baranyai R.
Csesztreg: Kiss B. – Póczak, Kovács E. (Gerencsér), Szabó K., Németh G., Németh D. (Őr), Csiszár (Nagy N.), Biharvári, Mentes, Elek, Ritlop (Kocsis). Edző: Bazsika Ferenc.
Hévíz: Mörk Má. – Beke (Pál), Filó, Czifra (Farkas M.), Nagy R., Sabján, Kustán, Erdősi, Nagy D., Kiss K., Iberhart. Edző: Páli Norbert.
A 3. percben vezetést szereztek a vendégek. Ezek után volt még két nagy lehetősége a hévízi csapatnak az első tíz percben, de nem tudtak élni a lehetőséggel. A futball íratlan szabálya szerint a kihagyott helyzetek nem maradnak megtorlatlanul. Biharvári remek szögletéből szép gólt szerzett Elek Zs., majd ismét Biharvári nagyszerű beadásából Kovács E. fejelt a kapuba. Ezzel már a hazai csapatnál volt az előny, ami a félidőig nem is változott. A második játékrész első felében többnyire mezőnyjáték folyt. A 60. perc környékén megfogyatkoztak a vendégek. Ezek után Biharvári még két remekbe szabott gólpasszával már háromgólos volt a hazai előny. Egy szépítő góllal még volt egy halvány reménysugár a vendégeknek, de ki is alakult a végeredmény. Helyenként tetszetősen játszva megérdemelt hazai győzelem született.
Gólszerzők: Elek, Kovács E., Póczak, Ritlop, ill. Nagy R., Nagy D.
Jók: Biharvári (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki.
Kiállítva: Nagy R. (63., Hévíz).
Szepetnek–ZNET Telekom Becsehely 3–0 (1–0)
Szepetnek, 200 néző. Jv.: Major Zs.
Szepetnek: Bocskai – Üst, Béli, Pápai, Szabó B., Csavari, Kobra (Millei), Kocsis (Koller), Pál (Fadgyas), Bános (Orsós), Schuller. Játékos-edző: Nagy Tamás.
Becsehely: Salamon – Szőke (Födő), Bölcz, Török, Bódi (Horváth F.), Májer (Horváth G.), Szakony (Hóbor), Balassa (Nemes), Matyók (Horváth M.), Berta, Kovács Gy. Játékos-edző: Kovács György.
Remek futballidőben és -hangulatban indult útjára a labda a Harmat János Sporttelepen, ahol ugyan a hazaiak számítottak esélyesebbnek, ugyanakkor nem állíthatjuk, hogy a szezon újoncaként a Becsehely ne tett volna bele igyekezetet, bőséges energiát a mérkőzésbe. Ebből sült ki egy egészen élvezetes meccs, s emellett egyszerűen az első osztály nagyobb rutinjával, a hosszú évek óta a tabella első feléhez tartozó Szepetnek, ahogy részéről illik, úgy hozta le a találkozót három ponttal, egyben három mutatós találattal.
Gólszerzők: Kobra, Béli, Koller.
Jók: Béli, Üst, Pápai, Schuller, ill. Török, Szakony, Berta, Bölcz.
Swisspor Lenti TE–Tarr Andráshida SC 1–3 (0–3)
Lenti, 50 néző. Jv.: Hegedüs M.
Lenti TE: Papp L. – Grózner, Takács (Végi), Pálinkás, Markotán, Fentős (Sárkány), Pál, Balogh B., Kiss K., Gortka D., Iványi. Játékos-edző: Völgyi Márk.
Andráshida SC: Paksy – Fábián (Sipos), Ebedli, Bakos (Kiss D.), Földvári (Vert), Gájer, Pataky, Kasza, Penczák, Lukács, Ferenczi (Péter). Játékos-edző: László Dávid.
Az első félidőben a vendégcsapat kihasználta a hazaiak hibáit, és eldöntötte a mérkőzést. A második játékrészben egyenrangú ellenfélként játszott a hazai csapat, de a három gólos hátrányát már nem tudta ledolgozni.
Gólszerzők: Markotán, ill. Ferenczi (2), Fábián.
Jók: Grózner, Markotán, Kiss K., Gortka D., ill. Fábián, Gájer, Penczák.
Magnetic Andráshida TE–Kiskanizsai Sáskák 5–0 (1–0)
Zalaegerszeg-Andráshida, 50 néző. Jv.: Siket L.
Andráshida TE: Czirjék – Szabó P., Péhl (Molnár Zs.), Baksa M. (Rohonczy), Karvalics (Mecséri), Szökrönyös, Cséber, Kaprinai (Szabó B.), Anti, Baksa B. (Szemes), Igazi (Németh K.). Edző: Szabó Zsolt.
Kiskanizsa: Herman – Jagarics (Bilák B., Kardos), Rákhely, Ágoston, Dobos, Kotnyek, Pál, Dolmányos, Bilák P., Dobri, Ötvös. Játékos-edző: Rácz Szabolcs.
Inkább a védekezésre fókuszáltak a vendégek, volt néhány ígéretes ellentámadásuk is, de ezek nem végződtek góllal, ami alapvetően meghatározta a mérkőzés kimenetelét. Az ATE mezőnyfölényben játszott, de az első találatra így is a 39. percig kellett várni. A második játékrészben aztán hét perc alatt három gólt is szerzett a hazai csapat, eldöntve ezzel a találkozót. Megérdemelt hazai győzelem született, még ilyen arányban is.
Gólszerzők: Rohonczy, Mecséri, Karvalics, Péhl, Szabó B.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kiállítva: Ágoston (88., Kiskanizsa).
Magnetic Andráshida TE-KiskanizsaFotók: Szekeres Péter