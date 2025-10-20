Nincs már hibátlan csapat a II. osztályban, először vesztett pontokat a Letenye

Zalaszentiván–Keszthelyi Haladás 2–1 (2–0)

Zalaszentiván. Jv.: Major Zs.

Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Forgács, Balogh B., Rinkó, Pámel, Kiss B. (Szopka), Réczeg (Györgye), Németh A., Sonkoly, Thuróczi. Játékos-edző: Kovács Tamás.

Keszthely: Pintér – Marton, Király, Pétervári (Balázs), Farkas K. (Szilágyi), Lázár, Lajtai, Molnár Cs., Baranyai, Pál, Pas. Edző: Lajtai Roland.

Megérdemelt a hazai csapat győzelme.

Gólszerzők: Németh A., Sonkoly, ill. Molnár Cs.

Jók: az egész csapat, ill. Balázs, Király.

Kiállítva: Szopka (92., Zalaszentiván).

Windoor-Páterdomb–Zalaszentmihály 4–1 (4–0)

Zalaegerszeg. Jv.: Baranyai R.

Páterdomb: Szilasi – Németh Ba., Kiss B., Tuboly (Kalamár), Vincze, Kultsár, Csikós, Csiszár, Méhes (Kálmán), Németh Be., Gyenese T. (Izsán). Edző: Bencze Péter.

Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Gaál (Biczó), Soós M., Kiss Sz., Szabó M., Varga P., Sebestyén B., Soós B., Soós G., Nagyváradi (Kovács M.), Janda (Konrád). Edző: Balog Zoltán.

A hazaiak az első félidei játékukkal el is döntötték a három pont sorsát.

Gólszerzők: Tuboly, Csiszár, Méhes, Németh Ba., ill. Soós B.

Jók: az egész csapat, ill. –.

Alsópáhok-Zalaapáti–Bocfölde 2–1 (2–0)

Alsópáhok. Jv.: Takács A.

Alsópáhok-Zalaapáti: Burka – Márton, Bertók, Hegedüs, Nagy M. (Pór), Fekete, Karancz, Horváth Zs., Székács, Tóth T. (Mikola, Tóth D.), Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.

Bocfölde: Gosztolai – Vizsy D. (Illés G.), Vizsy M. (Dormán), Illés K., Csurgai D., Ruzsics, Takács (Pethő), Gyuk, Sipos, Csurgai B., Bognár. Játékos-edző: Bognár Péter.

A helyzeteit kihagyó hazai csapat megérdemelten nyert.

Gólszerzők: Nagy M., Bertók, ill. Csurgai D.

Jók: az egész csapat, ill. Csurgai D., Dormán, Illés G.

Kertigepvilag.hu Böde–Óhíd 1–1 (0–1)

Böde. Jv.: Földszin A.

Böde: Kovács G. – Bodó (Horváth D.), Horváth Sz., Turi, Éder, Odonics (Baranyai), Flander, Erdélyi, Illés, Kiss M., Babati. Edző: Horváth András.

Óhíd: Nagy I. – Kiss G., Major, Mándly, Sebestyén, Hegedűs L., Borbás, Csik, Csizmazia, Hegedüs P., Horváth D. Edző: Kiss József.

A hazai csapat számtalan helyzetet puskázott el a jól küzdő vendégekkel szemben.

Gólszerzők: Odonics, ill. Csizmazia.

Jók: Horváth D., Baranyai, ill. Nagy I. és az egész csapat.