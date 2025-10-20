1 órája
Nincs már hibátlan csapat a II. osztályban, először vesztett pontokat a Letenye
A Cserszegtomaj játékosa, Horváth Bálint (pirosban) viszi el a labdát a letenyei Bódi Bálint Mátyás mellett a két csapat hét végi mérkőzésén
Fotó: Pezzetta Umberto
Zalaszentiván–Keszthelyi Haladás 2–1 (2–0)
Zalaszentiván. Jv.: Major Zs.
Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Forgács, Balogh B., Rinkó, Pámel, Kiss B. (Szopka), Réczeg (Györgye), Németh A., Sonkoly, Thuróczi. Játékos-edző: Kovács Tamás.
Keszthely: Pintér – Marton, Király, Pétervári (Balázs), Farkas K. (Szilágyi), Lázár, Lajtai, Molnár Cs., Baranyai, Pál, Pas. Edző: Lajtai Roland.
Megérdemelt a hazai csapat győzelme.
Gólszerzők: Németh A., Sonkoly, ill. Molnár Cs.
Jók: az egész csapat, ill. Balázs, Király.
Kiállítva: Szopka (92., Zalaszentiván).
Windoor-Páterdomb–Zalaszentmihály 4–1 (4–0)
Zalaegerszeg. Jv.: Baranyai R.
Páterdomb: Szilasi – Németh Ba., Kiss B., Tuboly (Kalamár), Vincze, Kultsár, Csikós, Csiszár, Méhes (Kálmán), Németh Be., Gyenese T. (Izsán). Edző: Bencze Péter.
Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Gaál (Biczó), Soós M., Kiss Sz., Szabó M., Varga P., Sebestyén B., Soós B., Soós G., Nagyváradi (Kovács M.), Janda (Konrád). Edző: Balog Zoltán.
A hazaiak az első félidei játékukkal el is döntötték a három pont sorsát.
Gólszerzők: Tuboly, Csiszár, Méhes, Németh Ba., ill. Soós B.
Jók: az egész csapat, ill. –.
Alsópáhok-Zalaapáti–Bocfölde 2–1 (2–0)
Alsópáhok. Jv.: Takács A.
Alsópáhok-Zalaapáti: Burka – Márton, Bertók, Hegedüs, Nagy M. (Pór), Fekete, Karancz, Horváth Zs., Székács, Tóth T. (Mikola, Tóth D.), Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.
Bocfölde: Gosztolai – Vizsy D. (Illés G.), Vizsy M. (Dormán), Illés K., Csurgai D., Ruzsics, Takács (Pethő), Gyuk, Sipos, Csurgai B., Bognár. Játékos-edző: Bognár Péter.
A helyzeteit kihagyó hazai csapat megérdemelten nyert.
Gólszerzők: Nagy M., Bertók, ill. Csurgai D.
Jók: az egész csapat, ill. Csurgai D., Dormán, Illés G.
Kertigepvilag.hu Böde–Óhíd 1–1 (0–1)
Böde. Jv.: Földszin A.
Böde: Kovács G. – Bodó (Horváth D.), Horváth Sz., Turi, Éder, Odonics (Baranyai), Flander, Erdélyi, Illés, Kiss M., Babati. Edző: Horváth András.
Óhíd: Nagy I. – Kiss G., Major, Mándly, Sebestyén, Hegedűs L., Borbás, Csik, Csizmazia, Hegedüs P., Horváth D. Edző: Kiss József.
A hazai csapat számtalan helyzetet puskázott el a jól küzdő vendégekkel szemben.
Gólszerzők: Odonics, ill. Csizmazia.
Jók: Horváth D., Baranyai, ill. Nagy I. és az egész csapat.
Cserszegtomaj–Letenye 1–1 (1–0)
Cserszegtomaj. Jv.: Lapath D.
Cserszegtomaj: Mester – Boros (Laczó), Sándor, Kovács Ri., Szeles, Ács, Lázár (Kovács I.), Ötvös (Lénárd), Németh Sz., Kovács Ro., Török (Horváth B., Fekete). Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Letenye: Soós – Kovács P. (Mezei Do.), Bódi, Kozári, Őri A., Őri Cs., Móricz, Őri M., Horváth B. (Bakonyi), Csesztregi, Szilágyi (Erdei). Edző: Takács Árpád.
Jó iramú mérkőzésen a hazaiak megérdemelten raboltak el egy pontot a listavezetőtől.
Gólszerzők: Sándor, ill. Őri M.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Kiállítva: Ács (72., Cserszegtomaj).
Vármegyei II. osztály: Cserszegtomaj–LetenyeFotók: Pezzetta Umberto
Technoroll Teskánd II–Miklósfa 5–0 (3–0)
Teskánd. Jv.: Táncos Sz.
Teskánd II: Szalay – Gecseg, Csillag, Novák, Horváth M., Orbán (Holczmüller), Kulcsár (Somogyi N.), Lepár, Kiss D., Szabó B., Somogyi R. (Egyed). Játékos-edző: Gecseg Ádám.
Miklósfa: Szollár – Varga J. (Bogdán), Bodó, Mona, Orsós I., Puskás, Orsós M. (Zsiga K.), Gombos, Horváth R. (Zsiga B.), Déri, Pókec (Tóth Zs., Kocsis). Edző: Bolla József.
A hazai csapat a sok hiányzója ellenére az első perctől uralta a játékot és az első félidőben három gólt rúgott a szimpatikusan és sportszerűen játszó vendégcsapatnak. A második játékrészben több lehetősége közül még kettőt tudott gólra váltani a hazai alakulat.
Gólszerzők: Gecseg (3, egyet 11-esből), Orbán (2).
Jók: Csillag (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Szollár.
Zalaware-Botfa–Nagykapornak 4–2 (2–1)
Zalaegerszeg. Jv.: Kondákor M.
Botfa: Halász – Németh Á., Regel, Németh B. (Koczfán), Sziráki, Ruzsics (Horváth G.), Odonics, Sóska, Benke (Borbely), Szabó Z. (Kis), Mátyás. Edző: Nagy Péter.
Nagykapornak: Gulyás – Molnár M., Takács, Hegyi, Orbán, Zöldvári, Somogyi Magyar, Görcsi (Dandi), Deák, Lakatos, Liska.
A fiatal hazai csapat jó játékkal megérdemelten nyert.
Gólszerzők: Odonics (3), Benke, ill. Zöldvári, Lakatos.
Jók: az egész csapat, ill. Takács, Zöldvári, Görcsi.