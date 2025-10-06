Hat gólt lőtt hazai pályán a Böde a rangadón, egyetlen vendégsiker a 7. fordulóban

Zalaszentiván–Letenye 2–7 (2–3)

Zalaszentiván. Jv.: Táncos Sz.

Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Balogh B., Rinkó, Szopka, Pámel, Kiss B. (Hári), Forgács, Sonkoly, Györgye (Richter), Németh A. Játékos-edző: Kovács Tamás.

Letenye: Soós – Kovács P. (Mezei Do.), Bódi, Őri A., Móricz, Őri M. (Orsós), Karsai (Lepnyák Sz.), Bakonyi, Csesztregi (Lepnyák B.), Szilágyi (Horváth B.), Németh P. Edző: Takács Árpád.

Megérdemelten nyertek a vendégek.

Gólszerzők: Sonkoly (2), ill. Szilágyi (2), Őri M. (2), Lepnyák Sz., Móricz (11-esből), Németh P.

Jók: Sonkoly, Pámel, Balogh B., ill. Bódi, Kovács P., Őri M., Szilágyi.

Alsópáhok-Zalaapáti–Nagykapornak 4–2 (2–1)

Alsópáhok. Jv.: Kondákor P.

Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Pór (Karancz), Balaton (Tóth M.), Nagy M. (Tóth D.), Hegedüs (Horváth D.), Pesti, Fekete, Székács, Tóth T. (Horváth A.), Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.

Nagykapornak: Gulyás – Takács, Németh M., Hegyi (Srej), Vida, Gyenese, Zöldvári (Tóth R.), Németh P. (Horváth Á.), Deák, Lakatos, Liska.

Megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Székács, Nagy M., Karancz, Pesti, ill. Gyenese, Lakatos.

Jók: az egész csapat, ill. Takács, Gyenese.

Kiállítva: Horváth A. (89., Alsópáhok-Zalaapáti).

Óhíd–Miklósfa 1–0 (0–0)

Óhíd. Jv.: Varga P.

Óhíd: Nagy Is. – Nagy A., Kiss G., Nagy Im. (Mándly), Sebestyén, Horváth B. (Fekete), Hegedűs L. (Palkovics), Hegedüs P., Csizmazia (Borbás), Horváth D., Major. Edző: Kiss József.

Miklósfa: Szollár – Varga J., Bodó, Halajkó, Orsós, Tóth Zs., Zsiga, Gombos, Horváth R. (Neubauer), Déri, Pókec. Edző: Bolla József.

Megérdemelten nyert a hazai csapat.

Gólszerző: Nagy Im.

Jók: az egész csapat, ill. senki.

Technoroll Teskánd II–Keszthelyi Haladás 3–1 (2–0)

Teskánd. Jv.: Táncos Sz.

Teskánd II: Szemes – Gecseg (Novák), Csillag, Aliouane (Somogyi), Horváth M. (Egyed), Boronyák (Horváth K.), Bedő, Kovács M. (Kulcsár), Takács, Kiss D. (Holczmüller), Szabó B. (Lepár). Játékos-edző: Gecseg Ádám.

Keszthely: Pintér (Tombor) – Nagy-Balázs (Sós), Király, Várhelyi, Szilágyi, Császár, Lázár, Lajtai, Baranyai, Marton, Pál. Edző: Lajtai Roland.

A hazaiak az első perctől kezdve irányították a játékot, lendületes és néhol szemre is tetszetős játékkal rukkoltak elő, így magabiztos 2-0-s hazai vezetéssel vonultak a csapatok félidőben az öltözőbe. A második félidőben tovább növelte a teskándi csapat az előnyét, majd a 60. perctől kicsit visszaállt és hagyta levegőhöz jutni a vendégeket, amely csapatnak az erejéből már csak a szépítésre futotta. Összességében megérdemelt hazai siker született.

Gólszerzők: Kovács M. (2), Takács, ill. Lajtai.

Jók: az egész csapat, ill. Baranyai, Várhelyi, Lajtai.