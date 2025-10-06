4 órája
Hat gólt lőtt hazai pályán a Böde a rangadón, egyetlen vendégsiker a 7. fordulóban
A hét végén a 7. fordulóval folytatódtak a Zala vármegyei labdarúgó-bajnokság II. osztályának küzdelmei. A Letenye idegenben nyert és továbbra is százszázalékos, míg a Böde hat góllal verte a rangadón a Bocföldét, és őrzi második helyét. A dobogó harmadik fokára Páterdomb lépett fel.
A Páterdomb első gólját Vincze Ádám (a labdával egy korábbi, Keszthely elleni mérkőzésen) szerezte. Győzelmével az egerszegi csapat fellépett dobogóra
Fotó: Szekeres Péter
Zalaszentiván–Letenye 2–7 (2–3)
Zalaszentiván. Jv.: Táncos Sz.
Zalaszentiván: Ihász – Koronczi, Balogh B., Rinkó, Szopka, Pámel, Kiss B. (Hári), Forgács, Sonkoly, Györgye (Richter), Németh A. Játékos-edző: Kovács Tamás.
Letenye: Soós – Kovács P. (Mezei Do.), Bódi, Őri A., Móricz, Őri M. (Orsós), Karsai (Lepnyák Sz.), Bakonyi, Csesztregi (Lepnyák B.), Szilágyi (Horváth B.), Németh P. Edző: Takács Árpád.
Megérdemelten nyertek a vendégek.
Gólszerzők: Sonkoly (2), ill. Szilágyi (2), Őri M. (2), Lepnyák Sz., Móricz (11-esből), Németh P.
Jók: Sonkoly, Pámel, Balogh B., ill. Bódi, Kovács P., Őri M., Szilágyi.
Alsópáhok-Zalaapáti–Nagykapornak 4–2 (2–1)
Alsópáhok. Jv.: Kondákor P.
Alsópáhok-Zalaapáti: Dörnyei – Márton, Pór (Karancz), Balaton (Tóth M.), Nagy M. (Tóth D.), Hegedüs (Horváth D.), Pesti, Fekete, Székács, Tóth T. (Horváth A.), Szokoli. Edző: Kocsis Norbert.
Nagykapornak: Gulyás – Takács, Németh M., Hegyi (Srej), Vida, Gyenese, Zöldvári (Tóth R.), Németh P. (Horváth Á.), Deák, Lakatos, Liska.
Megérdemelt hazai győzelem.
Gólszerzők: Székács, Nagy M., Karancz, Pesti, ill. Gyenese, Lakatos.
Jók: az egész csapat, ill. Takács, Gyenese.
Kiállítva: Horváth A. (89., Alsópáhok-Zalaapáti).
Óhíd–Miklósfa 1–0 (0–0)
Óhíd. Jv.: Varga P.
Óhíd: Nagy Is. – Nagy A., Kiss G., Nagy Im. (Mándly), Sebestyén, Horváth B. (Fekete), Hegedűs L. (Palkovics), Hegedüs P., Csizmazia (Borbás), Horváth D., Major. Edző: Kiss József.
Miklósfa: Szollár – Varga J., Bodó, Halajkó, Orsós, Tóth Zs., Zsiga, Gombos, Horváth R. (Neubauer), Déri, Pókec. Edző: Bolla József.
Megérdemelten nyert a hazai csapat.
Gólszerző: Nagy Im.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Technoroll Teskánd II–Keszthelyi Haladás 3–1 (2–0)
Teskánd. Jv.: Táncos Sz.
Teskánd II: Szemes – Gecseg (Novák), Csillag, Aliouane (Somogyi), Horváth M. (Egyed), Boronyák (Horváth K.), Bedő, Kovács M. (Kulcsár), Takács, Kiss D. (Holczmüller), Szabó B. (Lepár). Játékos-edző: Gecseg Ádám.
Keszthely: Pintér (Tombor) – Nagy-Balázs (Sós), Király, Várhelyi, Szilágyi, Császár, Lázár, Lajtai, Baranyai, Marton, Pál. Edző: Lajtai Roland.
A hazaiak az első perctől kezdve irányították a játékot, lendületes és néhol szemre is tetszetős játékkal rukkoltak elő, így magabiztos 2-0-s hazai vezetéssel vonultak a csapatok félidőben az öltözőbe. A második félidőben tovább növelte a teskándi csapat az előnyét, majd a 60. perctől kicsit visszaállt és hagyta levegőhöz jutni a vendégeket, amely csapatnak az erejéből már csak a szépítésre futotta. Összességében megérdemelt hazai siker született.
Gólszerzők: Kovács M. (2), Takács, ill. Lajtai.
Jók: az egész csapat, ill. Baranyai, Várhelyi, Lajtai.
Kertigepvilag.hu Böde–Bocfölde 6–0 (4–0)
Böde. Jv.: Kondákor M.
Böde: Kovács G. – Bodó (Illés), Turi, Éder, Flander (Odonics), Pánczél (Kócza), Sebők, Erdélyi, Kiss M., Babati (Horváth Sz.), Sluka. Edző: Horváth András.
Bocfölde: Gosztolai – Balázs (Szujker), Vizsy D. (Kalamár), Vizsy M. (Pethő), Csurgai D., Ruzsics (Takács), Dormán, Sipos (Illés), Csurgai B. (Gyuk), Mikó, Bognár. Játékos-edző: Bognár Péter.
Tabellaszomszédok rangadóján a hazai csapat egy percig nem hagyott kételyt, hogy ezen a napon otthon szeretné tartani a három pontot.
Gólszerzők: Sluka (2), Flander, Erdélyi, Kiss M., Sebők.
Jók: az egész csapat, ill. senki.
Zalaszentmihály–Zalaware-Botfa 1–1 (0–0)
Zalaszentmihály. Jv.: Földszin A.
Zalaszentmihály: Sebestyén L. – Szentgyörgyvölgyi, Soós, Kiss Sz., Szabó M., Varga P., Sebestyén B., Horváth N., Szabó B., Horváth M., Janda. Edző: Balog Zoltán.
Botfa: Halász – Németh Á., Kis (Horváth G.), Németh B., Ruzsics, Koczfán D., Odonics, Sóska, Koczfán M., Benke, Mátyás. Edző: Nagy Péter.
Jó iramú mérkőzésen sok helyzetet kihagyott a hazai csapat.
Gólszerzők: Soós, ill. Odonics (11-esből).
Jók: Soós M., Horváth N., Szabó M., ill. Halász, Ruzsics, Koczfán M.
Windoor-Páterdomb–Cserszegtomaj 2–1 (1–0)
Zalaegerszeg. Jv.: Farsang B.
Páterdomb: Szilasi – Németh Ba., Gyenese R., Vincze, Kultsár, Csikós, Csiszár, Kálmán (Izsán), Méhes, Németh Be., Gyenese T. Edző: Bencze Péter.
Cserszegtomaj: Fonnyadt – Boros (Török, Sándor), dr. Tarnóczai, Kovács Ri., Szeles (Németh Sz.), Horváth B. (Lénárd), Ács, Lázár, Kovács I. (Baki), Ötvös (Farkas B.), Kovács Ro. Játékos-edző: Németh Szabolcs.
Megérdemelten tartotta otthon a hazai csapat a három pontot, s ezzel a győzelemmel fellépett a dobogóra.
Gólszerzők: Vincze (11-esből), Németh Be. (11-esből), ill. Sándor.
Jók: Németh Ba., Csikós, Kálmán, Gyenese T., Németh Be., ill. dr. Tarnóczai, Török, Sándor.