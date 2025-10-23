október 23., csütörtök

Szeretne profi játékossá válni

5 órája

Ifjú zalai tehetség kapott meghívást a korosztályos teniszválogatottba

Címkék#Sabján Nóra#Helikon TC#tenisz#válogatott

Örömteli hír érkezett a Keszthelyi Tenisz Clubhoz. Az együttes fiatal versenyzője, Sabján Nóra meghívást kapott a korosztályos válogatottba.

Góth Imre

A fiatal versenyzőt ebből az alkalomból köszöntötték a Helikon TC-nél. Sabján Nóra az összejövetelen elmondta:

tenisz
Középen Sabján Nóra és edzője, Polozgai Ernő, akiket Pécsi Attila elnökhelyettes (balról) és Horváth Imre, a Helikon TC elnöke köszöntött a korosztályos tenisz válogatottba való bekerülés alkalmából.
Fotó: Góth Imre

- Négy évvel ezelőtt kezdtem csoportos foglalkozásokon teniszezni. Polozgai Ernő edző nagy figyelemmel végzett munkájának köszönhetően egyéni órákra is mehettem egy idő után. Egyre több sikert értem el a versenyeken és éreztem, hogy fejlődők. Több sportágat is kipróbáltam, de itt érzem magam a legjobban, jó a közösség. Idén megnyertem a nálunk rendezett Forintos László tehetségkutató versenyt, és több olyan eredményem is született, aminek köszönhetően bekerültem a válogatottba. Szeretnék jól szerepelni nemzetközi versenyeken, dobogós helyezéseket elérni, idővel pedig profi teniszező lenni.

 

