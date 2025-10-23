5 órája
Ifjú zalai tehetség kapott meghívást a korosztályos teniszválogatottba
Örömteli hír érkezett a Keszthelyi Tenisz Clubhoz. Az együttes fiatal versenyzője, Sabján Nóra meghívást kapott a korosztályos válogatottba.
A fiatal versenyzőt ebből az alkalomból köszöntötték a Helikon TC-nél. Sabján Nóra az összejövetelen elmondta:
- Négy évvel ezelőtt kezdtem csoportos foglalkozásokon teniszezni. Polozgai Ernő edző nagy figyelemmel végzett munkájának köszönhetően egyéni órákra is mehettem egy idő után. Egyre több sikert értem el a versenyeken és éreztem, hogy fejlődők. Több sportágat is kipróbáltam, de itt érzem magam a legjobban, jó a közösség. Idén megnyertem a nálunk rendezett Forintos László tehetségkutató versenyt, és több olyan eredményem is született, aminek köszönhetően bekerültem a válogatottba. Szeretnék jól szerepelni nemzetközi versenyeken, dobogós helyezéseket elérni, idővel pedig profi teniszező lenni.