Ifjú zalai tehetség kapott meghívást a korosztályos teniszválogatottba

A fiatal versenyzőt ebből az alkalomból köszöntötték a Helikon TC-nél. Sabján Nóra az összejövetelen elmondta:

Középen Sabján Nóra és edzője, Polozgai Ernő, akiket Pécsi Attila elnökhelyettes (balról) és Horváth Imre, a Helikon TC elnöke köszöntött a korosztályos tenisz válogatottba való bekerülés alkalmából.

Fotó: Góth Imre

- Négy évvel ezelőtt kezdtem csoportos foglalkozásokon teniszezni. Polozgai Ernő edző nagy figyelemmel végzett munkájának köszönhetően egyéni órákra is mehettem egy idő után. Egyre több sikert értem el a versenyeken és éreztem, hogy fejlődők. Több sportágat is kipróbáltam, de itt érzem magam a legjobban, jó a közösség. Idén megnyertem a nálunk rendezett Forintos László tehetségkutató versenyt, és több olyan eredményem is született, aminek köszönhetően bekerültem a válogatottba. Szeretnék jól szerepelni nemzetközi versenyeken, dobogós helyezéseket elérni, idővel pedig profi teniszező lenni.