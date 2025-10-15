október 15., szerda

Teréz névnap

12°
+15
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Holnap dől el minden

55 perce

Zalai tekések Európában: még sok minden történhet csütörtök estig

Címkék#Európa-kupában#Világkupában#ZTE ZÁÉV TK#ZTK-FMVas

Megkezdődtek az európai kupasorozatokban a küzdelmek a tekézőknél. A tekesport Világkupáján a ZTK-FMVas férfi csapata képviseli a zalai és a magyar színeket, míg a női Európa-kupában a ZTE ZÁÉV TK.

Kerkai Attila

Szerdán kezdődtek meg a selejtezők mindkét sorozatban. A tekesport zalai képviselői közül a ZTK-FMVas az olaszországi Bolzanóban mint bajnok, a Világkupában érdekelt, míg a hölgyek az Európa-kupában a horvátországi Eszéken találkoznak, ahol a ZTE ZÁÉV TK a legutóbbi bajnokság második helyezettjeként vívta ki az indulás lehetőségét. 

tekesport ZTK-FMVas ZTE ZÁÉV TK
A zalai tekesport képviseletében a ZTK csapata a Világkupán szerepel. Fehér Zoltán az első nap legeredményesebb zalai játékosa lett. 
Fotó: ZH Archív

Két zalai csapat a tekesport képviseletében

A férfiak Világkupáján szerdán a selejtezőben három egerszegi játékos jutott túl a 120 dobáson. Kakuk Levente 618, Fehér Zoltán 629, míg Kiss Norbert 596 fát ért el, ezzel a ZTK-FMVas 1843 fával, biztató helyzetből várja a csütörtöki folytatást. Viszont az is igaz, nagyon szoros a mezőny, így Takács László, a ZTK-FMVas elnöke is arra figyelmeztetett, hogy a következő három dobónak csütörtökön nagyon koncentráltnak kell lennie. 

Kicsit többet vártunk, de hozzá kell tenni, hogy nehéz pályán vagyunk itt Bolzanóban. Nemcsak a mi, hanem a riválisok játékosai is elmaradtak a legjobbjuktól, így az biztos, hogy munkás pályán kell bizonyítani, ahol a teketudás előtérbe kerül. Bizakodóan várjuk a csütörtöki folytatást, de nem szabad hibázni, nagyon figyelni kell, hogy ott legyünk a legjobb négy csapat között nyilatkozta Takács László. 

A női Európa-kupában Eszéken szerdán a hölgyek is megkezdték szereplésüket. A ZTE ZÁÉV TK csapatából eddig csak Airizer Emese fejezte be a 120 dobást, és 550 fát ért el. Ma még hosszú lesz az este, mire mindenki sorra kerül... 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu