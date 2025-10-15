Zalai tekések Európában: még sok minden történhet csütörtök estig

Szerdán kezdődtek meg a selejtezők mindkét sorozatban. A tekesport zalai képviselői közül a ZTK-FMVas az olaszországi Bolzanóban mint bajnok, a Világkupában érdekelt, míg a hölgyek az Európa-kupában a horvátországi Eszéken találkoznak, ahol a ZTE ZÁÉV TK a legutóbbi bajnokság második helyezettjeként vívta ki az indulás lehetőségét.

A zalai tekesport képviseletében a ZTK csapata a Világkupán szerepel. Fehér Zoltán az első nap legeredményesebb zalai játékosa lett.

Két zalai csapat a tekesport képviseletében

A férfiak Világkupáján szerdán a selejtezőben három egerszegi játékos jutott túl a 120 dobáson. Kakuk Levente 618, Fehér Zoltán 629, míg Kiss Norbert 596 fát ért el, ezzel a ZTK-FMVas 1843 fával, biztató helyzetből várja a csütörtöki folytatást. Viszont az is igaz, nagyon szoros a mezőny, így Takács László, a ZTK-FMVas elnöke is arra figyelmeztetett, hogy a következő három dobónak csütörtökön nagyon koncentráltnak kell lennie.

– Kicsit többet vártunk, de hozzá kell tenni, hogy nehéz pályán vagyunk itt Bolzanóban. Nemcsak a mi, hanem a riválisok játékosai is elmaradtak a legjobbjuktól, így az biztos, hogy munkás pályán kell bizonyítani, ahol a teketudás előtérbe kerül. Bizakodóan várjuk a csütörtöki folytatást, de nem szabad hibázni, nagyon figyelni kell, hogy ott legyünk a legjobb négy csapat között – nyilatkozta Takács László.

A női Európa-kupában Eszéken szerdán a hölgyek is megkezdték szereplésüket. A ZTE ZÁÉV TK csapatából eddig csak Airizer Emese fejezte be a 120 dobást, és 550 fát ért el. Ma még hosszú lesz az este, mire mindenki sorra kerül...